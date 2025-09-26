Fast ausverkauft: EA FC 26 Angebot bei MediaMarkt geht durch die Decke

EA FC 26, der Nachfolger der FIFA-Reihe, ist ab heute offiziell erhältlich. MediaMarkt hat dabei ein außergewöhnliches Angebot parat, das aber bald schon droht, wieder ausverkauft zu sein. Warum du noch schnell zuschlagen solltest, liest du hier.
EA FC 26 PS5-Version im Vordergrund, dahinter ein MediaMarkt-Store
EA FC 26 bei MediaMarkt im Bundle-Deal mit Controller fast ausverkauftBildquelle: Miguel Guasch / Shutterstock.com / MediaMarkt
Wir wollen gar nicht viel Zeit verlieren, denn es ist Eile angesagt. Das neue Angebot von MediaMarkt zum diesjährigen Ableger der EA FC Reihe (früher FIFA) ist nämlich fast schon wieder ausverkauft. Dabei ist das Spiel erst heute offiziell in den Verkauf gegangen. Wir liefern dir schnell alle Infos zu dem wirklich guten Deal.

So funktioniert das MediaMarkt-Angebot

Wer sich auf die Produktseite von EA FC 26 bei MediaMarkt durchklickt, sieht zunächst keinen Rabatt oder Vorteil. Warum genau sprechen wir dann hier von einem Angebot und empfehlen es dir? Das liegt an einem kleinen Trick: Wenn du bei MediaMarkt etwas nach unten scrollst, kommst du nämlich zu einem Bundle-Angebot samt Controller. Und das kostet lediglich 99,99 Euro!

EA Sports FC 26 bei MediaMarkt im Controller-Bundle (PS5)
So sieht das Controller-Bundle für die PS5-Version aus (Affiliate-Link*)

Beim Spiel EA FC 26 selbst sparst du so gesehen also nichts. Du schnappst dir aber einen PS5- oder Xbox-Series-X-Controller für lächerliche 20 Euro dazu. Insbesondere alle Besitzer der Sony-Konsole sollten hier hellhörig werden, immerhin kosten die DualSense-Controller für die PS5 normalerweise satte 79,99 Euro. Doch aufgepasst: Die PS5-Version des Spiels ist bei MediaMarkt schon fast ausverkauft.

Ein vergleichbares Angebot konnten wir so im Netz nicht entdecken, weshalb wir das MediaMarkt-Bundle echt empfehlen können – sofern du einen weiteren Controller gebrauchen kannst. Ein Zweit-Controller lohnt sich aber definitiv, sei es, um Koop spielen zu können, oder um den Ersatz immer griffbereit zu haben, sollte der erste Drücker leergehen (was insbesondere bei Online-Matches ohne Pause-Funktion sonst zu einem echten Problem werden kann).

Eine Sache musst du jedoch beachten: Das MediaMarkt-Angebot eignet sich nur, wenn du eine Disc-Version der PlayStation 5 oder die Xbox Series X (nicht S!) besitzt. Ansonsten kannst du EA FC 26 in der hier verkauften Disc-Variante natürlich nicht verwenden. Und Switch-Besitzer gehen leider komplett leer aus bei dem Schnäppchen.

Jetzt zuschlagen!

