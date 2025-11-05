MediaMarkt haut Samsung-TV raus: 75-Zoll-Riese mit krassem Preissprung

Samsung ist nicht gerade dafür bekannt, mit günstigen Fernsehern um sich zu werfen. Richtig teuer wird es in der Regel dann, wenn das Gerät nicht nur 75 Zoll groß ist, sondern auch noch auf ein QLED-Panel setzt, das bekannt ist für seine richtig gute Bilddarstellung. Glücklicherweise gibt es jedoch immer wieder richtig gute Angebote rund um die Smart-TVs aus Südkorea. Das beweist MediaMarkt aktuell erneut und reduziert ein aktuelles Gerät um satte 52 Prozent. Allerdings solltest du dich hier etwas beeilen.

4K-Bild, Klang und mehr – hier überzeugt der QLED-TV

Der Samsung QLED-Fernseher (GQ75Q7F) ist 189 Zentimeter in der Diagonale – und somit fast 2 Meter – groß und kommt mit 4K-Auflösung daher. Der Bildschirm kann eine Milliarde Farbstufen darstellen und so ein besonders realistisches Bild erzeugen. Die Farben sollen in allen Helligkeitsstufen erhalten bleiben – das ist ein großer Vorteil von QLED-Bildschirmen. Mithilfe von KI wird die Farbdarstellung zusätzlich verbessert. Allerdings beträgt die Bildwiederholfrequenz nur 50 Hertz, was vor allem bei schnellen Bewegungen und beim Gaming zu leichter Bewegungsunschärfe führen kann. Eine spezielle Technologie soll jedoch dennoch für flüssige Bilder sorgen und beim alltäglichen Fernsehen fällt sowas ohnehin kaum auf.

Auch der Sound wird von KI unterstützt und passt sich dem an, was du gerade schaust. Mit dem Samsung Vision AI Companion wird der Fernseher noch intelligenter: Per Knopfdruck auf die Fernbedienung kannst du einfach Fragen zu Serien oder Schauspielern stellen und bekommst die Antworten direkt auf dem Fernseher angezeigt. Ein cooles Feature, das die Bedienung noch einfacher macht.

Für Konsolen, eine Soundbar und Co. stehen dir außerdem drei HDMI-Anschlüsse, ein USB-Anschluss, ein DVB-T2-Anschluss sowie ein CI+-Slot zur Verfügung. Apps wie Netflix, YouTube oder Prime Video kannst du direkt auf dem Gerät installieren – so brauchst du keinen zusätzlichen Streaming-Stick oder Ähnliches.

Noch nie zuvor günstiger? So gut ist der Preis

Vom UVP (1.699 Euro) zieht MediaMarkt jetzt 52 Prozent ab. Dadurch musst du nur noch 799 Euro für den QLED-Fernseher bezahlen. Und das ist, auch mit Blick auf den bisherigen Preisverlauf, ein echt gutes Angebot – denn günstiger war der Fernseher in der Vergangenheit nicht. Aktuell gibt es zudem kein besseres Angebot im Netz.

Ebenfalls cool: Der Versand bei MediaMarkt ist kostenfrei – keine Selbstverständlichkeit bei einem Paket dieser Größe und dieses Gewichts. Alternativ gibt es den Fernseher auch mit einem kleineren oder größeren Display im Angebot.

Das Angebot ist dabei Teil der Black Deals von MediaMarkt. Hier sind noch viele weitere Produkte, etwa auch Smartphones von Samsung, günstiger zu haben. Einen Überblick über alle Deals findest du auf der Aktionsseite.

