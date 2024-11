Huawei Watch GT 5 im Test: Preis-Leistungs-Wunder

Schon einige Male hat Huawei eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass man in China technisch ausgereifte und top-ausgestattete Wearables bauen kann. Insbesondere bei Smartwatches waren regelmäßig auch Innovationen wie eine mögliche Blutdruckmessung, integrierte In-Ear-Kopfhörer oder ein nutzbarer Tauchcomputer an Bord. Bei der Huawei Watch GT 5 besinnt man sich jetzt hingegen in weiten Teilen auf Grundsätzliches. Eine Smartwatch nämlich, die zu einem erschwinglichen Preis erstaunlich viel bietet.

Huwei Watch GT 5 im Test: Verarbeitung auf Top-Niveau

Anders als die etwas teurere Huawei Watch GT 5 Pro (Test) ist das Gehäuse der zeitgleich auf den Markt gekommenen Huawei Watch GT 5 Pro nicht aus einer hochwertigen Titanlegierung oder aus Keramik gefertigt, sondern aus Edelstahl. Das ändert aber nichts an einer insgesamt sehr hochwertigen Verarbeitung. Das von uns getestete Modell mit 46 mm großem Display wiegt mit Armband entsprechend 73 Gramm. Beim Pro-Modell mit Titan-Gehäuse sind es hingegen 84 Gramm.

In Summe wirkt die Huawei Watch GT 5 übrigens etwas größer, als sie es mit Blick auf das 1,43 Zoll (oder 1,32 Zoll bei der kleineren Variante) große AMOLED-Display mit einer Auflösung von 466 x 466 Pixeln tatsächlich ist. Denn rund um den Bildschirm verläuft außen nicht nur eine starre Lünette, sondern unter dem Bildschirmglas eine weitere Umrundung, die mit einer Minutenanzeige ausgestattet ist. Die Helligkeit des Displays lässt sich stufenlos manuell einstellen, aber auch automatisch über einen integrierten Helligkeitssensor. Das Ablesen in Gänze ist auch bei starker Sonneneinstrahlung aufgrund der hohen Kontraste des AMOLED-Displays jederzeit gut möglich.

An der Seite ist die Huawei Watch GT 5 nicht nur mit einer Schnellstarttaste, sondern auch mit einer druck- und drehbaren Krone ausgestattet. Ab Werk dient die kleine Taste dazu, den Trainingsmodus zu starten. In den Einstellungen ist es aber möglich, alternativ eine von rund 30 weiteren Funktionen für die Hotkey-Taste festzulegen.

Über die Krone landet der Nutzer nach einmaligem Drücken in der wabenförmig angeordneten Widget-Übersicht. Nicht immer übersichtlich, wer aber an der Krone dreht, kann die Widget-Darstellung vergrößern. Zweimaliges Drücken aktiviert eine Übersicht der zuletzt geöffneten Widgets, was schnelles Wechseln zwischen einzelnen Funktionen ermöglicht. Über langes Drücken der Krone ist ein Neustart oder ein Ausschalten der Uhr möglich.

Widget-Übersicht auf der Huawei Watch GT 5 im Raster-Design – wahlweise auch in Listen-Form darstellbar.

Huawei Watch GT 5 als Trainingspartner

Über alle Zweifel erhaben ist die Huawei Watch GT 5 hinsichtlich ihrer Trainingsfunktionen. Laufkurse und Trainingspläne stehen auf der Uhr ebenso zur Verfügung, wie mehr als 100 Sportprofile. Auch viele Wassersportarten sind dabei, weil die Uhr wasserdicht ist (5 ATM / IP69K). Eine Zertifizierung für Freitauchen gehört aber anders als bei der etwas teureren Huawei Watch GT 5 Pro nicht dazu.

Auf die Probe gestellt haben wir die Huawei Watch GT 5 im Rahmen unseres Tests bei mehreren Jogging-Runden. Und zwar sowohl unter weitgehend freiem Himmel als auch in noch herbstlich stark belaubten Wald-Abschnitten. Das Ergebnis kann sich aber in beiden Fällen sehen lassen. Denn nicht nur das GPS-Pairing geht schnell über die Bühne – es findet also eine schnelle Verbindung zu den Ortungssatelliten statt, zu denen unter anderem auch Galileo gehört – auch die GPS-Genauigkeit ist als richtig ordentlich einzustufen.

Im Trainingsmodus sind auf den ersten Blick alle wichtigen Daten gut vom Display der Huawei Watch GT 5 ablesbar.

