Huawei Watch Buds Test: Diese Smartwatch verbirgt ein Geheimnis

Huawei scheint sich darauf spezialisieren zu wollen, Smartwatches anzubieten, die stets ein besonderes Extra zu bieten haben. Die Huawei Watch D (Test) überzeugte etwa mit einer verblüffend präzisen Blutdruck-Messfunktion. Und mit der jetzt in den Verkauf startenden Huawei Watch Buds kündigt sich das nächste aufsehenerregende Sondermodell an. Diese Smartwatch versteckt im Edelstahl-Gehäuse nämlich kleine In-Ear-Kopfhörer. Ideal, um unterwegs über das Handy oder Tablet diskret beruflichen Videokonferenzen beiwohnen oder Musik hören zu können. Vorgestellt wurde die Uhr bereits zum Jahreswechsel in China, jetzt kommt sie auch nach Deutschland.

Huawei Watch Buds im Test: Die 2-in-1-Smartwatch

Um die Kopfhörer nutzen zu können, hat sich Huawei einen cleveren Kniff einfallen lassen. Die Uhr ist mit einem innovativen Pop-up-Cover ausgestattet, das sich auf Knopfdruck öffnen lässt. Das 1,43 Zoll große AMOLED-Display der Uhr (Auflösung: 466 x 466 Pixel) lässt sich dann stufenlos um bis zu 90 Grad öffnen, um die In-Ear-Kopfhörer aus ihrer magnetischen Halterung entnehmen zu können. Und die ist überraschend stark: Selbst wildes Hin-und-her-Schleudern des Armes ändert nichts daran, dass die beiden In-Ears bombenfest in ihrer Halterung sitzen.

Die kleinen In-Ear-Kopfhörer der Huawei Watch Buds „kleben“ nach dem Öffnen des Pop-up-Covers an einem magnetischen Deckel.

Jeder der beiden Kopfhörer bringt 4 Gramm auf die Waage. Die Uhr insgesamt wiegt 78 Gramm. Während unseres knapp zweiwöchigen Tests trug die Smartwatch zwar etwas dick auf (Huawei selbst gibt eine Dicke des Gehäuses von knapp 15 Millimetern an), wirkte am Handgelenk ihres Testers aber nie zu schwer oder gar störend. Der runde Farb-Touchscreen zeigt erfreulich viele Informationen auf einen Blick an und erlaubt eine ruckelfreie Navigation durch das auf HarmonyOS basierende Betriebssystem.

Zudem überzeugt die Uhr mit einer hochwertigen Verarbeitung. Ein Premium-Charakter ist ihr nicht abzusprechen. Das am Rand gebogene 3D-Glas sorgt im Zusammenspiel mit dem schwarz-braunen Lederarmband und dem schwarzen Gehäuse für viel Eleganz. Um das Display verläuft unter dem Glas-Display eine etwa fünf Millimeter breite und ebenfalls leicht gebogene Lünette mit Minutenanzeige. An der rechten Seite ist eine drück- und drehbare Lünette zu finden, über die sich die App-Übersicht aufrufen lässt.

Wie gut klingen die Kopfhörer?

Eine entscheidende Frage dürfte für viele Interessenten natürlich sein: Wie gut ist die Audio-Qualität der Kopfhörer? Und hier kann festgehalten werden: unterschiedlich überzeugend. Bei der Wiedergabe von Musik punkten die Kopfhörer auch dank vier auswählbarer Soundprofile („Standard“, „Bassverstärker“, „Höhenverstärkung“ und „Stimmen“) mit einer für ihre Größe beeindruckenden Soundqualität; bei Bedarf auch mit einem kräftigen Bass. Etwas anders sieht es bei Anrufen aus. Der Gesprächspartner ist zwar immer gut zu verstehen, klingt aber hohl und blechern. Auch, wenn in den Einstellungen die Option für HD-Anrufe zur Verbesserung der Klarheit von Sprachanrufen aktiviert ist.

In-Ear-Kopfhörer liegen neben der Huawei Watch Buds.

