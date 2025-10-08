Bis 49 Prozent Rabatt auf Ninja! Alles, was von der Küchenmarke am Prime Day reduziert ist

Ninja ist derzeit eine der am meisten gehypten Marken für Küchengeräte. Der Grund: Der Hersteller hat viele neue Ideen und bringt frischen Wind in den Markt. An den Prime Days lassen sich einige Schnäppchen von Ninja-Produkten finden. Hier ist unsere Übersicht.

Wichtig: Um dir die Angebote zu sichern, musst du bei Amazon eingeloggter Prime-Kunde sein. Bist du das noch nicht, kannst du aber auch eine kostenfreie Testphase starten und dir die Deals so trotzdem sichern.

Tipp: Auch im Ninja-Online-Shop laufen viele der Angebote. Hier kannst du mit unserem exklusiven Gutscheincode INSIDE10 teilweise sogar noch extra sparen.

Heißluftfritteusen von Ninja am Prime Day

Heißluftfritteusen sind in den vergangenen Jahren zur beliebten Alternative von herkömmlichen Fritteusen geworden. Aber auch als energie- und zeitsparende Option zum Ofen sind sie gut geeignet. Ob XL-Modell, Doppeldecker oder tragbare Variante – Ninja hat diverse spannende Geräte im Sortiment, die jetzt heruntergesetzt sind.

Ninja Foodi Max Dual Zone: Das ist die beliebte Heißluftfritteuse

Ninja Grills und Multikocher im Angebot

Nur ein Gerät, das gleich mehrere Küchengeräte ersetzt? Ninja hat gleich mehrere solcher cleveren Lösungen im Angebot, die etwa zum Backen, Kochen und Braten verwendet werden können. Und bei gutem Wetter verlagerst du mit dem Ninja Woodfire Elektrogrill samt Smoker- und Heißluftfritteusenfunktion das nächste Kochevent einfach nach draußen.

Ninja Woodfire Elektrogrill für draußen

Ninja Eismaschinen reduziert

Auch wenn gerade vermutlich die wenigsten an Speiseeis denken, gehören die Eismaschinen Ninja Creami, Ninja Slushi und Ninja Swirl mittlerweile zum festen Sortiment des Herstellers. Und bekanntermaßen lassen sich abseits der Saison meist die besten Preise finden. Cool ist: Für die Eismaschinen-Deals musst du noch nicht einmal Prime-Kunde sein.

Für den perfekten „Swirl“ im Eis mit der Ninja Swirl braucht es ein wenig Übung – die Lernkurve ist aber steil.

Kaffeemaschine und Entsafter im Prime Day Sale

Wusstest du schon, dass Ninja auch Kaffeemaschinen herstellt? Hochwertige Modelle mit eingebauten Mahlwerken sorgen für frische und kräftige Kaffeekreationen. Und auch einen Entsafter für Obst und Gemüse gibt es von Ninja jetzt preiswert.

Ninja Luxe Premier 3-in-1 Kaffeemaschine, für Espresso, Cold Brew & Filterkaffee

Kleingeräte, Messer und mehr heruntergesetzt

Und auch Kleingeräte, wie Mixer, Smoothie-Maker, Wasserkocher oder einen Messerblock mit integriertem Schärfer und Pfannen gibt es von Ninja. Das sind die besten Angebote:

Ninja Foodi Messerblock StaySharp mit integriertem Schärfer

