Nur noch wenige Stunden: Marken-Kracher bei MediaMarkt

Die Aktion läuft nur noch bis heute um 23:59 Uhr – also exakt im gleichen Zeitraum wie Amazons Prime Days. Und das Beste daran: Viele Artikel sind zum gleichen oder sogar günstigeren Preis erhältlich. Versandkosten? Fehlanzeige. Selbst Großgeräte kommen kostenlos zu dir nach Hause, und in einigen Städten gibt’s dank Uber sogar eine Sofortlieferung am selben Tag. Kurzum: Wer lieber bei MediaMarkt shoppt, kann jetzt kräftig sparen. Wir haben uns durch die spannendsten Angebote geklickt und zeigen dir, welche Deals sich heute besonders lohnen.

Samsung-Smartphones im Preisrutsch

Den Anfang der „Blitz Deals“ machen Angebote zu Samsung-Smartphones. MediaMarkt wirft den Preis-Leistungs-Held, das Samsung Galaxy A26 in der 5G-Version für 189 Euro raus. Damit streicht der Händler satte 36 Prozent vom UVP des Smartphones, normalerweise müsstest du hierfür nämlich 299 Euro zahlen. Achtung: Versandriese Amazon ist zum Redaktionsschluss schlappe 10 Cent günstiger.

Das Smartphone bietet ein rundum solides Gesamtpaket, das vor allem im Alltag überzeugt. Kleine Abstriche gibt es bei der Kamera und der Akkulaufzeit, für den Preis von nur 189 Euro sind diese aber vertretbar. Möchtest du mehr über das Gerät erfahren, wirf doch mal einen Blick in unseren Testbericht.

Wenn du bereit bist, etwas mehr Geld zu investieren, sahnst du mit dem A56 ebenfalls ein ziemlich gutes Angebot ab. MediaMarkt verkauft es dir in der 256 GB Variante für 328,90 Euro. Amazon verlangt den gleichen Preis, allerdings wartest du hier 1 bis 2 Monate auf dein Gerät, keine echte Alternative also. Wer nur die 128-GB-Version möchte, sollte hingegen bei Amazon zuschlagen. Für 274 Euro kommst du dort ein paar Euro günstiger weg als bei MediaMarkt.

Es gehört mit zu den meistverkauften Smartphones in Deutschland und wie schon bei dem Modell oben punktet hier vor allem das Gesamtpaket. Bei der Kamera hat Samsung noch einmal nachjustiert, sodass das A56 auch Videos im Full-HD-Modus aufnehmen kann. Auch dieses Gerät haben wir bereits getestet.

Doch lieber ein Fernseher?

Wenn du gar kein Smartphone brauchst, sondern eher auf der Suche nach einem neuen Fernseher bist, könntest du ebenfalls bei MediaMarkt fündig werden. Du bekommst einen LG OLED-TV mit einer Bildschirmdiagonale von 55 Zoll für 829 Euro. Der UVP von 1.899 Euro wird damit um satte 56 Prozent reduziert. MediaMarkt liefert dir auch hierfür den attraktivsten Preis im ganzen Netz. Aktuell bekommst du ihn sogar gratis geliefert, was das Angebot noch attraktiver macht.

Der Fernseher ist mit unterschiedlichsten Technologien wie HDR10, Dolby Vision und einem 4K-AI-Prozessor ausgestattet, um dir ein grandioses Filmerlebnis wie im Kino zu ermöglichen. Er punktet weiterhin mit einer starken Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und könnte damit auch Gamer glücklich machen. Den LG Smart TV gibt es in verschiedenen Größen. Zwischen 48 Zoll und 83 Zoll findest du bestimmt auch die richtige Größe für dein Wohnzimmer.

Angebote ohne Ende

Die Angebote der Blitz-Deals könnten wir noch ewig weiter fortführen, sodass wir dir jetzt eine kleine Liste mit weiteren Schnäppchen zu Konsolen, Akkusaugern, WLAN-Routern und mehr liefern. Aber Achtung: Die Deals laufen nur noch bis um 23:59 Uhr!

