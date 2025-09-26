Alles unter 80 Euro: Amazon-Deals für dein Wochenende (26.09.)

Das Wochenende steht vor der Tür und passend dazu liefern wir dir die Amazon-Deals vom heutigen Freitag (26.09.). Wie immer gibt's spannende Gadgets und praktische Angebote – zu wahnsinnig guten Preisen.
Deals vom Freitag
Zum Start des Wochenendes haben wir noch mal tief in den Angeboten von Amazon gegraben und servieren dir nun vier interessante Schnäppchen, die du dir definitiv mal genauer ansehen solltest. Vielleicht ist ja etwas für dich dabei!

Die Top-Amazon-Deals am Freitag

  • Die Philips Sonicare 6100 Schallzahnbürste ist bei Amazon mit einem Rabatt von 43 Prozent zu haben. Sie verfügt über zwei unterschiedliche Putzmodi und kommt mit drei Intensitätsstufen daher. Der Akku soll bis zu 21 Tage halten, perfekt also auch für längere Reisen. Für 79,99 Euro statt 139,99 Euro gehört sie dir. Hier geht’s zum Angebot.
  • Diese Starthilfe-Powerbank ist ziemlich praktisch und dank 80 Prozent Rabatt jetzt auch noch echt günstig. Sie ist zum Starten von 12V Autobatterien geeignet und kann auch als normale Powerbank für dein Smartphone verwendet werden. Statt 199,99 Euro kostet sie 40,84 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Du suchst nach Kopfhörern zum Sportmachen? Die X20 von Anker sind mit einem praktischen Ohrhaken ausgestattet, sodass sie gut halten und nicht verrutschen. Sie haben eine Akkulaufzeit von bis zu 12 Stunden ohne ANC und sieben Stunden mit ANC. Amazon reduziert die Kopfhörer von 122,04 Euro auf 74 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Dieser Reiseadapter ist ein Must-have für deine nächste Reise außerhalb der EU. Du kannst ihn in über 150 Ländern verwenden und vier Geräte gleichzeitig laden. Den Adapter gibt es in unterschiedlichen Ausführungen. Das Standard-Modell kostet dich jetzt 16,99 Euro und ist damit 23 Prozent günstiger. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

War für dich heute nichts dabei? Kein Problem! In unserem Deal-Bereich liefern wir dir das ganze Wochenende über starke Schnäppchen. Und am Montag folgen dann natürlich wieder unsere Amazon Tagesdeals.

