Vier Monate nach dem China-Release betritt das Flaggschiff Xiaomi 15 die internationale Bühne. Mit starker Hardware, Leica-Kameras und schneller Ladefunktion richtet es sich an alle, die Qualität und Leistung zu einem vernünftigen Preis schätzen. Doch wie schlägt es sich im Alltag? Sind die Fotos wirklich beeindruckend, und lädt es blitzschnell auf?

Xiaomi 15: Elegante Technik

Das Xiaomi 15 bringt vertraute Designelemente und raffinierte Technologie in einem handlichen Format zusammen. Mit einem kompakten 6,36-Zoll-OLED-Display, das in einer Auflösung von 2.670 x 1.200 Pixeln strahlt, bleibt das Modell dem bisherigen Design des Xiaomi 14 treu. Mit Abmessungen von 152,3 x 71,2 x 8,08 mm und einem Gewicht von nur 191 g liegt das Gerät angenehm in der Hand.

Der Aluminiumrahmen verleiht dem Smartphone nicht nur Stabilität, sondern auch ein hochwertiges Gefühl. Er harmoniert mit der matten Glasrückseite, die in verschiedenen Farben wie Schwarz, Weiß, Silber oder Grün erhältlich ist. Und sich durch ihre Fingerabdruckresistenz auszeichnet. Die markante Kamerainsel mag zwar etwas größer erscheinen, bietet jedoch einen praktischen Vorteil. Sie verhindert das Wackeln, wenn das Gerät auf einer flachen Oberfläche liegt.

Ein weiteres Highlights ist das brillante Display, das von ultradünnen Rändern umrahmt wird, was das Display-zu-Front-Verhältnis optimiert und für eine moderne Optik sorgt. Ob im Freien oder im Dunkeln, das Xiaomi 15 passt sich Deinem Umfeld an und liefert stets hervorragende Les- und Bedienbarkeit. Dank der adaptiven Bildwiederholfrequenz von 1 bis 120 Hz wird Bedienen smooth und bei Games bist du auf der sicheren Seite. Wird die hohe Bildwiederholrate nicht benötigt, spart das Ganze aber auch Energie.

Smartes Flaggschiff mit HyperOS 2.0 und KI-Power

Der Xiaomi 15 mit HyperOS 2.0 und Android 15 ist mit einer Fülle von intelligenten Funktionen ausgestattet. Ausgeliefert mit der neuesten HyperOS-Version, verspricht Xiaomi ein aufgeräumtes Nutzererlebnis, das deine Interaktionen noch smarter und intuitiver gestaltet.

Bis zu vier Betriebssystem-Upgrades und sechs Jahre Sicherheitsupdates will Xiaomi liefern. Das ist zwar nicht das Höchste der Gefühle im Vergleich zu den Angeboten von Google oder Samsung, jedoch für ein Flaggschiff aus China ein Ansage. Die Integration von KI-gestützten Funktionen ist besonders spannend. Hier kannst du dich auf Werkzeuge freuen, die dir helfen, Texte zu verfassen, in Echtzeit zu übersetzen oder deine Bilder durch verschiedene Bearbeitungsfunktionen wie Reflexionen entfernen und den Himmel anpassen zu perfektionieren.

Das Xiaomi 15 bietet auch die Gemini-Unterstützung, die den Google Assistant ersetzt, aber nicht ganz so tief integriert ist wie bei anderen Konkurrenzgeräten. Im Test fiel auf, dass das Gerät mit einer vorinstallierten Auswahl von zehn Drittanbieter-Apps aufwartet, was die Nutzererfahrung vielseitig gestaltet soll, aber auch massig Speicher frisst. Bei High-End-Modellen sollten solche Sparmaßnahmen eigentlich nicht vorkommen. Bei günstigen Geräten lässt sich das eher verschmerzen, weil Hersteller den Preis so etwas drücken können. Der belegte Speicherplatz nach einer frischen Installation lag bei 38,7 GB, was vor allem für das Basismodell mit 256 GB wichtig ist. Hier könnte der Speicherplatz schnell zum Thema werden, sobald die neuen KI-Funktionen ins Spiel kommen.

