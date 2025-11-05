Doppeltes Datenvolumen bei Vodafone-Tarif: SO viel GB gibt's für 9,99 Euro

Wer einen großen Tarif braucht – etwa weil er oder sie unterwegs viel streamt oder mobil arbeitet – muss meist recht tief in den Geldbeutel greifen. Rund um den Black Friday sind aber selbst große Mobilfunkverträge recht günstig zu haben. Wie klingen etwa satte 100 GB für nur 9,99 Euro für dich? Genau das bietet dir SIMon Mobile jetzt mit seinen Black Week Angeboten.

Die vorzeitige Black-Friday- bzw. Black-Week-Aktion von SIMon Mobile ist simpel und genial zugleich: Wer derzeit einen neuen Mobilfunkvertrag bei der Vodafone-Marke mit mindestens 50 GB abschließt, bekommt sein Datenvolumen kurzerhand verdoppelt. Das bedeutet:

Ab 9,99 Euro : Tarif mit 100 GB Datenvolumen und Allnet-Flat

: Tarif mit und Allnet-Flat Ab 16,99 Euro: Tarif mit 300 GB Datenvolumen und Allnet-Flat

Wichtig zu beachten: Das doppelte Datenvolumen gilt nur für die ersten sechs Monate. Das ist schade, doch da die Tarife allesamt monatlich kündbar sind, kannst du nach Ablauf des ersten halben Jahres auch einfach wieder kündigen und dir einen neuen Tarif suchen. Und wer doch länger bliebt: Der Preis bleibt in jedem Fall unverändert.

→ Jetzt zu SIMon Mobile klicken

Das bieten dir die Tarife von SIMon Mobile …

Bei Tarifen von SIMon Mobile landest du stets im 5G-Netz von Vodafone, mit einer exzellenten Surfgeschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s (Ausnahme: 20-GB-Tarif hat „nur“ 100 MBit/s). Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und natürlich darf auch kostenloses EU-Roaming nicht fehlen.

Klar, die Surfgeschwindigkeit und das Top-D-Netz sind auf jeden Fall schon zwei große Vorteile von SIMon Mobile. Wirklich praktisch ist aber auch der Fakt, dass alle Verträge hier immer ohne lange Vertragsbindung auskommen. Du kannst jederzeit monatlich kündigen – beispielsweise sobald das doppelte Datenvolumen nach den ersten sechs Monaten abgelaufen ist. Auch eine Anschlussgebühr gibt es bei SIMon Mobile nicht.

Alle Hard Facts:

5G-Netz von Vodafone mit D-Netz-Qualität und bis zu 150 MBit/s

mit D-Netz-Qualität und Allnet-Flat und EU-Roaming inklusive

und EU-Roaming inklusive Keine Anschlussgebühr

Keine Mindestlaufzeit

→ 100 GB jetzt für nur 9,99 Euro

… und das musst du unbedingt beachten

Bei all den vielen Vorteilen gibt es aber auch eine Sache, die man bei SIMon Mobile beachten muss. Denn die wirklich besten Preise gibt es nicht ausnahmslos für jeden. Um dir etwa die 100 GB für nur 9,99 Euro sichern zu können, musst du deine bisherige Rufnummer mitnehmen und nicht aus einem Vodafone-Vertrag oder von einer anderen Vodafone-Marke (beispielsweise otelo) aus wechseln. Dann steigen die Kosten nämlich. Du kannst auf der Webseite aber zumindest direkt prüfen, ob ein Wechsel von deinem bisherigen Anbieter dir den Top-Preis ermöglicht – und bei den meisten, sollte das der Fall sein.

Wer aber seine alte Rufnummer mitnehmen kann und aus einem passenden Netz wechselt, schnappt sich bei SIMon Mobile jetzt flexible Tarif-Schnäppchen zu Black-Friday-Preisen.

Mit 100 GB für 9,99 Euro: Hier geht’s zu SIMon Mobile

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren! Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!