Praktisch: Es kümmert die Kopfhörer wenig, in welches Ohr sie gesteckt werden. Wenn die entsprechende Option in den Einstellungen aktiviert ist, ist ein Wechsel von links nach rechts und umgekehrt jederzeit problemlos möglich. Auch eine intelligente Trageerkennung steht zur Verfügung. Die Wiedergabe stoppt dann automatisch, sobald die Kopfhörer aus den Ohren genommen werden; und startet beim Wiedereinsetzen ebenso zuverlässig. Bei Bedarf kannst du eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC) zuschalten, die Störgeräusche aber auf eher überschaubarem Niveau herausfiltert. Auch ein Transparenz-Modus ist nutzbar, heißt bei Huawei aber „Aufmerksamkeit“. Außengeräusche werden dann nicht unterdrückt, was zum Beispiel auf dem Fahrrad oder als Fußgänger im Straßenverkehr hilfreich ist.

Kopfhörer lassen sich mit Gesten steuern – auch über die Ohrmuschel

Gut gelöst: Tippst du zweimal auf einen der In-Ear-Kopfhörer wird die Wiedergabe von Musik pausiert; und lässt sich mit der gleichen Geste fortsetzen. Bei Bedarf kannst du dem linken und rechten In-Ear auch unterschiedliche Funktionen zuweisen. Zur Auswahl stehen zusätzliche Möglichkeiten, um zum nächsten Titel zu springen, zum vorherigen Titel zurückzukehren oder den Sprachassistenten zu aktivieren. Bei eingehenden Telefonanrufen nimmt zweimaliges Tippen den Anruf an. Und über dreimaliges Tippen kannst du zwischen Transparenz-Modus, aktiver Geräuschunterdrückung und ausgeschaltetem Geräuschschutz wechseln.

Grandioser Kniff: Zweimaliges und dreimaliges Tippen zum (De)Aktivieren der oben genannten Funktionen klappt nicht nur an den Kopfhörern selbst, sondern auch am Ohr. Einerseits über den Ohrmuschel-Knorpelteil Tragus, aber auch an der Ohrmuschel selbst. Und das mit einer beeindruckenden Zuverlässigkeit.

Smartwatch im Test: Viele Funktionen …

Die Smartwatch wiederum bietet Vieles dessen, was man von einer aktuellen Huawei-Smartwatch erwarten darf. Sie ist nicht nur mit einem Herzfrequenzsensor ausgestattet, sondern gestattet auch die Überwachung des Sauerstoffgehalts deines Blutes (SpO2) und bietet zudem einen integrierten Stresslevel- und Schlaftracker.

Dass der Schlaftracker auf der Uhr selbst keinen Sleep-Score anzeigen kann, sondern dafür die zugehörige App auf dem Handy herangezogen werden muss, ist etwas umständlich, aber verschmerzbar. Nicht verständlich ist hingegen, dass Huawei auf Dinge wie Kompass und Höhenmesser verzichtet. Zudem kannst du die Uhr nicht für Telefonate am Handgelenk nutzen, da ihr ein Lautsprecher fehlt. Die Kopfhörer eignen sich dafür aber ohnehin viel besser.

Die Helligkeit des Displays ist stufenlos manuell einstellbar. Du kannst aber auch einen Helligkeitssensor aktivieren, der die Displayhelligkeit an das Umgebungslicht anpasst. Das Ablesen aller Informationen vom AMOLED-Bildschirm klappt stets gut, teilweise musst du aber mit Spiegelungen rechnen. Schade, und ein Problem, das wir auch schon in Tests mit anderen Huawei-Wearables kritisiert haben: Die Zahl der Widgets, die abrufbar sind, wenn du über den Bildschirm nach links wischst, ist auf sechs begrenzt. Zur Verfügung stehen aber 15 Stück. Hier schränkt Huawei seine Nutzer leider stark ein.

… aber wasserdicht ist die Uhr nicht!

