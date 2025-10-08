Jetzt zuschlagen: Diese Balkonkraftwerke und Stromspeicher sind am Prime Day massiv reduziert

Balkonkraftwerke und Stromspeicher liegen unverändert im Trend. Auch wenn die Sonnenstunden für dieses Jahr langsam weniger werden, kannst du noch immer kräftig mit einem Balkonkraftwerk sparen. Denn auch im nächsten Jahr werden dir viele Sonnenstunden zur Stromproduktion zur Verfügung stehen. Dein Balkonkraftwerk amortisiert sich dabei schneller, je günstiger du es erwirbst. Darum sind Aktionen wie der aktuelle Prime Day ideal dafür, mit starken Rabatten noch günstiger an ein passendes Modell zu gelangen. Viele dieser Balkonkraftwerke können sich schon in wenigen Jahren rechnen – und das bei deutlich längerer Lebensdauer.
Ecoflow Stromspeicher mit bis zu 45 Prozent Rabatt sichern
Auf die Produktauswahl von Ecoflow sparst du an diesem Prime Day mit hohen Preisnachlässen. Ecoflow liefert dabei ebenso einen hohen Preisnachlass auf das neueste Modell seiner Stream Series, den Stream Ultra X. Zusätzlich stellen wir dir einen besonderen Rabattcode zur Verfügung, mit dem du zusätzliche 5 Prozent Preisnachlass auf das gesamte Sortiment erhältst, das auf der Prime Day Landingpage von Ecoflow angeboten wird. Sämtliche Produkte, die du dort aufgelistet findest, können also von einem zusätzlichen Rabatt profitieren. Der Rabattcode lautet: 9P9Y6UUN
Bei diesen Produkten kannst du jetzt kräftig sparen:
- Ecoflow Stream Ultra für 699 Euro statt 1.099 Euro
- Ecoflow Stream Ultra und AC Pro und 4x 520 Watt Solarmodule für 1.649 Euro statt 2.498 Euro
- Ecoflow Delta 2 für 499 Euro statt 799 Euro
- Ecoflow Delta 2 mit 220 Watt tragbarem Solarmodul für 768 Euro statt 998 Euro
- Ecoflow Delta 2 Max für 949 Euro statt 1.799 Euro
- Ecoflow River 2 Max für 259 Euro statt 499 Euro
- Ecoflow River 2 Max mit 160 Watt faltbarem Solarmodul für 428 Euro statt 748 Euro
- Ecoflow 160 Watt Solarpanel faltbar für 169 Euro statt 329 Euro
Weitere spannende Angebote rund um Balkonkraftwerke
Ecoflow ist dabei nicht die einzige Marke, die zurzeit mit starken Rabatten auf ihre Solarmodule oder Balkonkraftwerkspeicher lockt. Sowohl die bekannten Powerstationhersteller Jackery, Bluetti als auch der Balkonkraftwerkanbieter Anker haben ihre Produktpalette mit starken Preisnachlässen versehen. Diese Modelle sind ebenso stark reduziert und können sich daher noch schneller durch deinen Eigenverbrauch amortisieren:
- Anker Solix Balkonkraftwerk und Solarbank 3 E2700 Pro für 1.299 Euro statt 1.799 Euro
- Anker Solarbank 2 E1600 Pro und 4x 445 Watt Solarmodule für 899 statt 1.099 Euro
- BLUETTI Elite 200 V2 Tragbare Power Station für 999 Euro statt 1.499 Euro
- Jackery Solargenerator 1000 v2 mit 100W Solarpanel für 664 Euro statt 999 Euro
- Anker Solix Solarbank E1600 für 399 Euro statt 579 Euro
- BLUETTI Tragbare Powerstation AC70 mit 200W Solarpanel für 678 Euro statt 848 Euro
- Jackery E2000 v2 tragbare Powerstation für 899 Euro statt 1.299 Euro
