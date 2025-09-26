Animal Crossing war gestern: Dieses neue Spiel könnte noch besser sein

Erst vor wenigen Wochen stellte HoYoverse mit Honkai Nexus Anima ein neues Spiel vor. Jetzt überrascht das Studio schon wieder mit einem weiteren Titel und diesmal gehört er nicht einmal zu einer bestehenden Reihe. Aber was erwartet dich bei diesem Spiel? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als könnte Nintendo rund um das Animal-Crossing-Konzept erstmals echte Konkurrenz bekommen.

Ein kleines Planetchen für dich

HoYoverse scheint ein Faible für den Weltraum zu haben, kein Wunder also, dass auch Petit Planet kosmische Elemente einbaut. Im Kern handelt es sich aber um eine Life-Simulation, die stark an Animal Crossing erinnert. Laut den Entwicklern soll das Spiel die Freude an Kreativität, Entdeckung und gemeinschaftlichen Erlebnissen miteinander verbinden.

Zu Beginn bekommst du einen eigenen kleinen Planeten anvertraut, den du pflegst und weiterentwickelst. Mit der Zeit entsteht aus mehreren Welten eine bunte, zusammenhängende Galaxie. Auf jedem Planeten triffst du flauschige Nachbarn, die dort leben. Ein Element, das Fans von Animal Crossing sofort bekannt vorkommen dürfte.

Doch damit enden die Parallelen nicht: Im Trailer, den HoYoverse bereits veröffentlicht hat, sieht man die knuffigen Tier-Bewohner und eine Grafik, die fast schon vertraut wirkt. Sicherlich wird das bei Nintendo für ein Stirnrunzeln sorgen. Gleichzeitig bringt das Spiel aber auch neue Features mit. Etwa Mining, das sich immer stärker in „Cozy Games“ etabliert.

Kopie oder Konkurrenz?

In einigen Punkten hat sich HoYoverse sicher inspirieren lassen. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Animal Crossing ist zweifellos ein großartiges Spiel, aber eben auch nicht perfekt. Wenn Petit Planet das Konzept aufgreift und sinnvoll weiterentwickelt, könnte daraus eine spannende Alternative entstehen.

Noch ist vieles reine Spekulation, denn bisher gibt es nur den Trailer und die Infos aus der Pressemitteilung. Sollte HoYoverse aber liefern, könnte das Spiel genau die richtige Wahl für alle werden, die Lust auf eine gemütliche, charmante Simulation haben. Ein Vorteil steht schon fest: Petit Planet erscheint definitiv für PC und Mobile, weitere Plattformen sind in Arbeit.

Animal Crossing hingegen bleibt als Nintendo-Marke exklusiv auf der Switch. Und mit steigenden Preisen für die Switch 2 sowie Nintendos zunehmend kundenunfreundlichen Entscheidungen wollen viele gar nicht erst in dieses geschlossene Ökosystem investieren. Ob Petit Planet tatsächlich ein ernstzunehmender Konkurrent wird, bleibt abzuwarten.

Wenn du zu den Ersten gehören willst, kannst du dich jetzt schon für die Closed Beta anmelden. Nach ein paar kurzen Fragen hast du die Chance, ausgewählt zu werden und so einen frühen Blick auf das Spiel zu werfen.