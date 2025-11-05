Zehn Amazon-Deals zum Mittwoch (05.11.): Das gibt's heute für dich

Ein Weihnachtsbaum, ein brandneuer Ninja Airfryer oder eine Mini-Kettensäge: Das sind nur drei von zehn der heutigen Amazon-Deals des Tages. Was es sonst noch zu holen gibt, erfährst du hier in diesem Artikel.
Deals vom Mittwoch
Die Hälfte der Woche haben wir schon beinahe wieder hinter uns! Die heutigen Amazon-Deals des Tages (05.11.) liefern genug Schwung, um auch noch den Rest mit Links zu bewältigen.

Die besten Amazon-Deals am Mittwoch

  • Ninja Crispi tragbarer Airfryer, Heißluftfritteuse mit 3,8 Liter Fassungsvermögen, zum Braten, Frittieren, Warmhalten und Aufwärmen, für 129,99 Euro statt 179,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Künstlicher Weihnachtsbaum mit LEDs, naturgetreu, inklusive Holzständer und Aufbewahrungstasche, 120 cm groß, für 186,94 Euro statt 219,94 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Swiffer Staubmagnet Nachfüllpackung mit 25 Tüchern, mit Febreze-Duft für zusätzliche Frische, für 13,99 Euro statt 19,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Mini-Akku-Kettensäge mit einer Leistung von 800W, für Äste und Gartenarbeiten, Akkulaufzeit von bis zu 45 Minuten, für 24,99 Euro statt 99,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Weclean C3 Nasssauger, zum Reinigen von Polstern und Teppichen, inklusive Reinigungslösung, Saugleistung von 15.000 Pa, für 84,99 Euro statt 129,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Tefal Snack Collection 2in1 Waffeleisen und Sandwichmaker, austauschbare Platten mit Antihaftbeschichtung, spülmaschinengeeignet, für 54,99 Euro statt 89,98 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Staubsauger mit einer Saugleistung von 60.000 Pa, kabelgebunden, inklusive Wechselfilter und mehreren Aufsätzen, für 60,24 Euro statt 109,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.
  • Krups Handmixer, 705 Watt, Geschwindigkeitsregler und Turbomodus, inklusive Schneebesen und Knethaken, für 59,99 Euro statt 114,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Nichts dabei? Das macht nichts

Heute war nichts für dich dabei? Freu dich einfach schon mal auf die Amazon-Angebote vom morgigen Donnerstag, vielleicht wirst du dann fündig. Weitere coole Deals warten schon jetzt hier auf dich.

