Jetzt entdecken: Ärzte loben die neue Huawei Watch D2 mit Blutdruckmessung

Heutzutage misst fast jede Smartwatch den Puls, doch wie genau diese Werte wirklich sind, ist fraglich. Eine präzise Messung ist vor allem dann wichtig, wenn du deine Gesundheit immer im Blick behalten möchtest. Dafür bietet dir Huawei mit der brandneuen Watch D2 nun eine medizinisch zertifizierte Lösung.

Von Experten empfohlen

Die Huawei Watch D2 ermöglicht es dir, deine Gesundheit optimal zu managen und zu protokollieren. Sie ist als erstes Modell medizinisch zertifiziert und erfüllt internationale medizinische Standards. Ärzte haben die Watch bereits getestet und eine Einschätzung abgegeben. Dr. Daniel M. Plecit ist leitender Oberarzt an der Kreisklinik Ebersberg/München. Er ist nach seinem Test überzeugt von der neuen Smartwatch.

„Ich bin schwer beeindruckt! Egal, ob am Tag oder in der Nacht, die WATCH D2 hat sich in meinen Alltag integriert.“ (Zitat von 09.2024)

Die ABPM-Funktion ist ein Alleinstellungsmerkmal der Uhr. ABPM ist ein Verfahren, das Mediziner zur Diagnose von Bluthochdruck verwenden. Normalerweise funktioniert das über eine Manschette am Arm und ein Messgerät am Gürtel, das Patienten über 24 Stunden tragen müssen. Während dieser Zeit wird in regelmäßigen Abständen, auch während des Schlafens, immer wieder der Blutdruck gemessen, um eventuellen Bluthochdruck zu erkennen und zu behandeln.

Mit der Huawei Watch D2 klappt das deutlich komfortabler und unauffälliger, der herkömmliche Diagnoseweg entfällt dadurch komplett. Die Smartwatch ist mit einem Mikro-Pumpen-Drucksystem ausgestattet, das sich über den Tag und die Nacht verteilt aufpumpt und so deinen Blutdruck misst. Hochpräzise Sensoren sowie über 500.000 Blutdruckdaten sollen für sehr hohe Genauigkeit sorgen. Du hast deinen Blutdruck somit, anders als mit normalen Blutdruckgeräten, immer im Blick und kannst deine Lebensweise anpassen.

Blutdruckmessung mit der Huawei Watch D2. Quelle: Huawei

Genaue Überwachung der Vitalwerte

Die Uhr bietet dir neben der Bluthochdruck-Kontrolle noch eine ganze Menge weitere Gesundheitsfunktionen. Dazu gehören:

Elektrokardiogramm (EKG)

Herzfrequenzüberwachung

SpO2: pulsoxymetrisch gemessene Sauerstoffsättigung

Kalorienaufnahme

Schlafüberwachung

Stressüberwachung

Temperatur

Prof. Dr. David Duncker ist der Leiter des Herzrhythmus Centrums an der Klinik für Kardiologie und Angiologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Er hat die Uhr ebenfalls getestet und ist begeistert.

„Die HUAWEI WATCH D2 misst verschiedene Gesundheitsparameter wie EKG, Sauerstoffsättigung oder Blutdruck. Dies ermöglicht zum einen die frühere Erkennung medizinischer Probleme und chronischer oder akuter Erkrankungen, aber auch die Integration spezifischer Gesundheitsdaten in die medizinische Versorgung.“ (Zitat von 09.2024)

So viel kostet dich die Watch

