Bis 49 Prozent Rabatt auf Ninja! Alles, was von der Küchenmarke am Prime Day reduziert ist

Ninja ist derzeit eine der am meisten gehypten Marken für Küchengeräte. Der Grund: Der Hersteller hat viele neue Ideen und bringt frischen Wind in den Markt. An den Prime Days lassen sich einige Schnäppchen von Ninja-Produkten finden. Hier ist unsere Übersicht.
Heißluftfritteusen von Ninja am Prime Day
Heißluftfritteusen sind in den vergangenen Jahren zur beliebten Alternative von herkömmlichen Fritteusen geworden. Aber auch als energie- und zeitsparende Option zum Ofen sind sie gut geeignet. Ob XL-Modell, Doppeldecker oder tragbare Variante – Ninja hat diverse spannende Geräte im Sortiment, die jetzt heruntergesetzt sind.
- Ninja Heißluftfritteuse Max Pro für 94,99 Euro (37 Prozent Rabatt)
- Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse für 139,99 Euro (42 Prozent Rabatt)
- Highlight! Ninja Foodi FlexDrawer Dual Zone Heißluftfritteuse mit 10,4 Litern Fassungsvermögen für 159,99 Euro (43 Prozent Rabatt)
- Highlight! Ninja Crispi tragbare Heißluftfritteuse mit Glas-Behältern für 139,99 Euro (22 Prozent Rabatt)
- Ninja Double Stack XL Heißluftfritteuse für 159,99 Euro (41 Prozent Rabatt)
Ninja Grills und Multikocher im Angebot
Nur ein Gerät, das gleich mehrere Küchengeräte ersetzt? Ninja hat gleich mehrere solcher cleveren Lösungen im Angebot, die etwa zum Backen, Kochen und Braten verwendet werden können. Und bei gutem Wetter verlagerst du mit dem Ninja Woodfire Elektrogrill samt Smoker- und Heißluftfritteusenfunktion das nächste Kochevent einfach nach draußen.
- Ninja Foodi PossibleCooker, Digitaler Multikocher für 108,72 Euro (16 Prozent Rabatt)
- Ninja Speedi Multikocher für 134,99 Euro (17 Prozent Rabatt)
- Ninja Woodfire Pro Connect XL, Elektrischer BBQ Smoker Grill für 399,99 Euro (25 Prozent Rabatt)
- Ninja Foodi 3-in-1 Toaster mit Elektrogrill und Panini-Presse für 127,49 Euro (15 Prozent Rabatt)
Ninja Eismaschinen reduziert
Auch wenn gerade vermutlich die wenigsten an Speiseeis denken, gehören die Eismaschinen Ninja Creami, Ninja Slushi und Ninja Swirl mittlerweile zum festen Sortiment des Herstellers. Und bekanntermaßen lassen sich abseits der Saison meist die besten Preise finden. Cool ist: Für die Eismaschinen-Deals musst du noch nicht einmal Prime-Kunde sein.
- Bestseller! Ninja Creami Eismaschine für 164,99 Euro (28 Prozent Rabatt)
- Ninja Slushi Maschine für 254,90 Euro (27 Prozent Rabatt)
- Ninja Swirl by Creami Softeis- & Eismaschine für 349,99 Euro (5 Prozent Rabatt)
Kaffeemaschine und Entsafter im Prime Day Sale
Wusstest du schon, dass Ninja auch Kaffeemaschinen herstellt? Hochwertige Modelle mit eingebauten Mahlwerken sorgen für frische und kräftige Kaffeekreationen. Und auch einen Entsafter für Obst und Gemüse gibt es von Ninja jetzt preiswert.
- Ninja Luxe Premier 3-in-1 Kaffeemaschine für 449,99 Euro (18 Prozent Rabatt)
- Ninja Kaltpresse-Entsafter für 113,90 Euro (19 Prozent Rabatt)
Kleingeräte, Messer und mehr heruntergesetzt
Und auch Kleingeräte, wie Mixer, Smoothie-Maker, Wasserkocher oder einen Messerblock mit integriertem Schärfer und Pfannen gibt es von Ninja. Das sind die besten Angebote:
- Ninja Blast Max Tragbarer Mixer für 79,99 Euro (20 Prozent Rabatt)
- Ninja Keramik-Bratpfanne Extended Life 24cm für 35,99 Euro (49 Prozent Rabatt)
- Ninja 300 ml Sip Perfect Trinkflasche für Heißgetränke für 21,99 Euro (27 Prozent Rabatt)
- Ninja Foodi Messerblock StaySharp mit integriertem Schärfer für 99,99 Euro (44 Prozent Rabatt)
- Ninja Detect Power Mixer Pro / Smoothie Maker für 89,99 Euro (40 Prozent Rabatt)
- Ninja Perfect Temperature Wasserkocher für 64,99 Euro (35 Prozent Rabatt)