Außerdem wichtig: Es stehen zwar rund 80 Fitness-Modi zur Verfügung, du musst bei der Huawei Watch Buds Pro aber auf die Unterstützung von Wassersportarten verzichten. Der Grund ist einfach: Aufgrund der zu öffnenden Klappe für die Kopfhörer ist nur Spritzwasserschutz gegeben. Unter der Dusche solltest du die Armbanduhr keinesfalls tragen, da sonst in jedem Fall Wasser in das Gehäuse eindringen wird. Sensoren in der Uhr weisen dann über einen Hinweis auf dem Bildschirm darauf hin, die Uhr schnellstmöglich und ausreichend lange zu trocknen.

Wiederum überzeugend ist die Genauigkeit des Pulstrackers auf der Rückseite. Er ermittelt während eines Outdoor-Workouts erfreulich präzise Werte, die mit Oberklasse-Modellen anderer Hersteller mithalten können. Allerdings nur, wenn die Uhr sehr eng am Handgelenk sitzt. Ansonsten musst du mit recht hohen Abweichungen deines tatsächlichen Pulswertes rechnen. Nicht gefallen hat uns die Tatsache, dass die Huawei Watch Buds sehr lange für das GPS-Pairing benötigt. Die Verbindung zu GPS-Satelliten dauerte im Test immer wieder quälend lange.

Übersichtlich und gut: der Workout-Modus auf der Huawei Watch Buds.

Die Akkulaufzeit: Nicht mehr als Durchschnitt

Blickt man auf die Akkulaufzeit, muss man natürlich zwischen Uhr und Ohrhörern unterscheiden. Die Uhr kommt ohne aktiviertes Always-on-Display (AOD), mit aktiviertem Schlaftracker (TruSleep), kontinuierlicher Herzfrequenzmessung und automatischem SpO2-Tracking auf eine Laufzeit von rund vier Tagen. Mit aktiviertem AOD halbiert sich die Laufzeit bei gleichem Setting auf nur mehr zwei Tage. Natürlich ist die tatsächliche Laufzeit aber davon abhängig, für welche Einstellungen du dich entscheidest. Eine Wiederaufladung der Uhr dauert circa 75 Minuten. Dafür musst du sie über das mitgelieferte magnetische Ladekabel an einem USB-A-Anschluss anschließen. Bei Bedarf kannst du einen Stromsparmodus aktivieren, um die Akkulaufzeit zu verlängern.

Auf der Rückseite der Huawei Watch Buds ist nicht nur die Sensorik zu finden, sondern auch der magnetische Ladeanschluss.

Die In-Ear-Kopfhörer funktionieren mit aktivierter Rauschunterdrückung und aktiviertem Soundprofil „Bassverstärker“ mit einer Aufladung etwas länger als drei Stunden. Verzichtest du auf die aktive Geräuschunterdrückung, verlängert sich die Laufzeit auf rund vier Stunden. Für eine Wiederaufladung der Kopfhörer von 0 auf 100 Prozent musst du etwa eine halbe Stunde einplanen. Allerdings reicht es nicht aus, die Stöpsel in die Uhr zu legen und über den Akku der Smartwatch aufzuladen. Vielmehr muss die Uhr mit dem mitgelieferten Ladekabel verbunden werden. Erst dann laden auch die Kopfhörer auf.

Huawei Health App: Gut, aber nicht immer übersichtlich

Zahlreiche tiefergehende Analysemöglichkeiten zu deinen absolvierten Workouts kannst du in der Huawei Health App einsehen. Sie bietet unter anderem viele erweiterte Statistiken, die Möglichkeit zusätzliche Ziffernblätter zu installieren und Einstellungen der Uhr schneller anzupassen, ist zuweilen aber recht verschachtelt und unübersichtlich. In unserem Test sorgte die Huawei Health App ferner für einen recht stark erhöhten Stromverbrauch des gekoppelten Smartphones. Durch eine starke Hintergrundaktivität machte sie während eines Zeitraums von zehn Tagen fast ein Viertel des Akkuverbrauchs des Handys aus. Das ist entschieden zu viel.