Starke Leistung beim Xiaomi 15

Mit dem neuen Xiaomi 15 kannst du dich auf eine beeindruckende Leistung freuen, die selbst die anspruchsvollsten Apps und Spiele mühelos meistert. Ausgestattet ist es mit dem neusten Snapdragon 8 Elite Prozessor und 12 GB LPDDR5X-RAM. So bietet dieses Smartphone in Kombination mit bis zu 512 GB UFS 4.0-Speicher eine rasante Performance. Welche keine Wünsche offenlässt – egal, ob du im Internet surfst oder die neuesten Spiele zockst.

Die Tests bestätigen es: Das Xiaomi 15 reiht sich nahtlos unter den Top-Flaggschiffen dieser Generation ein. Die synthetischen Benchmarks zeigen, dass es mit anderen Geräten, die denselben Prozessor nutzen, auf Augenhöhe agiert.

Xiaomi 15 Datenblatt zum Testbericht Allgemein Betriebssystem Hyper OS Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Farbe Grün

Schwarz

Silber

Weiß Marktstart März 2025 Gewicht 191 g

Beim Gaming hält das Xiaomi 15 ebenso mit, ob du nun PUBG Mobile oder Grid Autosport spielst. Selbst bei hohen Grafikeinstellungen bleibt das Gerät kühl und reagiert flüssig – genau so, wie es sich für ein Premium-Smartphone gehört.

Xiaomi 15: Top-Smartphone-Fotografie

Im Wettlauf um die besten Smartphone-Kameras hebt sich das Xiaomi 15 deutlich hervor, auch wenn es nicht das "Ultra"-Modell ist, das überall noch eine Schippe drauf legt. Mit einer Hauptkamera, die eine Auflösung von 50 Megapixeln und eine lichtstarke Blende von f/1.62 vereint, ist sie der unangefochtene Star im Kameragehäuse. Ergänzt wird sie durch eine Ultra-Weitwinkelkamera und eine Telekamera, beide ebenfalls mit 50 MP ausgestattet, jedoch mit etwas weniger Lichtstärke im Objektiv.

Die Hauptkamera überzeugt auch an grauen Tagen. Trotz des trüben Himmels lieferte die Kombination aus Haupt- und Telekamera erstaunlich scharfe Bilder. Und das selbst bei 5- bis 10-facher Vergrößerung. Die Ultra-Weitwinkelkamera dagegen konnte nicht ganz mithalten. Während die Farben lebendig blieben, litt die Bildschärfe. Insbesondere bei ungünstigem Licht, was die Ergebnisse dämpfte.

Xiaomi 15: Telekamera (10x Digitalzoom)

Ein besonders anschauliches Beispiel sind die Nachtaufnahmen. Hier zeigt die Ultra-Weitwinkelkamera ihre Schwächen, da sie bei Lichtmangel nicht genug Details einfängt und die Bilder somit oft verschwommen wirken. Im Gegensatz dazu schneiden die Haupt- und Telekamera deutlich besser ab. Besonders beeindruckend ist der Nachtmodus: Er hellt die Aufnahmen auf, ohne sie überzubelichten, und schafft somit eine gelungene Balance.

Ein weiterer Pluspunkt sind die Selfies, die sich durch einen natürlichen Hautton und ausreichend Schärfe auszeichnen. Der Porträtmodus hat uns überrascht, da er die Hintergrundunschärfe präzise und ansprechend umsetzt. Und das selbst bei abstehenden Haarsträhnen - dem Todfeind aller Portrait-Modi.

Xiaomi 15: Selfie - Portätmodus

Xiaomi 15: Kraftpaket im Smartphone-Format

Das Xiaomi 15 beeindruckt nicht nur durch seine kompakten Maße, sondern auch mit einem leistungsstarken 5.240-mAh-Akku. Ob Du nun durch Messaging-Apps scrollst oder Dich in das neueste Streaming-Highlight vertiefst, das Xiaomi 15 hält den ganzen Tag durch.

