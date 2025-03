Wie schlägt sich die Leistung im Vergleich zu seinen größeren Brüdern? Sind die Kameras in der Lage, deine besten Momente in atemberaubenden Bildern festzuhalten? Und wie steht es um die Akkulaufzeit – hält sie dem hektischen Alltag stand, den du vielleicht führst? Egal, ob du ein Technikprofi bist oder einfach nur das Beste aus deinem Smartphone herausholen willst, in unserem Testbericht zum Samsung Galaxy S25+ erfährst du alles, was du wissen musst.

Galaxy S25+: Design und Display-Technologie

Das Galaxy S25+ begeistert mit einem schlanken und eleganten Design, das von einem 6,7-Zoll-OLED-Display dominiert wird. Mit einer scharfen Auflösung von 3.120 × 1.440 Pixel (QHD+) und einer variablen Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz sorgt es nicht nur für hervorragende visuelle Ergebnisse, sondern optimiert auch den Energieverbrauch.

Obwohl das S25+ mit seinen Abmessungen von 75,8 x 158,4 x 7,3 mm und einem Gewicht von 190 Gramm satt in der Hand liegt, ermöglicht das schlanke Profil eine angenehme Handhabung. Die schmalen Ränder rund um das Display tragen dazu bei, dass das Gerät kompakter wirkt als sein Vorgänger und die Bedienung in einer Hand erleichtert wird.

Das Gehäuse des S25+ ist nur 7,3 mm dick

Die Verarbeitung des Aluminiumrahmens und des Gorilla Glass Victus 2 auf der Rückseite ist erstklassig. Die matte Oberfläche bleibt erstaunlich frei von Fingerabdrücken und sorgt für einen eleganten Look. Zudem bietet die IP68-Zertifizierung Schutz gegen Staub und Wasser.

Die Helligkeit des Displays ist über jeden Zweifel erhaben: Es ist hell genug, um selbst bei direkter Sonneneinstrahlung klare Sicht zu bieten, und kann dabei aber auch auf eine minimale Stufe reduziert werden, damit deine Augen in der Dunkelheit nicht überanstrengt werden.

Galaxy S25+: Mit Android 15 und One UI 7

Das Samsung Galaxy S25+ setzt in Sachen Software-Support wie von Samsung gewohnt Maßstäbe. Mit sieben Jahren Unterstützung für Sicherheitsupdates und Versions-Upgrades zeigt Samsung, dass sie an einer langfristigen Nutzerzufriedenheit interessiert sind. Das Flaggschiff läuft auf Android 15 und wird durch die brandneue One UI 7 ergänzt, die der Benutzeroberfläche ein modernes Upgrade verpasst. Eine willkommene Erneuerung nach Jahren der Kontinuität.

Vorinstallierte Anwendungen und Bloatware gibt es auf dem Samsung Galaxy S25+ kaum. Nur zwei Drittanbieter-Apps sind bereits im Gerät integriert, was dir viel Platz für deine eigenen Lieblings-Apps lässt. Der Speicherbedarf beträgt ab Werk 36,6 GB, was dennoch relativ gering ist.

Screenshots des Kontrollzentrums, der Apps und des Speicherplatzes des Samsung Galaxy S25+

Eine der auffälligsten Neuerungen ist die Trennung von Benachrichtigungen und Schnelleinstellungen im neuen One UI 7.0. Ein Schritt, der die Benutzerfreundlichkeit erhöht, da du nun einfach zwischen diesen beiden Bereichen navigieren kannst. Für alle, die bereits mit den Features des Galaxy S25 Ultra vertraut sind: Hier gibt es kaum Überraschungen.

Besonders spannend ist die Integration der KI-Funktion Gemini, die Bixby als Standard-Assistenten ablöst. Geminis smarte Algorithmen sind nicht nur intuitiv, sie bieten dir die Möglichkeit, von nahezu jedem Bereich der Benutzeroberfläche aus, Notizen zu erstellen oder Termine zu planen. Dieses nahtlose Erlebnis wird dich sicherlich erfreuen – denn wer möchte nicht, dass das eigene Smartphone ein wenig smarter wird?

