KI-Features ohne Ende: Was dir das Xiaomi 14T Pro alles bietet

Die neue Xiaomi 14T Serie ist vollgepackt bis unters Display mit KI-Funktionen. Der Hersteller arbeitet dabei Hand in Hand mit Google und entwickelte sogar eigene Features. Das hauseigene Betriebssystem HyperOS soll die KI mit neuer Geschwindigkeit und Effizienz unterstützen. Welche KI-Funktionen du im neuen 14T Pro von Xiaomi erwarten darfst, erfährst du hier.

Produktiver als jemals zuvor

Auf dem Xiaomi 14T Pro findest du natürlich KI-Assistenten wie Gemini oder Circle to Search. Gemini beantwortet dir dabei alltägliche Fragen genauso wie komplizierte Aufgaben. Dank Gemini Live kannst du dich mit der KI jetzt aber sogar wie mit einer normalen Person unterhalten und Gespräche führen. Circle to Search funktioniert, wie der Name schon sagt, indem du einfach eine Geste um ein bestimmtes Objekt auf deinem Bildschirm zeichnest. Ohne die App zu switchen, googelt dein 14T Pro dann nach dem gesuchten Objekt und zeigt dir die Suchvorschläge an.

Neben den Google Features hat Xiaomi auch jede Menge eigene Funktionen entwickelt, die vom Betriebssystem HyperOS getragen werden. Der Fokus der Xiaomi-KI liegt dabei komplett beim Benutzer des Smartphones. Um beispielsweise Reisen in fremde Länder zu erleichtern, übersetzt die Funktion AI Interpreter Gesprochenes und Inhalte in Echtzeit. Mittels AI Subtitles werden Sprachbarrieren sogar gänzlich beseitigt. Wenn du dir Videos in einer unbekannten Sprache ansiehst, generiert dein 14T Pro nämlich automatisch Untertitel, die es dir auf Wunsch auch exportiert und ordnet.

Wer möglichst effektiv arbeiten möchte, nutzt AI Notes. Dieses Feature fasst deine Notizen zusammen, liest sie gegen und finalisiert alles. Du kannst diese Funktion obendrein in Kombination mit dem AI Recorder anwenden. Dieser nimmt Unterhaltungen auf, übersetzt sie gegebenenfalls und erstellt eine Zusammenfassung.

Das Xiaomi 14T Pro: Alles für deine Kreativität

Wenn du beruflich oder als Hobby gerne Videos und Filme aufnimmst, wird dich AI Film begeistern. Die Funktion erkennt aufgenommene Szenen, gibt Vorschläge zum Aufbau und synchronisiert Musik mit dem Clip. Für das perfekte Foto sorgt AI Image Editing. Du kannst Aufnahmen hiermit beliebig erweitern oder bestimmte Objekte aus dem Bild entfernen. Mit AI Portrait lassen sich hingegen Porträtaufnahmen für Social Media oder Arbeitszwecke erstellen.

Diese ganze Technik hat ihren Preis: Das KI-Powerhouse kostet dich zum Start 799,90 Euro. Dafür ermöglicht dir Xiaomi mit dem 14T Pro eine Smartphonenutzung wie nie zuvor. Du kannst die Features nahtlos in deinen Alltag und deine Arbeit integrieren, wo sie dir tatkräftig unter die Arme greifen und dir so zu mehr Produktivität und Kreativität verhelfen.