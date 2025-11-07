Möchtest du dir einen neuen Handyvertrag schnappen, werden bei den drei großen Providern (Telekom, Vodafone und O2) recht häufig ziemlich hohe monatliche Kosten verlangt. Zum nahenden Black Friday senkt O2 jedoch einen Unlimited-Tarif mit einer Download-Geschwindigkeit von 300 MBit/s um 30 Euro pro Monat. Das beste: Du musst dich nicht einmal lange an den Anbieter binden, bekommst aber dennoch ein Preisversprechen. Das Angebot gilt jedoch nur noch bis zum 11.11.

Jetzt buchen und dauerhaft 20 Euro pro Monat sparen (in der Übersicht rechts)

20 Euro pro Monat sparen: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

O2 Mobile Unlimited Max Flex: Unbegrenzt mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz surfen

Allnet-Flat und EU-Roaming inklusive

Keine Mindestlaufzeit

Anschlusspreis von 39,99 auf 9,99 Euro reduziert

O2-Onlineschutz 1 Monat gratis inklusive (danach kostenpflichtig, kann direkt gekündigt werden)

Jetzt für nur noch 29,99 Euro pro Monat

→ Einmal abgeschlossen, gilt dieser Preis dauerhaft bis zur Kündigung

→ bis zur Kündigung Nur bis 11. November verfügbar

→ Hier findest du das Angebot

Das Angebot ist stark, insbesondere dank des Preisversprechens. Man muss jedoch eine Sache beachten: Direkt inklusive ist ein Monat des Onlineschutzes von O2. Dieser soll dich vor Internetkriminalität wie Phishing oder Malware schützen. Was an sich nicht schlecht ist, kostet dich ab dem zweiten Monat jedoch einen Aufpreis von monatlich 2,49 Euro. Wer kein Interesse daran hat, sollte dieses Add-on daher direkt nach Vertragsabschluss kündigen. Dann zahlst du auch wirklich dauerhaft nur 29,99 Euro für den Unlimited-Tarif.

So lange gilt das O2-Angebot

Nur bis zum 11. November läuft der Black Deal zum O2 Mobile Unlimited Max Tarif. Statt fast 60 kostet dieser Vertrag ohne Datenlimit dadurch lediglich 29,99 Euro – und das dauerhaft bis zur Kündigung! Wichtig ist dabei, dass du den O2-Onlineschutz direkt kündigst, sonst sind es ab dem zweiten Monat 32,48 Euro!

Und es gibt eine weitere Besonderheit. Vom Rabatt ist nämlich nur die Flex-Option ohne Mindestlaufzeit betroffen. Für dich hat das aber nur Vorteile: Solange du den Vertrag laufen lässt, profitierst du vom Angebotspreis. Und falls du den Tarif wechseln möchtest, kannst du jederzeit monatlich kündigen. Verrückt: Die „normale“ Variante kostet dadurch sogar 5 Euro mehr als die Flex-Option.

Bei O2 gibt es den Unlimited-Tarif jetzt zum Sparpreis im Black-Deal

Neben dem fetten Rabatt auf die monatliche Grundgebühr wird zusätzlich auch die Anschlussgebühr auf lediglich 9,99 Euro heruntergestrichen.

Ohne feste Laufzeit: O2 Mobile Unlimited Max für 29,99 Euro pro Monat

O2 Unlimited-Tarif ohne Kompromisse & mit Top-Speed

Der Preis ist also beachtlich, doch was wird dir im Detail überhaupt geboten? Allen voran natürlich ein grenzenloses Datenpolster ohne Kompromisse oder Wenn und Aber. Du musst nämlich weder Abstriche bei der Surfgeschwindigkeit machen, noch immer wieder lästig Datenvolumen per SMS kostenlos nachbuchen (wie es bei einigen anderen Unlimited-Tarifen mittlerweile der Fall ist).

Du surfst ohne Limit mit bis zu 300 MBit/s im 5G-Netz von O2. Hinzu kommen außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming. Du kannst also ebenso ohne Pause telefonieren und SMS verschicken – und das in der kompletten EU.