Gleiches gilt für den optischen Herzfrequenzsensor auf der Rückseite, der seine Arbeit im Test auf Oberklasse-Niveau verrichtete. Hier musst du keine großen Abweichungen zu Werten befürchten, die du derzeit vielleicht noch mit einem Brustgurt ermittelst. Lauf-, Geh-, Crosstrainer- und Ruder-Trainings kannst du von der Huawei Watch GT 5 auch automatisiert starten lassen, bei Bedarf auch ein Metronom akustisch erklingen lassen.

Die Uhr empfiehlt nach einem Training eine anhand der Vitalwerte ermittelte Ruhezeit und bietet über die Huawei Health App auf dem Handy eine umfangreiche Analyse-Funktion mit unzähligen Daten wie Bodenkontaktzeit, Trainingsbelastung und VO2max-Bestimmung.

Offline-Karten sind verfügbar, EKG-Funktion fehlt

Über einen sogenannten Running Ability Index kannst du direkt auf der Uhr prüfen, wie gut deine Laufleistungen im Durchschnitt zu anderen Läufern deiner Altersklasse wirklich sind. Ein Trainingsindex zeigt dir zudem auf, wie sich deine Fitness und deine Erholung auf deine aktuelle Tagesform auswirken. Praktisch: Auch Offline-Kartenmaterial ist verfügbar. Anders als bei der Huawei Watch GT 5 Pro aber ohne Höhenlinien und Wegpunkte. Auch auf Golfplatzkarten musst du bei der einfachen Watch GT 5 verzichten.

Ebenso musst du bei der Huawei Watch GT 5 im Vergleich zur Huawei Watch GT 5 Pro ohne die eine oder andere hilfreiche Gesundheitsfunktion auskommen. So kannst du mit der Uhr zum Beispiel kein Elektrokardiogramm (EKG) des Herzens erstellen, um ein mögliches Vorhofflimmern zu erkennen. Auch die Messung der arteriellen Steifigkeit ist nicht möglich.

Sehr wohl an Bord sind aber hilfreiche Apps wie Luftdruck- und Höhenmesser sowie ein digitaler Kompass. Auch über einen Hauttemperatursensor verfügt die Huawei Watch GT 5. Eine Funktion, die im Alltag nicht oft benötigt wird, doch wenn mal eine Erkältung im Anflug ist, kannst du dies an einer steigenden Hauttemperatur oft schon frühzeitig im Vorfeld erkennen.

Telefonfunktion an Bord

Gut gefallen hat uns im Test der Huawei Watch GT 5 auch, dass es mit der Uhr am Handgelenk möglich ist, zu telefonieren. Ist die Smartwatch mit einem Handy verbunden, lassen sich alle Anrufe auch über die Uhr annehmen, ohne das Smartphone aus der Tasche ziehen zu müssen. Integrierter Lautsprecher und verbautes Mikrofon machen es möglich.

Die Gesprächsqualität ist in Ordnung, solange kein Wind für Einschränkungen bei der Verständlichkeit zwischen den beiden Gesprächspartnern stört. Anrufe lassen sich über eine Anrufliste direkt von der Smartwatch aus aufbauen. Ein Ziffernpad haben wir hingegen vermisst, doch nur die wenigsten Telefonnummern sollte man für eine Direktwahl tatsächlich im Kopf haben.

Seitenansicht Huawei Watch GT 5.

Das Spiegeln von Smartphone-Benachrichtigungen ans Handgelenk klappt mit der Huawei Watch GT 5 vorzüglich. In den Einstellungen der Huawei Health App kann ausgewählt werden, welche Smartphone-Apps ihre Benachrichtigungen an die Uhr weiterleiten sollen. So kannst du etwa eine Spiegelung auf WhatsApp-Nachrichten beschränken oder auch deutlich mehr Botschaften, unter anderem Eilmeldungen von Nachrichten-Apps, direkt auf der Uhr lesen.

Etwas ärgerlich: Löschst du eine Benachrichtigung auf der Smartwatch bleibt die bereits gelesene Mitteilung in der Mitteilungszentrale des verbundenen Smartphones, in unserem Fall einem iPhone von Apple, erhalten. Doppeltes Lesen und Löschen sind also angesagt. Das bekommen andere Hersteller wie Google oder auch Garmin besser hin. Den umgekehrten Weg hat Huawei aber besser im Griff. Benachrichtigungen, die du auf dem Handy löschst, werden auch in der Mitteilungszentrale der Uhr sofort entfernt.

