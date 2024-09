Schnell sein: Dieses Xiaomi-Handy ist ein echtes Schnäppchen zum Marktstart

Als Apple 2017 das iPhone X vorstellte, waren viele schockiert. Erstmals kostete ein Top-Smartphone tausend Euro. Mittlerweile ist das Normalität geworden und alle etablierten Hersteller verlangen um die 1.300 Euro für ihre Flaggschiff-Modelle. In dieser Realität fällt die Xiaomi 14T Reihe mit einem ungewöhnlich niedrigen Preisen ab 650 Euro auf. Doch geht man für diesen günstigen Preis auch Kompromisse ein?

Xiaomi 14T Serie vorgestellt

Mit leistungsstarken Smartphones zum vergleichsweise kleinen Preis ist Xiaomi groß geworden. Dieses Konzept behält man bei der T-Reihe bei und bietet starke Hardware zum vergleichsweise niedrigen Preis. In diesem Jahr gibt es das Xiaomi 14T und das Xiaomi 14T Pro. Um Kosten zu sparen, setzen beide Modelle auf einen MediaTek-Prozessor. Der Dimensity 9300+ im Pro-Modell ist jedoch nur wenige Prozentpunkte langsamer als der aktuelle Snapdragon-Chip in den Flaggschiffen von Xiaomi, Samsung und Co. Bei grafisch anspruchsvollen Aufgaben wie Spielen hat er sogar die Nase vorn. So sollte das Smartphone eine Top-Leistung im Alltag bieten. Im normalen Xiaomi 14T kommt hingegen der etwa 25 Prozent langsamere Dimensity 8300 Ultra aus dem Vorjahr zum Einsatz.

Die Batterie misst bei beiden Modellen marktübliche 5.000 mAh und kann mit bis zu 67 Watt aufgeladen werden. Das Pro-Modell lädt gar mit 120 Watt und sollte somit in unter 20 Minuten vollständig geladen sein. So schnell lädt kaum ein anderes Smartphone. Zudem kannst du das Pro-Modell erstmals auch kabellos laden.

Xiaomi 14T Pro mit HyperOS

Als Software setzt man auf aktuelles Android 14 zusammen mit der eigenen Oberfläche HyperOS. Zudem garantiert man vier Jahre Android-Updates sowie fünf Jahre regelmäßige Sicherheitspatches. Wie regelmäßig diese erscheinen, muss sich zeigen. Hier konnte Xiaomi in der Vergangenheit nicht immer glänzen und auch auf neue Android-Versionen wartet man oftmals länger als bei der Konkurrenz.

Display und Design

Beide Smartphones bieten das identische, 6,67 Zoll große AMOLED-Display. Es bietet eine 1,5K-Auflösung und ist damit etwas schärfer als ein gängiges Full-HD-Smartphone. Diese Auflösung ist ein guter Kompromiss aus Schärfe und Vermeiden einer unnötigen Akkubelastung, wie es bei einer höheren Auflösung der Fall wäre. Zudem ist die Helligkeit mit 4.000 Nits in der Spitze angenehm hell.

Beim Design unterscheiden sich die beiden Handys. Das Xiaomi 14T setzt auf ein sehr kantiges Design, während beim Xiaomi 14T Pro die Rückseite zum Rand hin leicht gewölbt ist. Beim Display verzichten beide Modelle glücklicherweise auf gebogene Ränder. Persönlich liegen für mich beide Smartphones angenehm in der Hand. Das Pro ist durch die gebogene Rückseite etwas handschmeichelnder, dahingegen wirkt das normale Modell dünner.

Das Design von Xiaomi 14T und 14T Pro unterscheidet sich nur geringfügig

Farblich kannst du zwischen Titan-Grau, Titan-Blau und Titan-Schwarz wählen. Titan bezieht sich dabei jedoch nur auf den Look, beide Modelle setzen auf einen Rahmen aus Aluminium. Übrigens sind beide Modelle nach dem IP68-Standard gegen Staub und Wasser geschützt.

In diesen Farben sind Xiaomi 14T und 14T Pro erhältlich

Ungewöhnliche Kamera-Ausstattung

Bei der Kamera-Hardware hat sich im Vergleich zum Vorgänger nicht viel geändert. Dennoch ist die Wahl der Objektive ungewöhnlich. Neben einer Hauptkamera mit 50 Megapixeln und einer Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln verbaut man nämlich eine Telezoom-Kamera. Gerade in der Preisklasse des günstigen Xiaomi 14T ist das bei der Konkurrenz nicht üblich. Beim Xiaomi 14T bietet diese einen zweifachen Zoom und beim Pro-Modell 2,6-fachen Zoom. Beide Kameras lösen mit 50 Megapixeln auf.

Genau wie bei den teureren Flaggschiffen arbeitet Xiaomi auch bei der T-Serie mit Leica zusammen. So kannst du auch mit dem Xiaomi 14T (Pro) die klassischen Leica-Fotografiestile in der Kamera-Software verwenden. In meinem ersten Eindruck ist mir zudem die schnelle Auslösegeschwindigkeit der beiden Smartphones positiv aufgefallen. So kannst du viele Fotos hintereinander machen und auch schnelle Bewegungen einfangen.

Die drei Kameras des Xiaomi 14T (Pro)

Xiaomi 14T Reihe mit starker Vorbesteller-Aktion

Die Xiaomi 14T Reihe ist in vielerlei Hinsicht das „vernünftige“ Flaggschiff. Beide Modelle bieten Oberklasse-Ausstattung zum fairen Preis. Und das Pro bietet für 800 Euro fast alle Funktionen, die man von einem echten Flaggschiff erwartet. Vielleicht wäre hier das Design nochmal etwas exklusiver oder die Displayränder etwas dünner, doch wirkliche Abstriche macht man eigentlich nur bei der Kamera. Während das Xiaomi 14 Ultra zu den besten Kameras auf dem Markt gehört, sind die Kameras der 14T Serie im Ersteindruck für den Preis top, müssen sich aber den Smartphones jenseits der tausend Euro geschlagen geben.

Folgende Preise ruft Xiaomi für die neuen Smartphones auf:

Xiaomi 14T: 12 GB + 256 GB für 649,90 Euro

Xiaomi 14T: 12 GB + 512 GB für 699,90 Euro

Xiaomi 14T Pro: 12 GB + 256 GB für 799,90 Euro

Xiaomi 14T Pro: 12 GB + 512 GB für 899,90 Euro

Xiaomi 14T Pro: 12 GB + 1 TB für 999,90 Euro

Alle Varianten sind ab sofort bestellbar. Zudem gibt es gleich zwei wirklich starke Aktionen zum Verkaufsstart. Beim Kauf bis einschließlich 11. Oktober gibt es 50/100 Euro Rabatt auf die Modelle mit mehr Speicher, sodass du das Speicher-Upgrade kostenlos bekommst. Zudem bekommen alle Besteller ein Redmi Pad Pro Tablet im Wert von über 200 Euro kostenlos dazu.

Erstmals gibt es übrigens kein Netzteil mehr im Lieferumfang. Solltest du jedoch ein Netzteil benötigen, kannst du dieses für einen symbolischen Euro mitbestellen.