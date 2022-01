Stiftung Warentest gnadenlos: Crosstrainer fallen im Test fulminant durch

Nicht wenige Menschen haben sich für 2022 vorgenommen, mehr Sport in den Alltag einfließen zu lassen. Problem: Das Wetter lädt zu Beginn eines jeden Jahres nur selten dazu ein, im Freien einer sportlichen Aktivität nachzugehen. Helfen kann in einem solchen Fall ein Crosstrainer, den du zu Hause aufbauen und so gelenkschonend im Warmen trainieren kannst. So sparst du dir auch den Gang ins Fitnessstudio. Die Stiftung Warentest hat jetzt für die Februar-Ausgabe der Zeitschrift „test“ acht Crosstrainer-Modelle getestet – mit erschreckendem Ergebnis.

Crosstrainer im Test: 7 x „mangelhaft, 1 x „ausreichend“

Denn keines der von der Stiftung Warentest auf die Probe gestellten Sportgeräte konnte die Tester überzeugen. Die meisten Modelle leisten sich hinsichtlich der Sicherheit schwere Patzer. Sechs der acht getesteten Modelle kassieren in dieser Test-Disziplin ein „mangelhaft“. Nur der Christopeit Eco 2000 und der Finnlo Loxon XTR BT werden sicherheitstechnisch mit „ausreichend“ bewertet. Aber natürlich ist auch das alles andere als eine Auszeichnung. Ferner sind viele Crosstrainer laut Striftung Warentest durch Schadstoffe wie kritische Weichmacher in Kappen und Griffen oder sogar krebserzeugende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) belastet. In der Endabrechnung führte das teilweise zu Abwertungen. Weitgehend sicher präsentierten sich mit Blick auf die Schadstoffbelastung nur der Miweba Sports MC300 und der Reebok One GX50.

In der Endabrechnung verteilt die Stiftung Warentest bei sieben der acht getesteten Crosstrainer ein „mangelhaft“. Nur das aktuell ab 479 Euro erhältliche Modell Christopeit Eco 2000 konnte sich das Qualitätsurteil „ausreichend“ sichern. Eine Empfehlung ist dieser Crosstrainer damit natürlich trotzdem nicht. Dass das Gesamtergebnis so schlecht ausfällt, liegt unter anderem an dem oft hohen Risiko, dass Füße zwischen beweglichen Teilen und Gehäuse gequetscht werden. Auch stark verbogene oder teilweise sogar gebrochene Handläufe erweisen sich als gefährlich.

Oft unzureichend: Handgriffe an Crosstrainern können verbiegen oder sogar brechen.

Außerdem mussten die Tester feststellen, dass nur ein Gerät (Finnlo Loxon XTR BT) die Trainingsleistung gut misst. Alle andere sind zu ungenau. Auch die Pulsmessung ist oft zu unpräzise. Tipp der Warentester: Lieber einen optionalen Brustgurt nutzen, statt blind auf die Sensorik im Handgriff der Crosstrainer zu vertrauen.

Solide Handhabung bei allen Modellen

Blickt man über Sicherheits- und Schadstoffaspekte hinweg, überzeuge bei den Trainingsmöglichkeiten am meisten das Finnlo-Modell (gut / 2,0). Mit einem durchschnittlichen Preis von 1.300 Euro war es aber auch das zweitteuerste Modell im Test. Kaum Unterschiede waren bei den „Trampeltieren mit Wackelarmen“ bei der Handhabung auszumachen. Alle Crosstrainer bewerten die Tester in diesem Segment mit „befriedigend“.

Laut Stiftung Warentest reagierten die Hersteller der getesteten Crosstrainer teilweise sehr überrascht auf die jetzt veröffentlichten Testergebnisse. Einer zweifelte sogar die Praxisnähe des Tests. Laut „test“ wurden aber alle Prüfpunkte von einem Fachbeirat diskutiert, zu dem auch Branchenvertreter gehören. Vorbildlich: Skandika nahm den beanstandeten Crosstrainer Hjemme komplett vom Markt und bietet Kunden die Erstattung des Kaufpreises an. Andere Hersteller bieten an, defekte Handläufe kostenlos zu ersetzen.

Smartwatch als Crosstrainer-Ergänzung

Sinnvoll kann übrigens auch sein, während der Nutzung eines Crosstrainers eine Smartwatch zu tragen. Auch die kann nämlich deine Vitalwerte zuverlässig(er) überwachen. Wir haben unter anderem die Amazfit GTR 3 Pro, die Huawei Watch GT 3, die OnePlus Watch und die Garmin Venu 2s einem umfangreichen Test unterzogen.

