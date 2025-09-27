Genau das trifft auf das WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41 zu. Das intelligente Türschloss mit dem komplizierten Namen hebt sich dabei nicht nur im Design von der Konkurrenz ab. Sondern auch die Funktionen und der Einbau sind recht untypisch. Dennoch bietet das Gadget nicht nur viele smarte Funktionen, sondern kann tatsächlich vor allem mit dem eingebauten Fingerabdrucksensor überzeugen. Das Beste: Jetzt bekommst du das Smart Lock mit einem Rabatt von 63 Euro geboten.

Zugang selbst ohne Smartphone: Das bietet dir WELOCK

Schauen wir uns zuerst einmal das Design genauer an. Hier setzt WELOCK nicht auf das typische Modul, das du eventuell von anderen Herstellern kennst. Im Gegenteil: Es handelt sich um einen kompletten Zylinder, den du in deiner Tür verbaust. Auf der Türaußenseite wird dabei ein Knauf angebracht, auf dem sich auch der Fingerabdrucksensor befindet und auf der Innenseite befindet sich ein Drehknauf aus Edelstahl. Das verhältnismäßig minimalistische Design sieht also nicht nur gut aus, sondern bietet auch den direkten Zugang zu deinen vier Wänden.

Während bei anderen Modellen noch der Schlüssel im Schloss stecken muss, der dann gedreht wird, ist das bei einer solchen Zylinderkonstruktion natürlich nicht der Fall. Das kann durchaus für eine erhöhte Sicherheit sorgen. Ist die Tür verschlossen, ist auch der Türknauf entkoppelt. Erst nach der Authentifizierung wird dieser freigegeben und du kannst die Tür öffnen. Für den Zugang wird dein Fingerabdruck genommen, der jedoch nur lokal gespeichert wird. Somit musst du dir keine Sorgen um den Datenschutz machen. Insgesamt 100 Fingerabdrücke kann das Gerät speichern. Zusätzlich kannst du dir natürlich auch Zugang via App (mit der entsprechenden Zugangsberechtigung) oder die beiliegenden RFID-Karten verschaffen.

Kein Strom? Kein Problem!

Dadurch kannst du dir also auch gänzlich ohne Smartphone Zutritt verschaffen. Das Gerät wird übrigens über Batterien betrieben. Sollte diese spontan leergehen, ermöglicht ein USB-C-Port die kurzfristige Stromversorgung via Powerbank. Die Installation selbst gestaltet sich beim WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41 etwas aufwendiger als bei der Konkurrenz, allerdings ist auch dies kein Hexenwerk. Dafür musst du lediglich den Zylinder deiner Tür austauschen. Das WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41 passt laut Hersteller zudem auf die meisten EU-Zylinder.

Das WELOCK-Smart-Lock lässt sich mit einer Powerbank kurzfristig wieder mit Strom versorgen.

Auch ein remote Zugriff ist hier möglich. Dafür benötigst du allerdings die WELOCK Wifibox3 als Gateway. Die Bridge sorgt dabei nicht nur für den Fernzugriff, sondern lässt dich das Smart Lock zudem über Sprachbefehle steuern. Aktuell ist dies allerdings nur über Alexa möglich.

Smartes Türschloss mit mehr als 60 Euro Rabatt

Bevor du jetzt direkt beim WELOCK-Smart-Lock zuschlägst, verraten wir dir noch, was du zahlen darfst. Normalerweise werden hier 189 Euro fällig. Mit dem Gutschein „VD63“ sinken die Kosten jedoch deutlich, wodurch dich das WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41 nur noch 126 Euro kostet. Für ein smartes Zylinderschloss ein richtig gutes Angebot. Interessierst du dich zudem für die WELOCK Wifibox3 musst du hier mit zusätzlich 99 Euro rechnen.

Beide Geräte werden aus EU-Lagern verschickt und sind innerhalb weniger Tage bei dir. Zusätzlich gewährt der Hersteller eine Garantie von zwei Jahren. Möchtest du dein Zuhause also smarter machen oder sind dir herkömmliche intelligente Türschlösser zu unsicher, bietet dir WELOCK jetzt eine kostengünstige Alternative, die sich wirklich lohnen kann.