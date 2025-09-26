Wer unterwegs wirklich komplett unbegrenzt surfen und streamen will, braucht einen echten Unlimited-Tarif. Und der muss nicht mehr 30 bis 50 Euro pro Monat kosten. Die neue Marke Unlimited Mobile hat jetzt nämlich einen Tarif in petto, der nur noch 19,99 statt 54,99 Euro monatlich kostet. Was er im Detail bietet, erklären wir hier. Aber Achtung: Der Deal läuft nur noch bis zum 1. Oktober.

Echter Unlimited-Tarif: Für wen er perfekt ist

Ein Unlimited-Tarif ist unterwegs nicht nur für unbegrenztes Streamen von Netflix, TikTok und Co. eine gute Wahl. Auch Videocalls, Musikstreaming oder mobiles Arbeiten sind ohne Limit möglich. Und wer im Homeoffice oft mit Internetproblemen zu kämpfen hat, sichert sich mit einem Unlimited-Tarif als Backup-Lösung ebenfalls ab. Das Gleiche gilt, wenn ein Umzug ansteht und der neue Internetanschluss noch auf sich warten lässt. Mit einem Unlimited-Tarif startest du einfach einen Hotspot mit dem Handy und kannst so auch mit Tablet oder Notebook arbeiten.

Der Unlimited Advanced Tarif bringt dich ohne Surflimit ins 5G-Telefónica-Netz und ermöglicht eine Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s. Das ist in der Regel schnell genug, um etwa in 4K Netflix, YouTube und Co. zu streamen oder schnell Apps herunterzuladen. Außerdem ist hier eine Telefonie- und SMS-Flat mit dabei, mit der du auch unbegrenzt telefonierst und Kurznachrichten verschickst. Dadurch kannst du theoretisch sogar auf einen Festnetz-Anschluss und heimisches WLAN verzichten. Hast du allerdings regelmäßig den mobilen Hotspot deines Handys eingeschaltet, leidet der Akku ziemlich darunter. Und wenn mehrere Personen gleichzeitig mit dem Hotspot verbunden sind, sinkt die Surfgeschwindigkeit ebenfalls schnell. Daher solltest du den Tarif hauptsächlich für unterwegs oder den Notfall zu Hause einplanen.

Jeden Monat 35 Euro Rabatt: So gut ist der Tarifpreis

Schauen wir abschließend nochmal auf den Preis. Jeden Monat musst du jetzt nur 19,99 statt 54,99 Euro für den Tarif zahlen. Der Preis bleibt dauerhaft niedrig und erhöht sich nicht nach ein bis zwei Jahren. Das macht den Tarif auch langfristig zu einer guten Option, denn du musst dich nicht schon bald wieder nach einem neuen Angebot umsehen. Zusätzlich bekommst du gerade 30 Euro Rabatt auf den einmaligen Anschlusspreis, sodass du zum Start nur noch 9,99 Euro zahlen musst. Der Vertrag hat eine Laufzeit von mindestens 24 Monaten. Alternativ kannst du aber auch eine monatlich kündbare Variante wählen. Dadurch steigt jedoch der Anschlusspreis auf 29,99 Euro.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!