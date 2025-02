Neue Top-Smartwatch von Garmin kann (fast) alles

Garmin greift mit einer neuen Super-Smartwatch an. Konkret handelt es sich bei der Garmin Descent G2 um eine Multisportuhr, die auf die Bedürfnisse von Sporttauchern ausgerichtet ist. Der Tauchcomputer ist mit einem AMOLED-Display ausgestattet (1,2 Zoll, 390 x 390 Pixel, Saphirglas) und verspricht eine Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen im Smartwatchmodus. Im Tauchmodus verkürzt sich die Laufzeit auf 27 Stunden. Um Nachhaltigkeit zu unterstreichen, sind Gehäuse, Lünette und Tasten aus recyceltem Plastik gefertigt, das dem Meer entnommen wurde.

Garmin Descent G2: Taucher sollen sie lieben

Nutzer dürfen sich bei der wasserdichten Uhr (10 ATM / 100 Meter) auf mehrere Tauchmodi freuen. Vom technischen Tauchen bis zum Freitauchen. Von Luft- bis Nitrox-Tauchen. Es ist möglich, mehrere Taucherlogbücher zu speichern und in der Garmin Dive App auf dem Smartphone zu speichern. Die Uhr selbst verfügt über 4 GB Speicherplatz. Außerdem ist die Garmin Descent G2 in der Lage, dir durch verschiedene gemessene Vitalwerte deine Tauchbereitschaft anzuzeigen. Ein 3-Achsen-Kompass hilft dir unter Wasser bei der Navigation. Und natürlich zeigt die Uhr auch die aktuellen Gezeitendaten an, informiert über notwendige Sicherheits- und Tiefenstopps sowie etwaige Flugverbotszeiten.

Wie bei jeder guten Smartwatch besteht zusätzlich die Möglichkeit, verschiedene Gesundheitsfunktionen zu tracken. Etwa die Herzfrequenz, deinen Schlaf, das Stresslevel, deinen Sauerstoffgehalt im Blut oder deine Herzfrequenzvariabilität. Zudem kannst du Atemübungen starten und auch spezielle Funktionen für die Frauengesundheit sind an Bord. Abseits des Tauchens kannst du zahlreiche weitere Sportprofile nutzen, dir von der Uhr auf Basis deines Fitnesszustands Trainingsempfehlungen anzeigen lassen und dein aktuelles Fitnesslevel (VO2MAX) einsehen. Und ist deine Garmin-Sportuhr per Bluetooth mit dem Handy verbunden, kannst du eingehende Benachrichtigungen ans Handgelenk spiegeln lassen.

Multisportuhr ist kein Schnäppchen

Angeboten wird die 61 Gramm schwere Garmin Descent G2 in zwei Varianten. Einerseits in Schwarz, aber auch mit beigefarbenen Armbändern. Denn neben einem kurzen Armband ist jeweils auch ein langes Armband inklusive. Ideal für das Tragen auf einem Trockenanzug. All die verbaute Technik hat aber auch ihren Preis. Garmin verlangt nicht weniger als 699,99 Euro für die neue Spitzen-Smartwatch. Ein eigener GPS-Empfänger ist natürlich integriert. Eine EKG-Funktion fehlt allerdings. Und auch den Blutdruck kann die Garmin-Uhr nicht messen. Auslieferungen starten in sechs bis acht Wochen, wie es im Garmin-Onlineshop heißt.