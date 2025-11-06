Verschenkt Netto hier eine Kaffeemaschine?! Wir prüfen das neue Angebot

Discounter wie Netto sind zwar günstig, geschenkt gibt's hier in der Regel aber nichts. Doch bei einem neuen Angebot zu einer Kaffeemaschine scheint das jetzt wirklich der Fall zu sein. Durch einen Gutschein, bekommst du das Küchengerät nämlich echt umsonst!
CoffeeB Kaffeemaschine im Hintergrund, daneben der Hinweis, dass es das Gerät bei Netto aktuell scheinbar geschenkt gibt.
Wer sich direkt zum Angebot durchklickt, wird uns erstmal Lügen strafen wollen. Denn tatsächlich: Zunächst steht für die CoffeeB Kaffeemaschine ein Preis von 20 Euro ausgeschrieben. Was für eine vollwertige (und besonders umweltfreundliche) Padmaschine zwar bereits ein fairer Preis ist, wird durch eine zusätzlich laufende Aktion erst zum echten Gratis-Schnäppchen. Wer sich die Kaffeemaschine jetzt nämlich im Onlineshop von Netto kauft, bekommt zusätzlich einen Netto-App-Gutschein in Höhe von 20 Euro geschenkt. Die Kaffeemaschine gibt’s somit also gratis, du musst nur den Versand zahlen.

Kaffeemaschine geschenkt?! So funktioniert die Netto-Aktion

Bevor wir dir die Vorzüge der CoffeeB Globe Kaffeemaschine im Detail vorstellen, dröseln wir erstmal noch kurz den Netto-Deal etwas genauer auf. Der Marken-Discount streicht momentan satte 79 Prozent vom UVP der Maschine. Dadurch stehen für dich zunächst 20 Euro auf der Rechnung, der Versand kostet weitere 5,95 Euro. Bereits ein fairer Deal für eine Kaffeemaschine, oder nicht?

Doch das war noch nicht alles: Obendrein schenkt dir Netto einen App-Gutschein in Höhe von 20 Euro, den du bei einem künftigen Einkauf nutzen kannst. Du bekommst die Kaffeemaschine also so gesehen tatsächlich gratis. Nur der Versand muss draufgezahlt werden. Um dir den Gutschein zu schnappen, musst du deine neue CoffeeB Kaffeemaschine einfach nur auf dieser Aktionsseite registrieren. Das Anmelden lohnt sich übrigens gleich doppelt: Der Hersteller verlängert dadurch nämlich ebenfalls die Garantie um weitere 12 Monate.

CoffeeB Kaffeemaschine bei Netto mit 20-Euro-App-Gutschein
CoffeeB Kaffeemaschine bei Netto mit 20-Euro-App-Gutschein (Affiliate-Link*)

Du hast bei Netto übrigens die Wahl zwischen zwei Farben: Schwarz oder Weiß. Der Preis bleibt stets gleich.

Jetzt zuschlagen!

Passende Kaffeekugeln für die Maschine bekommst du gerade ebenfalls bei Netto günstig. Einige Sorten sind nämlich aktuell reduziert. Hierfür kannst du dann zum Beispiel auch deinen Netto-Gutschein gleich einlösen und hast so direkt genügend Vorrat für die nächsten Tage und Wochen.

CoffeeB: Die Kapselmaschine ohne Plastikkapseln

Der Preis stimmt also in jedem Fall. Doch wie steht es um die Maschine selbst sowie das von ihr aufgebrühte Heißgetränk? Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich, doch unser Tester Stefan war zumindest absolut überzeugt. Laut eigener Aussage haben ihm die verschiedenen Sorten „hervorragend geschmeckt“. Und auch der Umwelt-Aspekt darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Während andere Kapselmaschinen Unmengen an Plastik- und Alumüll produzieren, bestehen die Kaffeekugeln (bei Netto zu kaufen) bei CoffeeB fast ausschließlich aus Kaffee. In Kombination mit dem schicken Design und der simplen wie fixen Zubereitung sollte die CoffeeB Maschine in jedem umweltbewussten Haushalt einen Platz finden können. Insbesondere aufgrund des aktuellen Netto-Schnäppchens.

→ „Gratis“ Kaffeemaschine bei Netto sichern

  1. Nutzerbild Berdaoui moktar

    Ich kann den tester nur zustimmen

    Antwort
  2. Nutzerbild Berny

    Was für eine Milchmädchenrechnung. Warum die ganzen Rabatte? Ist ja klar, das Gerät ist ein Ladenhüter. Darum wird es für 0,00€ verramscht. Diesen Verlust will man dann durch den überteuerten Verkauf der Kugeln im Lauf der Jahre reinholen. 1 Tasse Kaffee kostet hier das 3-fache im Vergleich zu einem Vollautomaten!

    Antwort
  3. Nutzerbild Berny Bergmann

    Schwachsinn, Finger weg davon!

    Antwort
  4. Nutzerbild ojay

    und was kosten *auf Dauer* die Kaffeekugeln?
    Kilopreis vergleichbar günstig mit Kaffeepads?
    wie lange gibt es dann die CoffeeB Kaffeekugeln?
    Alles drei unbekannte Faktoren!

    Antwort
  5. Nutzerbild ojay

    und was kosten die Kaffeekugeln *langfristig*?
    Kilopreis vergleichbar mit Kaffeepads? wie lange wird es die CoffeeB Kaffeekugeln geben?
    Alles drei unbekannte Faktoren!

    Antwort
  6. Nutzerbild Georg Hartmann

    Ich hatte bei der letzten Aktion bestellt.Den 20€ Gutschein habe ich nicht erhalten. Anfragen wurden nicht beantwortet.

    Antwort
  7. Nutzerbild Freidmann Waldi

    Habe schon 2 solcher Maschinen gehabt, die erste gab nach 3 Tagen den Geist auf die Ersatzmaschine Garantie hielt Sage und schreibe 3 Wochen, jetzt liegt sie auf dem Recyclinghof, Finger weg von dem Produkt .

    Antwort

