Statt Laptop: Diese Alternative solltest du dir am Prime Day anschauen

3 Minuten
Wer gleichermaßen ein leicht transportierbares Arbeitsgerät wie einen leistungsstarken Rechner für daheim sucht, muss dafür bei einem Laptop meist ziemlich tief in den Geldbeutel greifen. Doch es gibt eine Alternative, die bei Amazon zum Prime Day deutlich günstiger ist.
Frau sitzt vor einem Schreibtisch im Homeoffice
Die Mini-PCs von Geekom gibt's jetzt mit Prime Day RabattBildquelle: fizkes / Shutterstock.com / Geekom / inside digital
Die Rede ist dabei von einem Mini-PC des Top-Herstellers Geekom. Diese verpacken leistungsstarke Hardware in einem kompakten Gehäuse. Und rund um den Prime Day sind die Preise dabei ebenfalls überraschend klein.

Ordentlich Rabatte zum Prime Day

Ob du nach einem High-End-Modell oder einem einfachen Einstieg in die Welt der Mini-PCs suchst, Geekom hat aktuell zahlreiche Geräte mit ordentlichen Rabatten ins virtuelle Schaufenster gestellt.

Ganz vorn mit dabei ist der A8 Max. Er kommt mit einem ordentlichen Arbeitsspeicher von 32 GB daher, den du auf bis zu 128 GB erweitern kannst. Der interne Speicher lässt sich von 1 TB auf bis zu 4 TB aufstocken. Reibungsloses Multitasking und anspruchsvolle Aufgaben wie Gaming schultert der kompakte Mini-PC in Kombination mit einem AMD Ryzen 7 Prozessor mühelos.

GEEKOM Mini PC A8 Max
Der Geekom Mini PC A8 Max

Das integrierte IceFlow 2.0 Kühlsystem schützt ihn effektiv vor Überhitzung, sodass du auch über Stunden hinweg gleichbleibende Leistung erwarten kannst. Für Konnektivität sorgen hier unter anderem zwei HDMI-Ports, ein SD-Kartensteckplatz und fünf USB-3.2-Gen-2-Anschlüsse. Während des Prime Days zahlst du statt 629 Euro UVP nur noch 534,65 Euro für den A8 Max.

Ein echter Preis-Leistungs-Kracher ist der Geekom AIR12 Lite Mini-PC. Er ist zum Prime Day 29 Prozent günstiger, das bedeutet für dich, dass du statt 239 Euro nur noch 170,05 Euro zahlst. Mit Blick auf seine Leistung muss er sich aber nicht verstecken, verbaut ist hier ein Intel N150 Prozessor, der von 8 GB RAM und 256 GB SSD-Speicher unterstützt wird. Sowohl den Arbeits- als auch den internen Speicher kannst du auf bis zu 16 GB und 2 TB erweitern. Er ist mit sechs USB-Ports ausgestattet, sodass du nicht nur deinen Monitor, sondern gleichzeitig auch eine Maus, eine Tastatur oder eine Webcam anschließen kannst – optimal fürs Homeoffice.

Noch mehr Geekom-Deals, die du nicht verpassen solltest

Neben diesen Modellen gibt es noch jede Menge weiterer Angebote, die wir dir nicht vorenthalten wollten. Klick dich also gern mal durch die Liste und vielleicht ist ein Mini-PC für deine Ansprüche dabei.

→ Alle Angebote von Geekom findest du hier!

