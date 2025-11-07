Kann jeder gebrauchen & kostet keine 10 Euro: MediaMarkt liefert Logitech-Besteller kostenfrei

Profilbild von Lisa Krüger Lisa Krüger
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Ob fürs Homeoffice, einfache Büroarbeiten oder die Uni: Um effizient zu arbeiten, ist eine Computermaus mindestens so wichtig wie ein Computer selbst. Bei MediaMarkt bekommst du jetzt ein Modell von Logitech für unter 10 Euro.
Kann jeder gebrauchen & kostet keine 10 Euro: MediaMarkt liefert Logitech-Besteller kostenfrei
Kann jeder gebrauchen & kostet keine 10 Euro: MediaMarkt liefert Logitech-Besteller kostenfreiBildquelle: James Jeremy Beckers via Unsplash / MediaMarkt / inside digital
  • Teilen

Bei MediaMarkt bekommst du eine Computermaus von Logitech für nicht mal 10 Euro. Das Angebot gilt aber nur unter bestimmten Voraussetzungen und nur noch für ganz kurze Zeit. Dafür liefert MediaMarkt kostenfrei, was für ein Produkt dieser Preisklasse keinesfalls selbstverständlich ist. Wie du dran kommst, erfährst du jetzt.

Das gibt’s zu holen

Im Angebot ist die Logitech M185 Maus. Sie wird dir inklusive eines Empfängers geliefert. Achtung: Für diesen braucht dein Laptop einen USB-A-Anschluss. Verzichtet dein Gerät auf einen solchen, kannst du in einen entsprechenden Hub investieren. Dank des Empfängers kannst du die Maus kabellos nutzen. Der Empfänger hat eine Reichweite von bis zu 10 Metern.

Logitech Maus im Angebot bei MediaMarkt
Logitech Maus im Angebot bei MediaMarkt

Die Maus selbst ist ziemlich kompakt gehalten und nur 6 cm breit, 9,9 cm tief und 3,9 cm hoch. Damit verschwindet sie problemlos mit dem Laptop in deiner Tasche, sodass du sie ziemlich leicht von A nach B transportieren kannst. Ein weiterer Pluspunkt ist das ergonomische Design, dank dessen sie von Links- und Rechtshändern gleichermaßen genutzt werden kann.

Sie wird von einer AA-Batterie betrieben, die bereits im Lieferumfang enthalten ist. Damit hat sie eine Batterielaufzeit von bis zu einem Jahr. Um Energie zu sparen, kannst du sie ein- oder ausschalten. Geht ihr der Saft aus, kannst du die Batterie selbstverständlich auch wechseln.

Hier geht’s zum Angebot!

So viel zahlst du bei MediaMarkt

MediaMarkt schreibt einen UVP von 17,99 Euro für die Maus aus. Dieser ist aktuell ohnehin auf 11,99 Euro reduziert. Der Clou ist jetzt: Wer ein myMediaMarkt-Konto hat, spart noch mal 2,40 Euro und zahlt damit nur noch 9,59 Euro. Versandkosten kommen keine dazu. Das Konto ist komplett kostenlos und in wenigen Klicks angelegt, erledigen kannst du das hier.

Möchtest du dich lieber nicht registrieren, sind auch 11,99 Euro für die Logitech-Maus ein ziemlich guter Preis. Achtung: Der Extra-Rabatt für myMediaMarkt-Mitglieder gilt nur bis zum 10. November um 23:59 Uhr, schnell sein lohnt sich also.

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Diese Bosch Geräte sind jetzt 43 Prozent günstiger und sollten in keinem Zuhause fehlen
Schnäppchen
Diese Bosch Geräte sind jetzt 43 Prozent günstiger und sollten in keinem Zuhause fehlen
Pixel 9 liegt auf einem Tisch, daneben ein aktuelles Tarif-Angebot zu dem Smartphone
Tarife
Schnell sichern, bevor's weg ist: Pixel 9 mit Tarif für nur 14,99 Euro
Ein MediaMarkt-Markt vor dem ein Smartphone eingeblendet wird und ein Preis
Tarife
Selbst ein BigMac ist teurer: Aktuelles Smartphone mit Tarif nur noch 4,99 Euro monatlich
Tarife
O2 verscherbelt bis zum 11.11. einen Unlimited-Tarif zum Black-Friday-Preis
Huawei
Erste Black-Friday-Angebote aufgetaucht: Diese Smartwatches werden nicht mehr günstiger
Tarife
Irres Angebot: Pixel 10 Pro mit Unlimited Tarif günstiger als einzeln
Amazon
Besteller 4K-Beamer für unter 70 Euro: Amazon-Deals zum Freitag (07.11.)
Tablet
Marken-Tablet für weniger als 100 Euro: Darum lohnt sich der MediaMarkt-Kracher jetzt
Küche
Verschenkt Netto hier eine Kaffeemaschine?! Wir prüfen das neue Angebot