Akkulaufzeit im Check

Mehr als solide präsentiert sich die Huawei Watch GT 5 hinsichtlich der Akkulaufzeit. Das von uns getestete 46-mm-Modell hat es ohne aktiviertes Always-on-Display (AOD) auf rund 15 Tage geschafft. Stark! Schaltet man auch das AOD ein (und nur nachts aus), verkürzt sich die Laufzeit auf rund acht Tage – zwei etwa halbstündige und GPS-gestützte Trainings inklusive. Eine Wiederaufladung von 0 auf 100 Prozent dauert über das mitgelieferte magnetische Ladekabel mit USB-A-Anschluss rund 75 Minuten. Im Sinne der Akkugesundheit solltest du deine Uhr aber möglichst immer zwischen 20 und 80 Prozent der maximal möglichen Akkulaufzeit nutzen.

Diese von uns ermittelten Werte zur Laufzeit sollen dir aber nur als Orientierung dienen. Denn wie lange der Akku deiner Smartwatch tatsächlich durchhält, hängt stark davon ab, welche Einstellungen du an der Uhr auswählst. Verzichtest du anders als wir beispielsweise darauf, deinen Puls, dein Stresslevel oder auch die Blutsauerstoffsättigung durchgehend zu tracken, kann das die Akkulaufzeit verlängern. Ebenso der Verzicht auf das Spiegeln von Push-Nachrichten vom Handy ans Handgelenk. Viele GPS-Workouts wiederum können die Laufzeit ebenso stark verkürzen wie ein dauerhaft besonders hell eingestelltes Display.

Rückseiten-Ansicht der Huawei Watch GT 5.

Weniger erfreulich: Die zugehörige Huawei-Health-App belastet mit ihren Hintergrundaktivitäten den Smartphone-Akku. Und das nicht zu knapp. Im Rahmen unseres Tests mit einem gekoppelten iPhone 16 Pro verursachte die Huawei-App im gemessenen Zeitraum von zehn Tagen bis zu 8 Prozent des Smartphone-Akkuverbrauchs. Zu viel!

Was kostet die Huawei Watch GT 5?

Angeboten wird die Huawei Watch GT 5 in zwei Varianten: einerseits mit dem von uns getesteten 46 mm großen Gehäuse, aber auch in einer etwas kleineren Ausführung (41 mm), die primär eine weibliche Zielgruppe ansprechen soll. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) liegt je nach gewünschter Ausführung zwischen 249 und 299 Euro. Der nachfolgende Preisvergleich zeigt dir, wo du die Uhr ggf. jetzt schon mit Rabatt kaufen kannst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Eine Uhr, die noch näher an Perfektion herankommt, ist die Huawei Watch GT 5 Pro (Test). Die kostet je nach Ausführung zwischen 379 und 599 Euro. Flaggschiff ist gegenwärtig die Huawei Watch Ultimate (Test), die momentan ab 649 Euro zu haben ist.

Fazit zur Huawei Watch GT 5: super Preis-Leistungs-Verhältnis

So mancher Smartwatch-Interessent wünscht sich eine Armbanduhr, die nicht gleich mehrere Hundert Euro kostet und trotzdem die wichtigsten smarten Funktionen an Bord hat, die gut funktionieren. Mit der Huawei Watch GT 5 ist eine solche Uhr erhältlich. Sie ist zwar nicht perfekt, aber sie bietet neben präzisen Sensoren und einer guten Akkulaufzeit ein sehr stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis.

Erfreulich ist, dass sie nicht nur mit Huawei-Smartphones kompatibel ist, sondern auch mit allen anderen Android-Handys und iPhones. NFC wird zwar unterstützt, kontaktloses Bezahlen ist aber noch nicht möglich. Huawei arbeitet aber an einer Lösung, die das bald ändert. Zunächst voraussichtlich ab Dezember auf Android-Handys, später in der ersten Jahreshälfte 2025 auch mit iPhones von Apple.

Vorteile der Huawei Watch GT 5

sehr gute Verarbeitung

lange Akkulaufzeit

präziser Herzfrequenzsensor

hohe GPS-Genauigkeit

Offline-Karten nutzbar

Nachteile der Huawei Watch GT 5

keine EKG-Funktion

kein WLAN und kein LTE

keine Apps für Streamingdienste verfügbar

Hinweis: Dieser Testbericht zur Huawei Watch GT 5 basiert auf Firmware-Version 5.0.0.101 des vorinstallierten Betriebssystems HarmonyOS. Mit nachträglichen Updates kann sich der Funktionsumfang der Uhr noch erweitern.