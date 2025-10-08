Amazon verkauft Samsung Handy-Bestseller nur noch heute für 274 Euro

Die Amazon Prime Days sind in vollem Gange und liefern zahlreiche interessante Angebote. Wer sich nach einem neuen Smartphone umschaut, sollte hier unbedingt weiterlesen. Denn der Smartphone-Bestseller von Samsung ist jetzt deutlich günstiger.
Das Galaxy A56 als beliebtestes Smartphone einer Liste mit Verweis auf den Amazon Prime Day
Beliebtestes Smartphone: Das Galaxy A56 gibt es am Prime Day für 274 EuroBildquelle: inside digital / Amazon
Das Samsung Galaxy A56 zählt ohne Zweifel zu den beliebtesten Smartphones auf dem Markt. So ist es beispielsweise bei Amazon der Bestseller Nr. 1 – und das könnte auch am aktuellen Prime Day Angebot liegen. Denn nur noch heute haut der Versandriese das Galaxy A56 mit 128 GB zum Sonderpreis für deutlich unter 300 Euro raus.

Beliebtestes Handy für deutlich unter 300 Euro

Zugegebenermaßen: Amazon, MediaMarkt und Co. bieten das A-Serien-Modell, das für die allermeisten aller Smartphone-Nutzer locker ausreicht, immer mal wieder für unter 300 Euro an. Amazon sorgt während der Prime Days (nur noch heute!) aber für einen erneuten Preissturz auf lediglich 274 Euro – zumindest in den Farben Grau, Olivegrün und Pink. Das Galaxy A56 in Schwarz kostet hingegen 275 Euro, also nur einen Euro mehr. Wie gut dieser Preis im Allzeit-Vergleich ist, zeigt gut der Preisverlauf.

Wir beschränken uns hier auf die 128-GB-Version, welche die Basis bietet. Mit doppeltem Speicher werden je nachdem 50 bis 100 Euro mehr nötig. Je nach Nutzerverhalten ist das sinnvoll auszugeben. Allerdings sind die 128 Gigabyte eigentlich ausreichend. Insbesondere, wenn du den Speicher zur Not via Cloud online erweitern kannst.

Galaxy A56: Das steckt in Samsungs Bestseller-Handy

Das Galaxy A56 ist Samsungs wohl wichtigstes Handy des Jahres. Als Preis-Leistungs-Brückenkopf spricht es die breite Masse der User an, die eben kein Handy für um die 1.000 Euro brauchen oder wollen.

Technisch muss es sich dabei jedoch keineswegs verstecken, und spätestens seitdem Samsung auch den Mittelklasse-Geräten lange Update-Garantien verpasst, ist der Unterschied zur Top-Riege für viele noch verschmerzbarer.

Unser Smartphone-Experte Timo Brauer kam in seinem Test zum klaren Ergebnis: „Mehr Smartphone braucht man nicht“. Die Shopping-Abteilung sagt ergänzend und hinsichtlich der aktuellen Preisentwicklung: Mehr musst du für ein gutes Handy echt nicht ausgeben!

Samsung Galaxy A56 5G in rosa hinten
Samsung Galaxy A56 5G
Datenblatt zum Testbericht

Allgemein

Betriebssystem Android
Prozessor Octa Core
Arbeitsspeicher 8 GB
Wasser- und Staubdicht zeitweiliges Untertauchen
Farbe
  • Grau
  • Grün
  • Pink
  • Weiß
Marktstart März 2025
Gewicht 198 g
Beliebt bei uns, Bestseller bei Amazon

Derzeit ist das Galaxy A56 in der inside digital Lesergunst sehr weit oben. Das bedeutet, dass das technische Datenblatt des Smartphones in den vergangenen Wochen (abgestufte Gewichtung) am häufigsten aufgerufen wurde. Bei Amazon liegt das A56 derzeit auf Rang 1 der veröffentlichten Bestseller-Liste.

Das aktuelle Preisschild von 274 Euro (275 Euro für das Modell in Schwarz) wird dabei voraussichtlich morgen nicht mehr gültig sein. Es handelt sich nämlich um ein Angebot zum Prime Day. Dementsprechend kommen auch nur Mitglieder eines kostenpflichtigen Amazon Prime Abos in den Genuss des Schnäppchens. Wer extra für das Angebot Mitglied werden möchte, kann aber zum Glück von einem kostenlosen 30-tägigen Testzeitraum profitieren.

