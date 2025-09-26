Wer profitiert? Diese Extra-Rabatte sind bei HelloFresh möglich

Mit Kochboxen wie denen von HelloFresh bekommst du jede Woche frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause geliefert. Alles portioniert, abgewogen und mit Abwechslungs-Garantie. Du wählst aus verschiedenen Gerichten, sparst dir den Einkauf und kannst unkompliziert zu Hause kochen. Wer HelloFresh kennt, weiß, dass es für Neukunden immer dicke Rabatte gibt. Aber daneben gibt es auch noch Preis-Nachlässe für spezielle Kundengruppen. Welche Rabatte es für HelloFresh gibt, verraten wir in diesem Artikel. Wir starten aber mit dem klassischen Neukunden-Angebot.
So viel kannst du als Neukunde sparen
Wenn du neu bei HelloFresh bist, gibt es einen attraktiven Einstiegsvorteil: bis zu 120 € Rabatt auf die ersten sechs Kochboxen, sowie ein Gratis-Extra für ein Jahr. Damit kannst du die Kochboxen mit frischen Zutaten und abwechslungsreichen Rezepten besonders günstig ausprobieren und dir den Einkauf sparen.
Die komplette Ersparnis ist an die Größe der bestellten Boxen gebunden, also kannst du mit den größten Boxen am meisten sparen, mit den kleinen eben weniger. Im kleinsten Paket, mit den längsten Lieferungsintervallen ist eine Ersparnis bis zu 65 Euro möglich, wenn du die größten Boxen fünfmal die Woche bestellst, erreichst du tatsächlich die 120 Euro.
- So löst du ihn ein: Wenn du dich bei HelloFresh registrierst und deine erste Bestellung tätigst, sollte der Rabattcode automatisch ausgefüllt werden. Sollte das nicht klappen, kannst du diesen Code „HFF4LAWCUP120EUR“ einfügen und der Neukundenrabatt wird gewährt.
Übrigens: Wenn du deine letzte Box bei HelloFresh bereits vor 12 Monaten bestellt hast, kannst du den Neukundenrabatt immer wieder nutzen.
Sonder-Rabatt für „Alltagshelden“
Besonders interessant ist das Angebot für sogenannte Keyworker, also Menschen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. Als Keyworker gelten Beschäftigte in folgenden Branchen: Gesundheitswesen, Bildungswesen, Militär, Polizei, Feuerwehr.
Wenn du in einem dieser Branchen arbeitest, erhältst du bis zu 120 € Rabatt auf die ersten sechs Boxen. Zusätzlich gibt es in jeder dieser Boxen ein Gratisprodukt. Den Keyworker-Rabatt kannst du übrigens als Neukunde und auch als Bestandskunde ergattern. Das hebt die Rabatte voneinander ab. Wenn der Neukundenrabatt für dich abgelaufen ist oder es kein Extra mehr für dich gibt, kannst du es – sofern du zur „Keyworker“- Gruppe gehörst – damit verlängern.
So ergatterst du deinen wohlverdienten Rabatt
Die Einlösung ist unkompliziert: Zuerst registrierst du dich bei HelloFresh oder loggst dich in dein Konto ein. Im nächsten Schritt, wirst du von HelloFresh zu Gocertify weitergeleitet, wo du deine Daten verifizieren lässt. Dort gibst du deine Telefonnummer ein, und bestätigst sie mit dem dir zugesendeten Code. Anschließend verifizierst du deinen Keyworker-Status, entweder mit deiner Arbeits-Mailadresse oder deinem Dienstausweis. Zum Schluss wählst du deine Boxen aus und schon ist der Rabatt inklusive Gratisprodukt aktiviert.
Auch Studierende können sparen
Studierende erhalten bis zu 120 € Rabatt auf die ersten sechs Boxen sowie ein Gratisprodukt pro Lieferung. Der Einstieg funktioniert genau wie beim Keyworker-Rabatt. Für die Verifizierung deines Studentenstatus nutzt du am besten deine Uni-E-Mail-Adresse, alternativ kannst du auch deinen Studentenausweis hochladen.
Für Senioren und Seniorinnen
Seniorinnen und Senioren können sich bis zu 120 € Rabatt auf die ersten sechs Boxen sichern, ebenfalls mit einem Gratisprodukt in jeder Lieferung. Auch hier läuft der Einstieg identisch zum Keyworker-Rabatt ab. Um dein Alter zu bestätigen, benötigst du ein Ausweisdokument, also deinen Personalausweis oder Reisepass.
Übrigens: Wenn du HelloFresh so toll findest, dass du es all deinen Freunden empfehlen willst, kannst du auch davon profitieren. Mit dem Freunde-werben-Programm kannst du deine Freunde ganz einfach einladen, HelloFresh auszuprobieren. Dein Freund oder deine Freundin erhält 20 € Rabatt auf die erste Box und du bekommst 20 € Gutschrift für deine nächste Lieferung. Um deine Freunde einzuladen, geh einfach in dein Kundenkonto auf „Freunde werben“ und verschick die Einladungen per E-Mail.
HelloFresh Rabatte in der Übersicht
|Rabatttyp
|Wer kann ihn nutzen
|Höhe des Rabatts
|Extras
|Bedingungen
|Verifizierung
|Neukundenrabatt
|Alle Neukund*innen
|Bis zu 120 Euro Rabatt für 6 Boxen
|Gratis-Extra für ein Jahr
|Für Neukund*innen
|Automatisch, sonst: Rabattcode „HFF4LAWCUP120EUR“
|Keyworker-Rabatt
|Keyworker
|Bis zu 120 Euro Rabatt für 6 Boxen
|Gratisprodukt in den 6 Boxen
|Für Neukund*innen und Bestandskund*innen
|Über Arbeits-Mail oder Dienstausweis
|Studentenrabatt
|Studierende
|Bis zu 120 Euro Rabatt für 6 Boxen
|Gratisprodukt in den 6 Boxen
|Für Neukund*innen und Bestandskund*innen
|Über Uni-Mail oder Studentenausweis
|Senior*innen-Rabatt
|Personen im Seniorenalter
|Bis zu 120 Euro Rabatt für 6 Boxen
|Gratisprodukt in den 6 Boxen
|Für Neukund*innen und Bestandskund*innen
|Über Ausweis oder Reisepass
|Freunde-werben-Programm
|Alle HelloFresh Kund*innen
|20 Euro Gutschrift auf dein HelloFresh-Konto
|20 Euro Rabatt für neu angeworbene Freunde
|Einladung über Kundenkonto per E-Mail