Galaxy S25+: Leistungsträger der Spitzenklasse

Das Galaxy S25+ setzt auf den hochmodernen Snapdragon-8-Elite-Prozessor, der sich mittlerweile in den meisten Android-Flaggschiffen des Jahres 2025 etabliert hat. In unseren Tests zeigt das S25+ eine bemerkenswerte Leistung, die sogar die seines prestigeträchtigen Geschwisterchen, dem Ultra-Modell, manchmal übertrifft. Zumindest einige Benchmark-Werte liegen höher als beim Ultra-Modell. Doch das wirst du im Alltag kaum bemerken. Die Unterschiede zwischen den beiden Modellen sind marginal.

Samsung Samsung OnePlus Samsung Galaxy S25 + Samsung Galaxy S25 Ultra 13 Allgemein Betriebssystem Android Android Android Prozessor Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB 12 GB 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✗ ✓ ✓ Wasser- und Staubdicht Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Blau

Grau

Grün

Pink

Rose Gold

Silber

Weiß Blau

Gold

Grau

Grün

Pink

Schwarz

Silber

Weiß Blau

Schwarz

Weiß Marktstart 01.2025 01.2025 Gewicht 190 g 218 g 213 g

Dank 12 GB LPDDR5x-RAM und einer ausgeklügelten Software-Optimierung erfolgt das Multitasking mühelos – das Wechseln zwischen Apps und das Nutzen gängiger Anwendungen wie Social Media, Nachrichten oder Videoanrufen geschieht ohne merkliche Verzögerungen oder Ruckler. In einer Welt, in der schnelle Reaktionen und eine flüssige Benutzeroberfläche entscheidend sind, erfüllt das Galaxy S25+ alle Erwartungen.

Die Leistungsdaten sprechen für sich: Im AnTuTu-Benchmark erreicht das S25+ beeindruckende Werte, die mit anderen Top-Modellen des Jahres konkurrieren können. Selbst in anspruchsvollen 3D-Tests zeigt das Gerät solide Ergebnisse, auch wenn die maximale Leistung nicht über längere Zeit gehalten werden kann. Ein Pluspunkt ist die hervorragende Gaming-Performance, bei der das S25+ selbst in grafikintensiven Spielen durchweg stabile Framerates liefert. Besonders bemerkenswert ist, dass es hierbei weniger Schwankungen aufweist als das Ultra-Modell und dabei kühl bleibt.

Die Kamera des Samsung S25+ im Test

Wenn es um Fotografie geht, hat Samsung mit seinem Galaxy S25+ einiges zu bieten. Ausgestattet mit einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einer 12-MP-Ultra-Weitwinkelkamera und einer 10-MP-Telekamera, die einen 3-fachen Zoom ermöglicht, strahlt das Smartphone besonders bei Tageslicht. Die Bildqualität ist beeindruckend, die Farben lebendig und die Details knackig, selbst an bewölkten Tagen. Hier zeigt sich, dass die optische Bildstabilisierung der Hauptkamera in Kombination mit einer Blende von f/1.8 zu hervorragenden Ergebnissen in der Lage ist.

Samsung Galaxy S25+ von oben

Die Herausforderung beginnt jedoch, wenn die Sonne untergeht. Trotz eines aktivierten Nachtmodus haben die Aufnahmen mit dem S25+ oft eine spürbare Menge an Rauschen. Das kann zu unscharfen Texturen führen. Während die Bilder für soziale Medien ausreichend sind, bleibt das Gefühl, dass sie für Druckformate nicht ganz ausreichen.

Eine kleine Macke ist die Auflösung der Telekamera, die bei Zoom-Fotos an Detailtreue verliert. Insbesondere bei 10-facher Vergrößerung wird es schwierig, scharfe Bilder zu erzeugen.

Testphotos mit Weitwinkel, normaler Einstellung, sowie Teleobjektiv-Modus

Die Selfies des Galaxy S25+ sind hingegen ein erfreuliches Highlight. Bei Tageslicht überzeugen sie durch hohe Detailgenauigkeit und einen gelungenen Porträtmodus, der eine ansprechende Motivtrennung ermöglicht. Bei Dunkelheit nimmt die Qualität zwar ab, jedoch sind die Ergebnisse immer noch annehmbar.

