Jetzt zuschlagen: Diese Balkonkraftwerke und Stromspeicher sind am Prime Day massiv reduziert

Profilbild von Lisa-Marie Karzick Lisa-Marie Karzick
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Passend zum Prime Day kannst du dir eine Menge Stromspeicher und Balkonkraftwerken stark reduziert sichern. Teilweise sind auch neueste Modelle mit ihren smarten Funktionen um rund die Hälfte heruntergesetzt. Diese Angebote lohnen sich jetzt besonders stark.
Fast 700 Euro günstiger - Dieses Balkonkraftwerk von Aldi liefert dir Strom auch nachts
Jetzt zuschlagen: Diese Balkonkraftwerke und Stromspeicher sind am Prime Day massiv reduziertBildquelle: Green Solar
  • Teilen

Balkonkraftwerke und Stromspeicher liegen unverändert im Trend. Auch wenn die Sonnenstunden für dieses Jahr langsam weniger werden, kannst du noch immer kräftig mit einem Balkonkraftwerk sparen. Denn auch im nächsten Jahr werden dir viele Sonnenstunden zur Stromproduktion zur Verfügung stehen. Dein Balkonkraftwerk amortisiert sich dabei schneller, je günstiger du es erwirbst. Darum sind Aktionen wie der aktuelle Prime Day ideal dafür, mit starken Rabatten noch günstiger an ein passendes Modell zu gelangen. Viele dieser Balkonkraftwerke können sich schon in wenigen Jahren rechnen – und das bei deutlich längerer Lebensdauer.

Ecoflow Stromspeicher mit bis zu 45 Prozent Rabatt sichern

Auf die Produktauswahl von Ecoflow sparst du an diesem Prime Day mit hohen Preisnachlässen. Ecoflow liefert dabei ebenso einen hohen Preisnachlass auf das neueste Modell seiner Stream Series, den Stream Ultra X. Zusätzlich stellen wir dir einen besonderen Rabattcode zur Verfügung, mit dem du zusätzliche 5 Prozent Preisnachlass auf das gesamte Sortiment erhältst, das auf der Prime Day Landingpage von Ecoflow angeboten wird. Sämtliche Produkte, die du dort aufgelistet findest, können also von einem zusätzlichen Rabatt profitieren. Der Rabattcode lautet: 9P9Y6UUN

Bei diesen Produkten kannst du jetzt kräftig sparen:

Weitere spannende Angebote rund um Balkonkraftwerke

Ecoflow ist dabei nicht die einzige Marke, die zurzeit mit starken Rabatten auf ihre Solarmodule oder Balkonkraftwerkspeicher lockt. Sowohl die bekannten Powerstationhersteller Jackery, Bluetti als auch der Balkonkraftwerkanbieter Anker haben ihre Produktpalette mit starken Preisnachlässen versehen. Diese Modelle sind ebenso stark reduziert und können sich daher noch schneller durch deinen Eigenverbrauch amortisieren:

Die besten Ninja-Deals am Prime Day - Heißluftfritteuse, Multikocher und vieles mehr stark reduziert
Die besten Ninja-Deals am Prime Day:
Heißluftfritteusen, Multikocher und vieles mehr stark reduziert

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Amazon Prime Deal Days: Angebote an Tag 2
Amazon
Sparen durch kaufen! 20 Prime-Day-Kracher, die auch an Tag 2 noch da sind!
Deals vom Mittwoch
Amazon
Amazon-Deals am Mittwoch (08.10.): Der Prime Day geht in die zweite Runde
Soundcore Q20i: Mein Kopfhörer-Geheimtipp für nur 30 Euro
Kopfhörer
Mein Prime-Day-Tipp: Dieser Kopfhörer-Bestseller kostet keine 30 Euro mehr
Schnäppchen
FritzBox-Sale bei Amazon – Prime-Kunden profitieren von Sonderpreisen
Fernseher & Smart TV
Fast 1.000 Euro günstiger in nur 4 Monaten: Amazon verkauft LG OLED-TV zum Hammerpreis
Fernseher & Smart TV
Genialer Deal: Fire TV Stick 4K wird Amazon aus den Händen gerissen
Bluetooth-Boxen
Jetzt rund 50 Euro günstiger: Bluetooth-Lautsprecher bei Amazon zum Schnäppchenpreis
Haushalt
Prime-Day-Knaller: Bosch Akkusauger für unter 200 Euro bei Amazon
Schnäppchen
Prime Days sorgen für Preisrutsch: Akkusauger von Dyson historisch günstig