Nur noch kurze Zeit: Netto verkauft Balkonkraftwerke mit Speicher maximal günstig

Selbst bei schwacher Sonneneinstrahlung liefern Solarmodule noch Strom. Wer tagsüber außer Haus ist und die Energie erst am Abend für den Fernseher oder die Waschmaschine benötigt, profitiert besonders von einem Speicher. Glücklicherweise müssen solche Lösungen nicht teuer sein. Die aktuellen Netto-Angebote zeigen, dass gute Qualität erschwinglich bleibt. Mit unseren exklusiven Rabattcodes lassen sich zusätzlich bis zu 100 Euro sparen – das macht den Einstieg in die Eigenstromproduktion besonders attraktiv. Aufgepasst: Die Codes gelten nur noch bis Sonntag, 28. September.

Das haben die Komplettsets zu bieten

Netto hat aktuell drei Balkonkraftwerk-Komplettsets im Angebot, die unterschiedlich viel Leistung bieten. In allen Fällen ist ein Solakon One Speicher mit einer Kapazität von 2,11 kWh dabei. Damit lässt sich die selbst produzierte Energie auch an sonnenärmeren Tagen oder am Abend noch nutzen. Die Komplettpakete sind allesamt steckerfertig. Das bedeutet: Du musst sie im Grunde genommen nur anschließen und schon generierst du deinen eigenen grünen Strom selbst.

Solakon Balkonkraftwerk 2000W/800W günstig bei Netto

Die mitgelieferten Solarpanels sind bifazial – sie können also von beiden Seiten Sonnenenergie aufnehmen. Dadurch erhöht sich der Ertrag zusätzlich, wenn reflektierendes Licht die Rückseite der Panels erreichen kann. Dafür sollten sie also bestenfalls nicht direkt parallel zur Dachschräge platziert werden, sondern etwa in einem schrägen Winkel an einer Hauswand, einem Balkongitter oder auf einer Terrasse. Am besten reflektiert das Licht von einer weißen Wand, Kieselsteinen oder Beton.

Praktisch ist weiterhin: Über eine zugehörige App kannst du die Stromerzeugung und weitere wichtige Daten jederzeit und live überwachen. Da in den Sets auch noch jeweils ein Solakon Speicher mit dabei ist, kannst du die produzierte Energie auch im Falle eines Stromausfalls nutzen und so die wichtigsten Verbraucher, wie den Kühlschrank, Router oder das Festnetz-Telefon weiter betreiben. Alle Daten bleiben dabei laut Solakon in Deutschland – es gibt also keine Cloud-Drittanbieter aus anderen Ländern. Die Balkonkraftwerke sind zudem leicht und ohne Elektriker aufgebaut. Du brauchst weder spezielles Werkzeug noch besonderes Fachwissen. Je nach Anbringungsort solltest du für den Aufbau jedoch bestenfalls zu zweit sein.

Balkonkraftwerk bei Netto: Diese Optionen hast du & so sparst du zusätzlich

Das Balkonkraftwerk gibt es nun in drei verschiedenen Ausführungen – von 900 bis 2.000 Watt Leistung. Der Solakon One Speicher ist immer mit dabei. Und mit unseren exklusiven Rabattcodes lässt sich nochmal zusätzlich zu den aktuellen Rabatten einiges sparen. Achtung: Die Codes gelten nur bis Sonntag, 28. September. Diese Optionen hast du:

Übrigens: Wenn du bereits Solarpanels besitzt und dir nur noch der passende Speicher fehlt, kannst du den Solakon One Speicher mit 2,11 kWh Kapazität auch einzeln bei Netto kaufen. Dank 53 Prozent Rabatt zahlst du jetzt nur noch 699,99 Euro (plus 15,95 Euro Lieferkosten).