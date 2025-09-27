Lidl verkauft nächsten Montag (29.9.) ein absolutes Must-have für die Küche mit 69 Prozent Rabatt

Im Lidl-Prospekt (29.9. bis 4.10.) sind wir über ein Angebot gestolpert, das sich ziemlich lohnt. Bestimmt hast du schon vom Tefal OptiGrill gehört. Das ist ein Kontaktgrill, der sämtliche Speisen von beiden Seiten gleichzeitig und schnell grillt. Er verfügt außerdem über eine intelligente Funktion: Temperatur und Garzeit passen sich nämlich automatisch dem jeweiligen Grillgut und dessen Dicke an. So gelingt selbst Laien ein perfektes Medium-Steak oder ein saftiger (Veggie-)Burger. Online gibt es den Tefal OptiGrill sogar schon jetzt für unter 85 Euro.

Tefal Optigrill bei Lidl: Um dieses Modell geht’s

Der OptiGrill GC7P08 ist mit einer Grillfläche von 30 x 20 cm ausgestattet. Darauf haben zum Beispiel drei Steaks nebeneinander Platz oder mehrere Veggie-Burger-Patties. Aber auch Grillkäse, Zucchini oder Paprika bekommen mit dem OptiGrill schöne, knusprige Grillstreifen. Wenn du Fleisch garen möchtest, stehen dir sogar verschiedene Automatikprogramme für Steak, Burger oder Geflügel zur Verfügung. Je nachdem, ob du dein Grillgut rare, medium oder well done bevorzugst – der OptiGrill misst die Dicke des Fleisches und zeigt dir an, wann der gewünschte Garzustand erreicht ist. So kann nichts mehr schiefgehen.

Unter 100 Euro bei Lidl: So billig kann ein OptiGrill sein

Natürlich kannst du den OptiGrill auch manuell verwenden und selbst herausfinden, bei welcher Temperatur Halloumi, Burger-Patties oder Sandwiches am besten gelingen. Einstellen lässt sich der Tefal OptiGrill auf bis zu 270 Grad. So wird jedes Grillgut stark erhitzt, die Poren schließen sich schnell und das Innere bleibt saftig. Nach dem Kochen kannst du die Grillplatten und die Fettauffangschale einfach entnehmen und in der Spülmaschine reinigen – du hast also kaum Arbeit nach dem Essen.

Unter 85 Euro bei Lidl – so gut ist der Preis

In die Lidl-Filialen kommt das Angebot zwar erst ab Montag, dem 29.09., online kannst du es dir aber schon jetzt sichern. Vom UVP zieht Lidl derzeit 69 Prozent ab, sodass am Ende nur 84,99 Euro auf der Rechnung stehen. Zwar kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu, doch günstiger ist – bis auf ein eBay-Angebot – aktuell kein anderer Anbieter (siehe Preisvergleich). Du machst also ein echtes Schnäppchen.