Das Samsung Galaxy S25+: Ein Akku, der durchhält

Das neue Galaxy S25+ von Samsung bringt eine beeindruckende Akku-Kapazität von 4.900 mAh mit. Das sorgt in der Praxis für eine hervorragende Leistung. Bei typischer Nutzung hält der Akku mühelos einen ganzen Tag durch. Wenn du dein Smartphone nicht allzu intensiv nutzt, kannst du sogar eine Nutzung von bis zu zwei Tagen erwarten. Doch wie immer gilt: Der Energieverbrauch ist stark abhängig von deinem Nutzungsverhalten.

Die Ladezeiten, wie von Samsung gewohnt, zeigen jedoch noch etwas Luft nach oben. Ein kompatibler Adapter (Modell EP-T4510) benötigt etwas mehr als eine Stunde, um das Galaxy S25+ mit seiner maximalen Ladegeschwindigkeit von 45 W wieder aufzuladen. Das S25+ überzeugt jedoch durch kabelloses und umgekehrtes kabelloses Laden – allerdings wird die magnetische Qi2-Befestigung nicht unterstützt.

Ein theoretischer Pluspunkt ist die Leistung des Galaxy S25+ im PCMark Battery Test. Mit einer Laufzeit von 16 Stunden und 28 Minuten zeigt das Gerät eine bemerkenswerte Effizienz, insbesondere im direkten Vergleich mit der Konkurrenz. Der Akku des Xiaomi 14T Pro mag zwar eine größere Kapazität haben, aber das S25+ bietet bei vergleichbarer Arbeitslast eine ähnliche Laufzeit.

Hier findest du den Artikel zum Xiaomi 14T Pro

Samsung Galaxy S25+ geöffnet von oben

Und auch bei maximaler Auflösung (QHD+/1.440p) bleibt die Leistung des S25+ auf einem soliden Niveau. Zwar kann die Laufzeit auf 16 Stunden und 4 Minuten sinken, aber die generelle Effizienz und die Punkte im Leistungstest zeigen, dass das Galaxy S25+ alles andere als schwach ist. Mit USB 3.2 als Anschlussstandard ist dazu auch die Zukunft der Verbindungstechnologie gesichert.

Galaxy S25+: Ein faszinierendes Upgrade oder doch nur schickes Design?

Die Entscheidung für das Samsung Galaxy S25+ wirft einige Fragen auf. Besonders, wenn du bereits im Besitz eines S24 oder S23 bist. Der neueste Vertreter der Galaxy-Serie bietet zwar einige Verbesserungen, hauptsächlich in Form eines leistungsstärkeren Prozessors, doch die grundlegenden Features scheinen sich nicht gravierend verändert zu haben. Samsung scheint hier Kontinuität vorzuziehen.

Wenn du mit dem Gedanken spielst, deinen Vertrag zu verlängern und das S25+ zu einem attraktiven Preis ergattern kannst, erwartet dich ein erstklassiges Smartphone. Mit einem brillanten Display, beeindruckender Leistung und erstklassiger Verarbeitungsqualität ist das Galaxy S25+ zweifelsohne ein starker Mitbewerber auf dem Markt der Flaggschiff-Handys 2025.

Hier kannst du das Samsung Galaxy S25+ kaufen

Die neue One UI 7 bringt ein KI-gesteuertes Widget mit sich, das deine persönlichen Informationen elegant zusammenfasst. Für Nutzer, die bereits im Samsung-Ökosystem verwurzelt sind, eröffnet das Galaxy S25+ zudem wertvolle Synergien mit anderen Geräten im Galaxy- und SmartThings-Netzwerk.

Ein besonders erfreuliches Merkmal ist Samsungs Engagement für langfristige Software-Updates. Mit sieben Jahren ist der Hersteller hier führend, übertroffen nur von Google. Das gibt dir die Gewissheit, dass dein Gerät viele Jahre lang auf dem neuesten Stand bleibt.

Allerdings bleibt festzuhalten, dass die Abwesenheit nennenswerter Verbesserungen bei Kamera und Akku die Einschätzung des Galaxy S25+ etwas trübt. So ist das neue Modell mehr ein sanftes Update als eine echte revolutionäre Neuerung.

Tops des Galaxy S25+

Großartige Verarbeitungsqualität

Ausgezeichnetes Display

Die beste Software-Update-Politik

Gute Leistung

Keine regionalen SoC-Unterschiede

Schwächen des Galaxy S25+

Upgrades fühlen sich zu klein an

Enttäuschende Nachtfotos

Langsame Ladezeiten

Keine Qi2-Unterstützung