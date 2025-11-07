Bis zum Black Friday am 28. November sind es zwar nur noch wenige Wochen, wer jedoch bereits jetzt auf die Schnäppchensuche gehen möchte, wird bei Huawei fündig. Statt zu warten, kannst du dir zahlreiche Geräte schon heute zu Black-Friday-Preisen sichern. Allen voran rutschen die Watch GT 5 und die Watch 5 ordentlich in den Keller. Wir schauen genauer hin.

Early-Bird-Rabatt: So kommst du dran

Seit dem 5. November kannst du dir im Huawei Online Store einen sogenannten Early-Bird-Rabatt sichern. Dieser ermöglicht es dir, bereits vor dem Black Friday Zugang zu den Preisen des Aktionstags zu erhalten. Das heißt: Ob du heute oder am 28. November zuschlägst, spielt keine Rolle. Die Kosten bleiben gleich. Um den Gutscheincode zu erhalten, musst du dich für den Huawei-Newsletter registrieren. Den Code bekommst du dann per Mail zugesandt.

Der Early-Bird-Rabatt gilt jedoch nur für bestimmte Produkte. Für alle anderen Geräte kannst du den Code AHWBF2025 anwenden. Mit diesem sparst du acht Prozent. Wichtig: Es ist immer nur ein Code pro Einkauf einlösbar.

Huawei-Smartwatches im Preisfall

Die Huawei Watch GT 5 und die Watch 5 rutschen jetzt dank Black-Friday-Rabatt ordentlich im Preis. Die Watch GT 5 kommt mit einem schicken Design daher. Sie eignet sich aufgrund ihrer erweiterten Lauf- und Fahrradfunktionen optimal für Outdoor-Aktivitäten. Dabei kannst du sie nicht nur als Fitnesstracker, sondern auch als normale Smartwatch verwenden. Sie bietet etwa Bluetooth-Anrufe oder die Möglichkeit, auf Textnachrichten zu antworten. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen sticht sie Modelle von anderen Herstellern locker aus. Mit dem Black-Friday-Coupon kannst du dir die Watch – welche wir in unserem Test übrigens bereits „Preis-Leistungs-Wunder“ betitelten – jetzt schon ab 149 Euro inklusive eines Extraarmbands sichern.

Bei der Watch 5 hat Huawei in puncto Gesundheitsfunktionen noch mal nachgebessert. Der X-Tap-Gesundheitssensor erfasst in wenigen Sekunden Werte wie deinen SpO₂ oder nimmt ein EKG auf. Verbaut sind hochwertige Materialien wie Titan und Edelstahl, sodass die Uhr besonders robust ist. Weiterhin ist sie eSIM-fähig und der Akku hält bis zu elf Tage. Du bekommst sie mit dem Early-Bird-Discount bereits für 299 Euro. Auch hier gibt es ein Wechselarmband, sowie die Körperwaage Scale 3 gratis dazu.

Noch mehr Deals von Huawei

Neben den Watches profitieren auch noch andere Huawei-Produkte vom Early-Bird-Rabatt. Nicht vergessen: Für alle anderen Geräte kannst du den Code AHWBF2025 anwenden. Folgende Angebote lohnen sich:

