Prime Deal Days Endspurt! Lego Technic bis über 40 Prozent rabattiert!

Für Fans der Klemmbausteine von Lego hat Amazon an den Prime Days einige coole Sets im Angebot – egal, ob aus der Technic-, City-, Icons-, Star-Wars- oder Harry-Potter-Reihe. Hier ist für Groß und Klein etwas dabei. Übrigens: wer Lego abschwört, für den haben unsere Kollegen von nextpit sich bei der Konkurrenz genauer umgeschaut und die Schnäppchen zu Mega Bloks und Blue Brixx überprüft.
Lego Technic im Prime Day Angebot – über 40 Prozent Rabatt sichern
In der Lego-Technic-Serie finden kleine und große Baumeister spannende Sets mit mechanischen Funktionen, teilweise sogar mit Elektronik und Steuerung. Auch realistische Nachbildungen von Fahrzeugen oder Maschinen sind hier mit dabei. Neben klassischen Bausteinen sind vor allem Zahnräder, Achsen und Verbindungsstifte enthalten, die für bewegliche Maschinen oder Fahrzeuge sorgen. Das sind die spannendsten Sets am Prime Day:
- Lego Technic Volvo FMX LKW mit EC230 Electric Raupenbagger für 126,25 Euro (37 Prozent Rabatt) Tipp: Heute Günstiger als am Dienstag
- Lego Technic 2 Fast 2 Furious Nissan Skyline GT-R R34 für 86,54 Euro (38 Prozent Rabatt) Tipp: Heute Günstiger als am Dienstag
- Lego Technic Koenigsegg Jesko Absolut Supersportwagen für 34,90 Euro (34 Prozent Rabatt)
- Lego Technic Sonne Erde Mond Modell Spielset für 47,35 Euro (41 Prozent Rabatt)
Lego City und Architecture stark reduziert
Lego City zählt zu den beliebtesten Serien von Lego, vor allem für Kinder. Mit den verschiedenen Sets stellt Lego hauptsächlich das alltägliche Leben in der Stadt dar. Von Zügen, Polizei oder Feuerwehr über Baustellen bis hin zu Flughäfen und Fahrzeugen können Kinder alle möglichen Szenen aus dem Alltag nachspielen. Aber auch außergewöhnliche Szenen aus den Bereichen Weltraum und Arktis sind in dieser Reihe zu finden.
- Lego 60472 City Schrottplatz mit Autos für 50,25 Euro (34 Prozent Rabatt)
- Lego City Weltraum-Rover mit Außerirdischen für 18,80 Euro (37 Prozent Rabatt)
- Lego City Löschflugzeug, Feuerwehr-Set mit Flugzeug-Spielzeug für 36,90 Euro (38 Prozent Rabatt)
- Lego 60316 City Polizeistation mit Polizeiauto, Müllauto und Hubschrauber für 40,80 Euro (37 Prozent Rabatt)
- Lego City Arktis-Forschungsschiff für 99,90 Euro (33 Prozent Rabatt)
- Lego City Trains Güterzug mit Gleisstücken für 129,90 Euro (32 Prozent Rabatt)
- Lego City Trains Arktis-Polarexpres für 140,50 Euro (30 Prozent Rabatt)
Die Lego-Architecture-Reihe richtet sich eher an Erwachsene und Jugendliche. Sie bildet berühmte Gebäude oder Wahrzeichen mit Klemmbausteinen nach. Hier stehen Bauspaß und Optik bei der Ausstellung im Vordergrund. Die Sets sind meist weniger bunt, dafür aber eleganter und minimalistischer gestaltet – perfekt, um sie in einem Regal oder einer Vitrine auszustellen.
- Lego Architecture Notre-Dame de Paris für 151,90 Euro (34 Prozent Rabatt)
- Lego Architecture Burg Himeji für 111,90 Euro (30 Prozent Rabatt)
Lego Icons, Harry Potter, Star Wars und Marvel
In der Lego-Icons-Reihe befinden sich Sets, die vor allem für Erwachsene gedacht sind, etwas anspruchsvoller zu bauen und anschließend realistische, häufig auch nostalgische Modelle nachbilden. Von Sammlerstücken über Fahrzeuge bis hin zu Gebäuden sind hier spannende Sets dabei, teilweise auch Szenen oder Kulissen aus Filmen.
- Lego Icons Der Herr Der Ringe: Bruchtal für 398 Euro (20 Prozent Rabatt)
- Lego Icons McLaren MP4/4 & Ayrton Senna Modellauto Set für 54 Euro (32 Prozent Rabatt)
- Lego Icons Springbrunnengarten für 66,90 Euro (33 Prozent Rabatt)
- Lego Icons NASA Artemis Startrampe für 220,99 Euro (15 Prozent Rabatt)
- Lego Icons Der Herr der Ringe: Barad-dûr für 390,90 Euro (15 Prozent Rabatt)
Lego hat außerdem einige Lizenz-Sets zu beliebten Filmreihen – ob Harry Potter, Star Wars oder Filmen von Marvel. Mit speziellen Figuren, Gebäuden und Fahrzeugen lassen sich diverse Szenen nachspielen oder in einem Regal präsentieren. An den Prime Days sind mehrere dieser Sets reduziert.
- Lego Harry Potter Schloss Hogwarts mit Schlossgelände für 113 Euro (34 Prozent Rabatt)
- Lego Harry Potter Hagrids Hütte: Ein unerwarteter Besuch für 45,89 Euro (15 Prozent Rabatt)
- Lego Star Wars 75393 Mashup aus TIE Fighter & X-Wing für 78,30 Euro (29 Prozent Rabatt)
- Lego Star Wars 75337 at-TE Walker Spielzeug für 92,10 Euro (34 Prozent Rabatt)
- Lego Marvel Avengers: Endgame Letzter Showdown für 72,90 Euro (27 Prozent Rabatt)
- Lego Marvel Spider-Man vs. Doc Ock: Showdown in der U-Bahn für 36,49 Euro (27 Prozent Rabatt)
