Neue Xiaomi-Smartphones ausprobiert: Zurück in den Preis-Leistungs-Olymp

Die beiden neuen Smartphones hören auf die Bezeichnungen Xiaomi 13T und Xiaomi 13T Pro. Bis auf wenige Unterschiede beim verbauten Prozessor und der Ladegeschwindigkeit sind die beiden Modelle baugleich. So sind etwa die verbauten Kameras komplett identisch.

Xiaomi 13T und 13T Pro ausprobiert

Beide Handys sind 6,67 Zoll groß und kommen mit einem kantigen Design mit leicht abgerundeter Rückseite daher. Mit dieser liegen sie erstklassig in der Hand. Besonders, wenn du dich für die Farbe „Alpine Blue“ entscheidest. Während „Meadow Green“ und „Black“ mit einer glänzenden Rückseite aus Glas daherkommen, setzt Xiaomi beim blauen Modell auf Kunstleder. Dieses Material ist deutlich griffiger und versteckt Fingerabdrücke hervorragend.

Die beiden anderen Farben sind hingegen echte Magneten für Staub und Fingerabdrücke und gehören besser in ein Case. Leider ist das blaue Modell nur bei der teureren Pro-Version verfügbar. Ein Kunststoff-Case liegt jedoch allen Modellen bei.

Die drei Farben des Xiaomi 13T (Pro)

Kamera mit großen Verbesserungen

Im vergangenen Jahr experimentierte Xiaomi bei der T-Reihe mit verschiedenen Kamera-Auflösungen und spendierte dem Pro-Modell gar einen 200-Megapixel-Sensor für die Hauptkamera und lächerliche 2 Megapixel für Makro-Aufnahmen. Von diesen Experimenten hat man sich bei dem neuen Xiaomi 13T (Pro) glücklicherweise verabschiedet. Vorbei ist der Megapixel-Wahn und so dürfte die Kamera das größte Upgrade der Smartphone-Reihe in diesem Jahr sein.

Kantiger Rahmen und Kunstleder-Rückseite: Das blaue Xiaomi 13T Pro liegt hervorragend in der Hand

Beide Modelle bieten eine identische Hauptkamera mit einer Auflösung von 50 Megapixeln. Dazu gesellt sich eine Telefoto-Kamera – ein Novum in dieser Preisklasse – und ebenfalls mit 50 Megapixeln sowie einer zweifachen Vergrößerung. Das macht das Xiaomi 13T zum preiswertesten Smartphone mit Zoom-Kamera auf dem Markt. Bei dem dritten Modul handelt es sich um eine Ultraweitwinkel-Kamera mit 12 Megapixeln.

Das schwarze Modell ist sehr anfällig für Staub und Fingerabdrücke – hier hilft ein Case

Zwar handelt es sich bei den verbauten Sensoren nicht um dieselbe Hardware wie in den teureren Flaggschiffen, jedoch arbeitet man auch bei der T-Serie mit Leica zusammen. So kannst du auch mit dem Xiaomi 13T (Pro) die klassischen Leica-Fotografiestile in der Kamera-Software verwenden. Auffällig ist die schnelle Auslösegeschwindigkeit der beiden Smartphones. So kannst du viele Fotos hintereinander machen und auch schnelle Bewegungen einfangen.

Fotografieren mit dem Xiaomi 13T Pro

Hervorragendes Display – identische Performance

Das Display ist bei beiden Smartphones der Xiaomi 13T Serie identisch: 6,67 Zoll groß und mit einer Bildwiederholrate von 144 Hertz extrem schnell. In unserem Ersteindruck weiß es zu gefallen. Xiaomi setzt hier auf ein 1,5K AMOLED-Panel mit erstklassigen Blickwinkeln und einer hohen Helligkeit. 1.200 Nits verspricht man auf dem Datenblatt und in der hell ausgeleuchteten Event-Location ist das Display hervorragend ablesbar. Die Auflösung von 1,5K ist etwas schärfer als Full-HD. So kommen die beiden Smartphones auf eine Pixeldichte von 446 ppi.

Das Display kann uns rundum überzeugen

Ebenfalls schön: Im Gegensatz zu den teureren Smartphones wie dem Xiaomi 13 Pro verzichtet Xiaomi bei der T-Serie auf gebogene Displayränder. So vermeidet man nicht nur unschöne Reflexionen bei der Nutzung, sondern macht auch das Aufbringen einer Displayschutzfolie deutlich einfacherer.

Während das Display bei beiden Modellen identisch ist, gibt es bei der Leistung Unterschiede – zumindest auf dem Papier. Während im Xiaomi 13T Pro der neue Flaggschiff-Prozessor „MediaTek Dimensity 9200+“ steckt, verbaut man beim normalen Modell den etwas preiswerteren 8200 Ultra. Von der Leistung im Benchmark ist das Pro-Modell somit auf Top-Niveau und mit Flaggschiff-Smartphones wie dem Galaxy S23 Ultra oder Xiaomi 13 Pro vergleichbar. Das normale Modell bietet hingegen eine Leistung, die mit den Top-Smartphones des vergangenen Jahres vergleichbar ist. In unserem Ersteindruck macht sich dieser Leistungsunterschied jedoch nicht bemerkbar. Die installieren Anwendungen starten bei beiden Modellen gleich schnell und außerhalb von Benchmark-Tests konnten wir keine Unterschiede feststellen. Auch im Alltag dürfte die rund 30 Prozent höhere Leistung des Pro-Modells nur unter extremen Bedingungen auffallen.

Lohnen sich Xiaomi 13T und 13T Pro?

Mit der Xiaomi 13T Serie macht Xiaomi seine Flaggschiff-Killer deutlich attraktiver. Display und Performance können im Ersteindruck überzeugen. Besonders viel erhoffen wir uns von dem Kamera-Upgrade, welches beide Smartphones gleichermaßen erhalten haben. Zudem gibt es endlich eine Update-Garantie über vier Jahre. So sind dem Smartphone drei große Android-Updates sicher (Android 14, 15 und 16). Die essenziellen Sicherheitsupdates gibt es für 5 Jahre. Wie regelmäßig man diese ausliefert, muss Xiaomi jedoch noch beweisen.

Das spannendere Modell ist in unseren Augen das normale Xiaomi 13T, welches bereits ab 649 Euro erhältlich ist. Mit 8 Gigabyte RAM und 256 Gigabyte Speicherplatz bekommst du hier ein vernünftiges Oberklasse-Smartphone zum fairen Preis. Das Upgrade zum 150 Euro teureren Pro-Modell lohnt sich hingegen nur, wenn du den größeren Speicherplatz benötigst, oder unbedingt mit 120 Watt laden möchtest. So ist der 5.000 mAh große Akku bei der normalen Version in rund 45 Minuten und bei der Pro-Version in rund 20 Minuten komplett aufgeladen.

Folgende Speicher-Varianten sind verfügbar:

→ Aktion zum Marktstart: Bis zum 11. Oktober gibt’s für alle Besteller (beim Pro-Modell ist die 256-GB-Version ausgeschlossen) ein Redmi Pad gratis dazu. Außerdem winken 120 Euro Ankauf-Prämie für dein Altgerät.