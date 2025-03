Amazfit Bip 6: Neue Smartwatch zum Kampfpreis kommt

Die im Jahr 2023 vorgestellte Amazfit Bip 5 bekommt einen Nachfolger. Mit der Amazfit Bip 6 geht ab sofort eine neue Smartwatch von Zepp Health für eine preisbewusste Zielgruppe an den Start, die in vielen Bereichen verbessert wurde. Sie bietet unter anderem einen größeren und sehr viel helleren Bildschirm inklusive Umgebungslichtsensor. Ebenso eine verbesserte Sensorik auf der Rückseite, eine längere Akkulaufzeit und zudem eine höhere Wasserdichtigkeit. Auch die Zahl der nutzbaren Sportmodi wurde erweitert.

Amazfit Bip 6: Aus LCD- wird AMOLED-Display

Im Detail heißt das: Die neue Amazfit Bip 6 ist mit einem 1,97 Zoll großen Display in rechteckiger Ausführung ausgestattet, das nicht mehr auf LCD-, sondern AMOLED-Technologie basiert. Das sorgt für die Darstellung viel kräftigerer Farben. Zudem lässt sich der Bildschirm bei Bedarf dauerhaft einschalten (Always-on-Display / AOD). Die Helligkeit wurde gegenüber dem Vorgänger von maximal 600 auf bis zu 2.000 Nits erhöht, die Auflösung von 320 x 380 auf 390 x 450 Pixel. Weil das größere Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung und faserverstärktem Polymer auch erlaubt, einen größeren Akku zu verbauen, erhöht sich die Akkulaufzeit bei typischer Nutzung von 10 auf 14 Tage. Im Energiesparmodus lässt sich die Laufzeit auf bis zu 26 Tage erweitern, mit eingeschaltetem GPS sind bis zu 32 Stunden Nutzungszeit drin.

Ein großes, eckiges Display ist an der Amazfit Bip 6 nutzbar.

Sportfans können sich auf fast 150 Sportmodi freuen. Zudem ist der Zepp Coach integriert, der dich nicht nur bei deinen Trainingseinheiten im Alltag unterstützt, sondern auch intelligente Krafttrainingsfunktionen beinhaltet. Obendrein bietet die Uhr kostenlose Offline-Karten und Routennavigation, sie ist mit einer Nachtanzeige ausgestattet und wasserdicht (5 ATM). Verbindungen zu einem Smartphone sind per Bluetooth 5.2 möglich. Dann lassen sich vom Handgelenk aus auch Anrufe tätigen. Neben Herzfrequenz-Tracking, Blutsauerstoffüberwachung und Schlafprotokollierung ist auch ein Stresslevel-Tracker integriert. Selbst die Herzfrequenzvariabilität (HRV) lässt sich mit dem neuen Wearable überwachen.

Smartwatch für unter 80 Euro

Zu haben ist die neue, knapp 43 Gramm leichte Amazfit Bip 6 in Schwarz, Rot, Beige und Dunkelbraun. Angeboten wird sie zum Kampfpreis von gerade einmal 79,99 Euro. Erhältlich ist die Smartwatch über den Amazfit-Onlineshop, aber auch bei Amazon und anderen ausgewählten Handelspartnern. Zu dem aufgerufenen Preis ist sogar ein 6-Achsen-Gyroskop verbaut, was für die Erkennung von Bewegungen besonders wichtig und in dieser Preisklasse eher unüblich ist. NFC ist nicht an Bord und GPS wird nur auf Basis einer Einfrequenz-Lösung unterstützt. Aber irgendwo muss man halt Abstriche machen. In Summe bietet die Amazfit Bip 6 trotzdem ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

