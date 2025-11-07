Irres Angebot: Pixel 10 Pro mit Unlimited Tarif günstiger als einzeln

Schickes Design, eine starke Kamera und ein noch stärkerer Preis: Das Pixel 10 Pro ist ein waschechtes Oberklasse-Smartphone. Bei MediaMarkt bekommst du es jetzt inklusive eines Unlimited-Tarifs, und zwar günstiger als einzeln. Wir haben die Details für dich.

Das Smartphone und der Tarif im Fokus

Das Google Pixel 10 Pro mit seinem 6,3 Zoll großen OLED-Display weiß zu überzeugen. Dank einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz und einer Spitzenhelligkeit von rund 3.300 Nits werden all deine Inhalte flüssig und gut erkennbar dargestellt. Im Inneren arbeitet ein Tensor G5-Chip, unterstützt wird dieser von 16 GB RAM. Damit bietet es dir starke Performance und viel Raum für Apps, Fotos und Videos. Das Kamera-Set-up punktet weiterhin mit einer Hauptkamera mit 50 MP, die für gestochen scharfe Schnappschüsse sorgt. Der Akku mit 4.870 mAh Kapazität sorgt für genug Power, den ganzen Tag über. Richtig stark wird das Smartphone aber durch das Updateversprechen von bis zu 7 Jahren, was es auch langfristig zu einer richtig guten Wahl macht.

In Kombination mit dem O2 Unlimited Max Promo Vertrag greifst du bei MediaMarkt ein ziemlich unschlagbares Angebot ab. Weder beim Smartphone noch beim Tarif musst du Kompromisse eingehen, denn es handelt sich hierbei um einen waschechten Unlimited-Vertrag. Für dich heißt das: Downloadgeschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s, kein nerviges GB per SMS nachbuchen – einfach surfen ohne Ende. Wenn du zwischen Instagram, Netflix und Co. mal kurz telefonieren oder eine SMS versenden musst, kannst du das dank Allnet- und SMS-Flat ohne Aufpreis erledigen. Im Urlaub im EU-Ausland nutzt du den Tarif wie gewohnt weiter.

Und wie steht es um den Preis?

Das Angebot hört sich also erst mal ziemlich gut an. Und auch der Preis ist wirklich fair. Folgende Kosten kommen auf dich zu:

Einmaliger Gerätepreis: 99 Euro

Anschlusspreis: 39,99 Euro

Versand: 5,95 Euro

Grundgebühr pro Monat: 34,99 Euro

Ergibt nach 24 Monaten: 984,70 Euro

O2 gönnt dir in diesem Tarif ein Startguthaben von 150 Euro. Dadurch kannst du die Gesamtkosten auf 834,70 Euro senken. Oder anders gesagt: Für vier Monate kostet dich der Tarif keinen Cent. In jedem Fall wird klar, dass du das Pixel 10 Pro in diesem Bundle deutlich günstiger bekommst, als einzeln (aktueller Netzpreis: 878 Euro).

MediaMarkt gibt an, dass der Versand des Smartphones erst in 5 bis 10 Werktagen erfolgt. Wer die paar Tage abwarten kann, sichert sich hier ein richtig gutes Bundle.