Übersicht auf der Startseite der Huawei Health App zu diversen Vitalwerten. Auch in der Huawei Health App lassen sich die Einstellungen der Kopfhörer anpassen. Huawei Health App mit hohem Stromverbrauch unter iOS auf einem iPhone.

Was kostet die Huawei Watch Buds?

All die innovative Technik, die Huawei in seinem neuesten Wearable Watch Buds vereint, hat natürlich ihren Preis. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für die Smartwatch mit integrierten In-Ear-Kopfhörern liegt bei 499 Euro. Offizieller Verkaufsstart ist der 1. März 2023. Bei einer Vorbestellung bis zum 28. Februar 2023 winken 30 Euro Rabatt. Alle Bestellungen bis zum 19. März 2023 werden zusätzlich mit der Körperwettwaage Huawei Scale 3 im Wert von aktuell knapp 40 Euro als Gratis-Zugabe belohnt.

Der nachfolgende Preisvergleich gibt einen Überblick, wo du die Huawei Watch Buds derzeit gegebenenfalls schon mit Rabatt kaufen kannst.

Sollte dir ein In-Ear-Kopfhörer verloren gehen, kannst du ihn bei Huawei übrigens zu einem Preis von 50 Euro nachbestellen. Aktuell erhältst du beim Kauf einer Huawei Watch Buds 50 Prozent Rabatt auf die erste Ersatzbestellung, wenn du Smartwatch direkt beim Hersteller kaufst. Der Rabatt ist aber nur für zwölf Monate nach Kaufdatum gültig.

Fazit zur Huawei Watch Buds: Eine tolle Innovation

Es gibt ein paar Kritikpunkte (siehe unten), die es verhindern, dass die Huawei Watch Buds eine echte Spitzen-Smartwatch ist. Aber: Sie ist eine lupenreine Innovation. Und dafür kann man Huawei nicht genug loben. Der chinesische Hersteller traut sich, Kunden mit ganz neuen Möglichkeiten bei der Smartwatch-Nutzung zu versorgen und das ist ausdrücklich zu begrüßen.

Die Huawei Watch Buds bietet eine tolles Display und weiß mit den während der Musikwiedergabe gut klingenden In-Ear-Kopfhörern zu überzeugen. Auch die hochwertige Verarbeitung ist ein Pluspunkt, der die Smartwatch auch zu Hemd und Sakko glanzvoll aussehen lässt. Die größten Abzüge gibt es für die nur mäßige Akkulaufzeit. Zudem ist schade, dass die In-Ears nicht unterwegs direkt in der Uhr und ohne angeschlossenes Ladekabel aufladbar sind.

Übrigens: In-Ear-Ohraufsätze sind in den Größen S, M und L im Lieferumfang inklusive. Größe M ist ab Werk aufgesetzt.

In der Nahaufnahme ist der abgerundete Display-Rand der Huawei Watch Buds klar zu erkennen.

Vorteile der Huawei Watch Buds

integrierte Kopfhörer sind ein cleveres Extra

Kopfhörer mit guter Soundqualität bei Musikwiedergabe

hochwertige Verarbeitung

großartiges AMOLED-Display

Nachteile der Huawei Watch Buds

Uhr trägt recht dick auf

nur durchschnittliche Akkulaufzeit

Soundqualität der Kopfhörer bei Anrufen eher mäßig

Uhr ist nicht wasserdicht

extrem langes GPS-Pairing

Huawei Health App belastet Smartphone-Akku stark

ziemlich hoher Preis

Hinweis: Dieser Testbericht basiert auf der Huawei Watch Buds mit installierter Firmware-Version HarmonyOS 3.0.0.111. Die Kopfhörer waren im Test mit HarmonyOS 3.0.0.296 nutzbar. Zur Verbindung mit einem iPhone 14 Pro kam auf dem Smartphone die Huawei Health App in Version 13.1.1.305 zum Einsatz. Die Huawei Watch Buds wurde unserer Redaktion für diesen Test kostenlos von Huawei zur Verfügung gestellt und anschließend an den Hersteller zurückgeschickt.

