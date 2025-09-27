Nur 3 Tage – MediaMarkt mit geheimer Aktion: Sie gilt für hunderte Produkte

Denn derzeit hat der Elektronikhändler, ganz ohne das Thema breitzutreten, ein Angebot auf Lager, das nicht per rotem Sonderpreisschild ausgewiesen wird. Trotzdem kannst du ordentlich sparen.

30 bis 40 Euro Sparpotenzial bei hunderten Produkten

Wir sprechen nämlich von der Liefergebühr. Und zwar der für Großgeräte. Also alles was Fernseher ab 43 Zoll, Waschmaschinen, Spülmaschinen, Kühlschränke und neuerdings Balkonkraftwerke angeht, wird gerade kostenlos geliefert. Ersparnis: Je nach Größe und Gewicht bis zu 40 Euro – zusätzlich zu etwaigen Angebots-Rabatten.

Die Liefer-Aktion von MediaMarkt gilt durchweg – aber nur bis 30. September. Nicht Teil der Aktion sind derweil Einbau- und Anschlussservices. Willst du dein Gerät also nicht nur geliefert, sondern auch angeschlossen bekommen, musst du dafür zahlen. Die Lieferung ist aber gerade gratis – und das ist bei dem entstehenden Speditionsaufwand doch schonmal einiges.

Angebots-Tipps mit Gratis-Lieferung – Balkonkraftwerk-Deal sticht heraus

Wir können hier nicht alle Geräte aufführen, die an der Aktion teilnehmen und der konkrete Bedarf ist immer unterschiedlich. Ein paar Angebote zur Beispielgebung listen wir aber hier auf. Hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis – durch die Gratis-Lieferung wird das Angebot dann zusätzlich abgerundet.

Beko 8-kg-Waschmaschine WLM81434NPSA für 322 Euro (-35 Prozent Rabatt) Hier kaufen

Beko 8-kg-Wärmepumpentrockner BM3T38249W für 399 Euro (-32 Prozent Rabatt) Hier kaufen

Siemens Geschirrspüler (unterbaufähig) für 460 Euro (-61 Prozent Rabatt) Hier kaufen

Liebherr FNc 7227-22 Gefrierschrank (363 l) für 949 Euro (-20 Prozent Rabatt) Hier kaufen

Anker Solix Balkonkraftwerk mit Wechselrichter (800W) für 549,99 Euro (-28 Prozent Rabatt) Hier kaufen

Ecoflow Stream Ultra X 4-Fach Balkonkraftwerk (2.600W bifazial) mit Speicher (3,8´84 kWh + Smart Meter) für 1.439 Euro (-28 Prozent Rabatt) Hier kaufen



Vor allem das Ecoflow-Set ist für den Preis ziemlich ordentlich. Die hochwertigen Solarpanels (Hersteller ist die etablierte Firma JA-Solar) und insbesondere der dicke Speicher von Ecoflow sind teuer und schwer. Preisrabatt und die Gratis-Lieferung sind hier ausschlaggebend. Der Hersteller wirbt in den Produktdetails übrigens mit „Kein Elektriker erforderlich“. Sicher ist sicher, sagen wir. Grundsätzlich ist aber Plug & Play angesagt. Insbesondere Eigenheimbesitzer machen mit so einer Mini-PV-Anlage samt Speicher nicht viel falsch.

Aus unserem Test: Lohnt sich das Ecoflow Balkonkraftwerk?

Das Ecoflow Ultra X hatten wir in dieser Form sogar schon im Test. Meine Kollegin Lisa-Marie hat das Set auf Herz und Nieren überprüft und kommt zum eindeutigen Ergebnis: Das ganze ist langlebig, nachhaltig und in der Bedienung sicher. Der erweiterbare Speicher ist für künftige Autarkie-Projekte gut geeignet und stellt die Schwelle zur nächsten Generation von Balkonkraftwerk-Speicher dar. Ihr Fazit heruntergebrochen: „Für den typischen Familienhaushalt mit Balkonkraftwerk ist er fast schon ein „Next-Level“-Upgrade – das Energiesparen deutlich einfacher und smarter macht.“

MediaMarkt-Aktion endet am 30. September

MediaMarkt lässt diese „Geheim-Aktion“ mit Um-die-Ecke-sparen-Charakter noch bis zum 30. September laufen. Das ist eine kurze Zeitspanne und gerade angesichts der teilweise sehr teuren Gerätschaften, die hier gekauft werden, vielleicht auch zu kurz. Bei wem eine Anschaffung dieser Größenordnung aber ohnehin ansteht, der muss – so unsere Meinung – nicht bis Black Friday warten.

Die gesamte Liste der teilnehmenden Produkte umfasst 875 Artikel – allein im Haushaltsgroßgerätebereich. Top-Marken wie Miele, Samsung und Bosch sind hier ebenfalls drin zu finden.