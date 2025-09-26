Kaum zu glauben: MediaMarkt verkauft Tablet mit starken Specs für unter 90 Euro

Profilbild von Felix Kemper Felix Kemper
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Ein teures Tablet für mehrere Hundert Euro ist längst nicht für jeden sinnvoll. Wer nur Rezepte nachschlagen oder entspannt YouTube und Netflix auf dem Sofa genießen möchte, kommt mit einem preiswerten Gerät völlig aus. Genau so ein Modell bietet MediaMarkt derzeit für unter 90 Euro an.
MediaMarkt schmeißt Marken-Tablet für unter 90 Euro raus
MediaMarkt schmeißt Marken-Tablet für unter 90 Euro rausBildquelle: Ina Meer Sommer, shutterstock.com / Peaq
  • Teilen

Tablets lassen sich nicht bloß fürs Streaming zu Hause oder auf Reisen nutzen. Sie übernehmen auch praktische Aufgaben wie die Steuerung des Smart Homes oder die digitale Anzeige von Kochrezepten in der Küche. Solange du keine aufwendigen Videoprojekte bearbeiten, Fotos professionell retuschieren oder grafikintensive Spiele spielen willst, reicht ein günstiges Gerät völlig aus. MediaMarkt führt mit dem Peaq-Tablet ein solches Modell – Peaq gehört übrigens zu den Eigenmarken des Händlers. Wir haben das Tablet einmal genau unter die Lupe genommen.

Das kannst du vom 90-Euro-Tablet erwarten

Das Tablet bietet ein 10-Zoll-HD-Display, das also deutlich größer ist als das der meisten Smartphones. Im Inneren arbeitet ein Quadcore-Prozessor, der von 2 GB RAM unterstützt wird. Das ist sicherlich keine High-End-Ausstattung, aber für alltägliche Anwendungen, wie Netflix, Mail-Apps oder YouTube völlig ausreichend. Vor allem fürs Streaming von Filmen oder Serien ist es wirklich gut geeignet, da hierfür nicht allzu viel Rechenleistung nötig ist. Außerdem stehen dir 32 GB interner Speicherplatz zur Verfügung, den du per microSD-Karte auf bis zu 512 GB erweitern kannst. Das ist genauer gesagt sogar ein Vorteil gegenüber vielen hochpreisigen Tablets – dort musst du ein Speicherupgrade nämlich meistens teuer bezahlen.

MediaMarkt gibt außerdem eine Akkukapazität von 5000 mAh an. Das ist für ein Tablet vergleichsweise wenig. Eine vergleichbare Kapazität haben meist eher Smartphones, die aber aufgrund ihres kleineren Displays auch weniger Energie verbrauchen. Ein paar Stunden Laufzeit sollten hiermit dennoch drin sein.

Zum Scannen von Dokumenten oder für kleine Schnappschüsse ist obendrein eine 5-Megapixel-Rückkamera vorhanden. Mit der 2-Megapixel-Frontkamera kannst du Videocalls oder Selfies machen. Neben einem USB-C-Anschluss gibt es auch einen Speicherkartenleser sowie einen 3,5-mm-Klinkenanschluss für kabelgebundene Kopfhörer oder Lautsprecher. Zur Unterhaltung für Kinder ist das Tablet ebenfalls gut geeignet, denn du kannst einfach in den Kindermodus wechseln. Dann sehen die Kleinen lediglich Inhalte und Apps, die speziell auf sie zugeschnitten sind.

Kosten und Variante mit mehr Leistung im Check

Das Tablet kostet 89,99 Euro und wird versandkostenfrei geliefert. Der Preis ist wirklich stark für das, was du hier bekommst. Möchtest du allerdings Full-HD-Auflösung, etwas mehr internen Speicherplatz und 4 GB Arbeitsspeicher, kannst du dich auch für eine erweiterte Variante entscheiden. Dann zahlst du 99,99 Euro, der Versand ist ebenfalls kostenfrei.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

iPhone 17 Pro im Vergleich: Wie gut sind die neuen Kameras?
iPhone
Wir legen uns fest: Dieser 1-Euro-Trick zum iPhone 17 lohnt sich
Mit Speicher - Netto haut Balkonkraftwerk-Komplettpakete zum Discounterpreis raus
Strom und Energie
Nur noch kurze Zeit: Netto verkauft Balkonkraftwerke mit Speicher maximal günstig
Mann schaut überrascht auf sein Smartphone
Vodafone
Wir haben sie gefunden: Das ist die günstigste Unlimited-Flat im Vodafone-Netz
Tarife
Mit Preisversprechen: Echter Unlimited-Tarif für nur 19,99 Euro
Amazon
Alles unter 80 Euro: Amazon-Deals für dein Wochenende (26.09.)
iPhone
Tarifknaller! Hol dir das iPhone 16 + 150 GB im Netz der Telekom
Saugroboter
Jetzt vormerken: Dreame senkt Saugroboter am Prime Day drastisch im Preis - ein Angebot gilt jetzt schon
Strom und Energie
Riesiger Rabatt bei Netto: Balkonkraftwerk 82 Prozent günstiger
Media Markt
MediaMarkt startet finalen Ausverkauf: Dieser 2-Meter-Fernseher von LG ist jetzt 58 Prozent günstiger