Das iPhone 17 steht derzeit bei vielen ganz oben auf der Wunschliste. Kein Wunder: Hier bekommst du ein erstklassiges Smartphone von Apple mit einem super Bildschirm, sehr hoher Leistung und einer hervorragenden Kamera. Das einzige Problem sind die Kosten. Doch Blau hat jetzt ein Paket geschnürt, in dem das Smartphone zu einem fairen Preis angeboten wird. Was du im Detail bekommst, erklären wir dir hier.

Die wichtigsten zum Angebot

iPhone 17 für einmalig 5,99 Euro

5G-Tarif mit 20 GB im Telefónica-Netz

Kein Anschlusspreis

Monatlich 49,99 Euro (24 Monate Laufzeit)

→ Tipp: 30-GB-Tarif kostet nur 1 Euro mehr pro Monat (einfach auf der Angebotsseite auswählen)

→ 30-GB-Tarif kostet nur 1 Euro mehr pro Monat (einfach auf der Angebotsseite auswählen) Jetzt zuschlagen!

iPhone 17 und Tarif im Überblick

Der Star der Show: das neue Apple iPhone 17 mit 256 GB internem Speicherplatz. Im Bundle kannst du zwischen fünf Farben wählen – ganz nach deinem Geschmack. Das Smartphone mit 6,3-Zoll-OLED-Display ist angenehm handlich und sorgt für hohe Kontraste sowie flüssige Bewegungen dank 120 Hertz. Auch leistungstechnisch überzeugt das neue iPhone: Dank Apples A19-Prozessor und 8 GB RAM laufen selbst mobile Games oder KI-Anwendungen flüssig. Mit der Dualkamera schießt du zudem richtig gute Fotos mit bis zu 48 Megapixeln.

Dazu bekommst du im Bundle bei Blau etwa den Tarif Allnet M, dieser ist zumindest vorausgewählt. Wir empfehlen dir aber definitiv, auf die Option mit 30 GB zu klicken. Die kostet nämlich nur 1 Euro mehr pro Monat und bietet dafür 10 GB mehr. Damit surfst du dann mit bis zu 50 Mbit/s pro Sekunde im 5G-Netz von Telefónica. Im ersten Monat erhältst du aktuell sogar 20 GB extra zum normalen Datenvolumen. Das verfällt aber, wenn du es im ersten Monat nicht versurfst. Telefonieren und SMS schreiben kannst du mit dem Tarif unbegrenzt – auch innerhalb der gesamten EU. Deine bisherige Rufnummer kannst du außerdem kostenlos zu Blau mitnehmen.

Die Kosten: So viel musst du einplanen

Bei 24 Monaten Laufzeit und 20 GB Datenvolumen zahlst du monatlich 49,99 Euro sowie einmalig 5,99 Euro für Gerät und Versand. Die Anschlussgebühr entfällt. Wie bereits erwähnt, empfehlen wir dir jedoch, auf der Aktionsseite 30 GB Datenvolumen auszuwählen, denn dafür zahlst du nur 1 Euro Aufpreis pro Monat. Das Preis-Leistungs-Verhältnis verbessert sich somit deutlich.

Möchtest du hingegen eine niedrigere monatliche Grundgebühr und bist bereit, dich länger zu binden, kannst du auch die Laufzeit auf 36 Monate verlängern. Bei 30 GB Datenvolumen zahlst du dann nur 37,99 Euro pro Monat. Das klingt zunächst günstiger – über die gesamte Laufzeit hinweg sind die Gesamtkosten bei 24 Monaten jedoch natürlich niedriger.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!