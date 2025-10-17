Lidl verkauft gerade ein Gerät für unter 30 Euro, das dir im Herbst eine Menge Arbeit spart

Wenn die Bäume im Herbst ihr Laub verlieren, bedeutet das für viele Menschen einiges an Arbeit. Gehwege müssen teils täglich von Blättern befreit werden und auch die Terrasse soll hübsch aussehen. Bei Lidl gibt es jetzt ein Gerät, dass dir enorm dabei hilft.
Lidl verkauft ein Gerät für unter 30 Euro, dass dir im Herbst viel Arbeit spart
Gelbe, rote und orange Blätter sind zwar schön anzusehen, sorgen aber auch dafür, dass einige von uns vieles an Extra-Arbeit im Alltag haben. Ein elektrischer Laubsauger kann dabei enorm Zeit sparen – und man verrenkt sich nicht den Rücken beim Fegen der Blätterberge. Lidl hat jetzt ein solches Gerät für unter 30 Euro im Angebot, das Laub wahlweise einsaugen oder wegblasen kann.

Saugstarker Laubsauger mit Häckselfunktion: Das kann er im Detail

Im Angebot bei Lidl ist ein Elektro-Laubsauger und -bläser der Hausmarke Parkside. Die stellt nicht nur Werkzeuge her, sondern eben auch Helfer für Gärten oder Vorgärten. Und mit dem Laubsauger musst du nicht länger mit Besen und Gartenabfallsack herumhantieren, sondern kannst die Blättermassen einfach per Knopfdruck einsaugen. Der Parkside-Laubsauger häckselt das Laub anschließend und pustet es in einen mitgelieferten 34-Liter-Fangsack. Da die Blätter dann klein geschnitten sind, nehmen sie in dem Behälter insgesamt weniger Platz weg.

Alternativ kann der 2.600-Watt-Motor aber auch mit Luftgeschwindigkeiten von bis 270 km/h das Laub in eine Ecke pusten, um es dort per Hand aufzusammeln. Durch zwei Rollen am Saugrohr lässt sich der Laubsauger dabei entspannt über den Boden bewegen. Das Gewicht von knapp 3 Kilogramm musst du somit nicht selbst komplett tragen. Ein Tragegurt entlastet deine Arme zusätzlich.

Allerdings wichtig zu wissen: Hierbei handelt es sich nicht um ein akkubetriebenes Gerät. Du musst also für die Nutzung ein Kabel verbinden. Das Netzkabel des Geräts ist nur 20 Zentimeter lang – ein Verlängerungskabel musst du also ebenfalls noch anschließen. Dadurch, dass hier kein Akku verbaut ist, ist das Gerät aber insgesamt deutlich leichter als viele kabellose Laubsauger.

Rabatt bei Lidl und Alternative von Einhell

Lidl senkt den herbstlichen Helfer gerade 21 Prozent im Preis und verkauft ihn so für nur noch 29,99 Euro. Ein top Preis, zu dem nur noch Lieferkosten in Höhe von 5,95 Euro dazu kommen. Ein Preisvergleich lohnt sich hier nicht, da nur Lidl Produkte von Parkside vertreibt.

Es gibt aber auch noch eine gute Alternative der bekannten Marke Einhell. Bei Amazon kostet ein Elektro-Laubsauger des Herstellers mit 40-Liter-Fangsack und Häckselfunktion dank 27 Prozent gerade ebenfalls nur noch 36,49 Euro. Wenn du mehr als 49 Euro in deinem Warenkorb hast, ist der Versand hier sogar kostenfrei – dann zahlst du nur rund 50 Cent mehr als für das Lidl-Angebot.

