Geschenke inklusive: Günstig ins Telekom-Netz und geniale Boni abstauben

Ist die Deutsche Telekom dein bevorzugter Provider, sind hohe monatliche Kosten schon vorprogrammiert. Allerdings kannst du über Freenet häufig deutlich günstigere Angebote entdecken. Eines davon bietet dir jetzt einen 30-GB-Handyvertrag im 5G-Netz der Telekom zum Schnapperpreis. Obendrein winken noch drei coole Gadgets und ein 150-Euro-Bonus, falls du deine alte Rufnummer mitbringst. Klingt gut? Dann schauen wir uns das Ganze jetzt zusammen an.

Unschlagbar günstig? Telekom-Handytarif wird zum Preiskracher

Zuerst einmal die harten Fakten:

Handytarif (Telekom-Netz, 5G, 30 GB) für 11,99 Euro pro Monat

3 Gadgets (SkyTag Tracker 4er-Set, 6in1-Powerbank, TSA-Universal-Schloss) für einmalig 5 Euro

Kein Anschlusspreis

150 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

bei Rufnummernmitnahme Hier bestellen

Die drei Geräte, die allesamt ihren Zweck haben, praktisch sind, aber sich sonst auch gut als Wichtelgeschenke machen, sind zusammen etwa 132 Euro wert (SkyTags 64 Euro, Powerbank 40 Euro, TSA-Lock 28 Euro). Also schon ganz ordentliche Wichtelgeschenke.

Und so summieren sich die On-Top-Gaben mit dem Rufnummernmitnahme-Bonus auf runde 282 Euro. Dagegen stehen im 24-Monats-Vertrag Kosten in einer Gesamthöhe von 292,76 Euro (24 Monate lang 11,99 Euro Grundgebühr, 5 Euro Einmalpreis). Der Effektivpreis liegt somit bei 45 Cent pro Monat – für einen 5G-fähigen Vertrag im Telekom-Netz.

→ Hier gelangst du direkt zum Angebot

270 Euro Boni abstauben, keinen Anschlusspreis zahlen

Nominell enthält der Tarif eine obligatorische Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro, die du zahlen musst. Schickst du von deinem neuen Vertrag aber binnen 14 Tagen nach Aktivierung eine SMS mit dem Inhalt „AP frei“ an die Nummer 8362 schickst, wird dir diese Position wieder erstattet.

Die drei Geräte sind in der Bestellung einfach so dabei, für den Erhalt musst du also nichts weiter tun, auch Versandkosten entstehen hier nicht zusätzlich.

Für den üppigen Rufnummernmitnahmebonus (150 Euro) musst du ebenfalls eine kurze „Anstrengung“ unternehmen. Im Zuge der Bestellung kannst du die Rufnummernportierung wünschen und je nach Anbieter, von dem du wechselst, hinterlegen (für Freenet-Marken geht das hier). Dann schickst du innerhalb von 30 Tagen von deiner alten und neuen Nummer (im neuen Vertrag) eine SMS mit dem Text „Bonus“ an die Nummer 22234. Danach erhältst du die 150 Euro Bonus, die du in diesem Zuge unbedingt mitnehmen solltest. Denn nur so entfaltet der Deal sein gesamtes Potenzial.

Wie lange gilt der Deal?

Schnell sein lohnt sich: Freenet gibt auf der Bestellseite an, dass das Angebot „nur kurze Zeit“ gültig sein soll. Das kann alles und nichts heißen. Übers Wochenende dürfte sich das Angebot aber hoffentlich noch halten.