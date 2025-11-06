Wer sich direkt zum Angebot durchklickt, wird uns erstmal Lügen strafen wollen. Denn tatsächlich: Zunächst steht für die CoffeeB Kaffeemaschine ein Preis von 20 Euro ausgeschrieben. Was für eine vollwertige (und besonders umweltfreundliche) Padmaschine zwar bereits ein fairer Preis ist, wird durch eine zusätzlich laufende Aktion erst zum echten Gratis-Schnäppchen. Wer sich die Kaffeemaschine jetzt nämlich im Onlineshop von Netto kauft, bekommt zusätzlich einen Netto-App-Gutschein in Höhe von 20 Euro geschenkt. Die Kaffeemaschine gibt’s somit also gratis, du musst nur den Versand zahlen.

Kaffeemaschine geschenkt?! So funktioniert die Netto-Aktion

Bevor wir dir die Vorzüge der CoffeeB Globe Kaffeemaschine im Detail vorstellen, dröseln wir erstmal noch kurz den Netto-Deal etwas genauer auf. Der Marken-Discount streicht momentan satte 79 Prozent vom UVP der Maschine. Dadurch stehen für dich zunächst 20 Euro auf der Rechnung, der Versand kostet weitere 5,95 Euro. Bereits ein fairer Deal für eine Kaffeemaschine, oder nicht?

Doch das war noch nicht alles: Obendrein schenkt dir Netto einen App-Gutschein in Höhe von 20 Euro, den du bei einem künftigen Einkauf nutzen kannst. Du bekommst die Kaffeemaschine also so gesehen tatsächlich gratis. Nur der Versand muss draufgezahlt werden. Um dir den Gutschein zu schnappen, musst du deine neue CoffeeB Kaffeemaschine einfach nur auf dieser Aktionsseite registrieren. Das Anmelden lohnt sich übrigens gleich doppelt: Der Hersteller verlängert dadurch nämlich ebenfalls die Garantie um weitere 12 Monate.

CoffeeB Kaffeemaschine bei Netto mit 20-Euro-App-Gutschein (Affiliate-Link*)

Du hast bei Netto übrigens die Wahl zwischen zwei Farben: Schwarz oder Weiß. Der Preis bleibt stets gleich.

Passende Kaffeekugeln für die Maschine bekommst du gerade ebenfalls bei Netto günstig. Einige Sorten sind nämlich aktuell reduziert. Hierfür kannst du dann zum Beispiel auch deinen Netto-Gutschein gleich einlösen und hast so direkt genügend Vorrat für die nächsten Tage und Wochen.

CoffeeB: Die Kapselmaschine ohne Plastikkapseln

Der Preis stimmt also in jedem Fall. Doch wie steht es um die Maschine selbst sowie das von ihr aufgebrühte Heißgetränk? Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich, doch unser Tester Stefan war zumindest absolut überzeugt. Laut eigener Aussage haben ihm die verschiedenen Sorten „hervorragend geschmeckt“. Und auch der Umwelt-Aspekt darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Während andere Kapselmaschinen Unmengen an Plastik- und Alumüll produzieren, bestehen die Kaffeekugeln (bei Netto zu kaufen) bei CoffeeB fast ausschließlich aus Kaffee. In Kombination mit dem schicken Design und der simplen wie fixen Zubereitung sollte die CoffeeB Maschine in jedem umweltbewussten Haushalt einen Platz finden können. Insbesondere aufgrund des aktuellen Netto-Schnäppchens.

→ „Gratis“ Kaffeemaschine bei Netto sichern

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.