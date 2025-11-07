Selbst ein BigMac ist teurer: Aktuelles Smartphone mit Tarif nur noch 4,99 Euro monatlich

Richtig gelesen: Beim Elektrofachmarkt bekommst du gerade ein aktuelles Smartphone mit passendem 5G-Tarif für nur 4,99 Euro monatlich. Das entspricht nicht einmal mehr dem Preis eines Döners in Deutschland. Doch genau das kannst du dir bis zum 13. November in der MediaMarkt-Tarifwelt schnappen. Wir schauen uns das Gerät und den Mobilfunkvertrag genauer für dich an.

Tarif + Smartphone für 4,99 Euro: Alle Infos auf einen Blick

Ohne viel Zeit zu verlieren, liefern wir dir zum Start erst mal alle wichtigen Infos zu dem Tarif-Bundle, inklusive der Kosten und Vorteile, auf einen Blick.

Das bietet dir der Tarif:

10 GB 5G-Datenvolumen im Telefónica-Netz (bis zu 50 MBit/s)

im Telefónica-Netz (bis zu 50 MBit/s) Smartphone: Honor 400 Smart

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming

Das sind die Kosten:

Monatlich nur 4,99 Euro

Einmalig 29 Euro fürs Smartphone, plus 5,95 Euro Versandkosten

Anschlussgebühr von 39,99 Euro

Dieses Smartphone ist Teil des Pakets

Teil des Pakets ist dabei das Honor 400 Smart. Honor ist vielleicht nicht so bekannt wie Samsung, Apple und Co. – gute Handys stellt der Hersteller aber trotzdem her. Das Honor 400 Pro konnte bei uns im Test etwa mit 4,5/5 Sternen hervorragend abschneiden. Hier bekommst du mit dem 400 Smart jedoch eine etwas abgespeckte Variante, welche dieses Jahr auf den Markt gekommen ist.

Das Android-Smartphone verfügt über ein 6,77 Zoll großes Display mit einer Auflösung von 1.600 x 720 Pixeln. Im Inneren sorgt der Qualcomm Snapdragon 685 mit 6 GB RAM für die Performance, welche im Alltag bei nicht allzu anspruchsvollen Aufgaben wie WhatsApp, YouTube und Co. locker ausreichen sollte.

Mit Blick auf die technischen Daten sicherlich ein Highlight: Die Hauptkamera mit 108 MP sollte sich gut für schicke Schnappschüsse eignen. Als Speicherplatz stehen dir 128 GB zur Verfügung. Praktisch: Das Smartphone ist nach IP54 gegen Wasser geschützt. Schade ist hingegen, dass 5G nicht unterstützt wird und du so nur auf das LTE-Netz zugreifen kannst.

Zusammengefasst musst du beim Honor 400 Smart also durchaus bereit sein, einige Abstriche zu machen. Die Display-Auflösung ist etwa nicht die höchste und die Leistung für den Alltag sicherlich ausreichend, aber natürlich nicht auf Top-Niveau. Dafür kostet es im Bundle mit einem Mobilfunkvertrag aber jetzt auch nur 4,99 Euro.

Und das bietet dir der Tarif

Der Tarif ist leicht erklärt: Allen voran bekommst du hier für nur 4,99 Euro im Monat einen 10 GB starken Tarif im 5G-Netz von Telefonica. Hinzu kommt eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Du kannst also so viel telefonieren und simsen, wie du magst. Und dank EU-Roaming nutzt du den Mobilfunkvertrag ebenso ohne Extrakosten im EU-Ausland.

Zu den monatlichen Grundkosten kommen einmalig noch 39,99 Euro als Anschlussgebühr dazu. Für das Honor 400 Smart zahlst du währenddessen einmalig 29 Euro, plus 5,95 Euro Versandkosten. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

In Summe ergibt das alles dann Gesamtkosten von nur 194,70 – wohlgemerkt für ein Smartphone sowie zwei Jahre Mobilfunkvertrag. Für ein neues Samsung-Handy alleine zahlst du, je nach Modell, schon deutlich mehr. Das Honor 400 Smart kostet einzeln hingegen mindestens 149 Euro, wodurch du für den Tarif rechnerisch gerade einmal 1,90 Euro pro Monat draufzahlst.

Wer also kein Top-Smartphone braucht, sondern einfach nur ein neues Gerät mit einem passenden Mobilfunkvertrag sucht, und dafür möglichst wenig ausgeben möchte, ist hier genau richtig. Das Angebot ist dabei aber nur noch bis zum 13. November verfügbar.