Besonders bei längeren Gaming-Sessions oder kontinuierlicher GPS-Navigation musst du aber dennoch an die Energietankstelle. Mit einem 120-W-Ladegerät wird der Akku jedoch in rasanten 49 Minuten aufgeladen – und nach nur 30 Minuten erreichst Du bereits 80 Prozent der Kapazität.

In einem direkten Vergleich mit ähnlichen Modellen auf dem Markt schneidet das Xiaomi 15 hervorragend ab. Der PCMark-Akkutest, der eine konstante Nutzung simuliert, zeigt beeindruckende Resultate: Bei einer Nutzung zwischen 80 und 20 % Ladung hält das Handy bis zu 17 Stunden durch, was für ein so kompaktes Gerät außergewöhnlich ist.

Obwohl das Xiaomi 15 kabelgebundenes Laden mit bis zu 90 W unterstützt, fehlt der HyperCharge-Adapter im Lieferumfang. Kabelloses Laden ist ebenfalls mit bis zu 50 W möglich, jedoch ohne Qi2-Unterstützung. Für alle, die auch andere Geräte unterwegs aufladen möchten, bietet das Xiaomi 15 zusätzlich die Option des kabellosen, umgekehrten Ladens.

Xiaomi Apple Samsung 15 iPhone 16 Samsung Galaxy S25 Allgemein Betriebssystem Hyper OS iOS Android Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile Platform Apple A18 Snapdragon 8 Elite Arbeitsspeicher 12 GB 8 GB 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ ✓ ✓ Wasser- und Staubdicht Untertauchen Strahlwasser (Wasserhahn) Farbe Grün

Schwarz

Silber

Weiß Blau

Grün

Pink

Schwarz

Weiß Blau

Gold

Pink

Schwarz

Silber Marktstart 03.2025 09.2024 01.2025 Gewicht 191 g 170 g 162 g ab 759,80 €

Xiaomi 15: Eine kluge Wahl für Technikliebhaber

Wenn du auf der Suche nach einem leistungsstarken Smartphone bist, ohne dein Budget zu sprengen, dann könnte das Xiaomi 15 genau das Richtige für dich sein. Während es in puncto Spezifikationen nicht die heftigen Features seines Ultra-Bruders aufweist, überzeugt es dennoch durch eine beeindruckende Flaggschiff-Leistung. Und das zu einem attraktiven Preis von 999 Euro.

Um diesen Preis zu realisieren, trifft Xiaomi einige durchdachte Kompromisse. Bei einem Vergleich mit anderen Spitzenmodellen wie dem Galaxy S25 oder dem iPhone 16 fällt auf, dass das Xiaomi 15 in einigen Bereichen, wie etwa der Software-Support-Politik, nicht ganz mithalten kann. Auch die vorinstallierte Software könnte für puristische Nutzer etwas zu aufdringlich sein. Für viele langjährige Xiaomi-Fans ist das jedoch ein bekanntes Terrain, und es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um die unerwünschten Apps und Werbung zu minimieren.

Besitzer des Xiaomi 14 sollten allerdings bedenken, dass die Unterschiede hauptsächlich im Prozessor und der Dauer des Software-Supports liegen. Wer bereits mit dem Vorgängermodell zufrieden ist, ist daher gut beraten, auf ein größeres Update im kommenden Jahr zu warten.

Pros des Xiaomi 15

Gute Verarbeitungsqualität

Tolle Ergonomie

Ausgezeichnete Hauptkamera

Contras des Xiaomi 15

Schwache Ultraweitwinkelkamera

Kein Ladegerät enthalten

Bloatware und Werbung

Top-Deals für Xiaomi-Smartphones nutzen

Das Xiaomi 15 startet mit 999,90 Euro (UVP), doch für Frühkäufer gibt es spannende Extras. Wer das Smartphone zwischen dem 3. und 16. März erwirbt, erhält den Xiaomi Projector L1 im Wert von 199 Euro gratis dazu.

Zusätzlich gibt es ein attraktives Bundle-Angebot: Käufer der 12 GB + 512 GB Variante bekommen die Xiaomi Watch S4 (UVP: 159,99 Euro) kostenlos obendrauf. Damit wird der Einstieg in die Xiaomi-15-Serie noch lohnenswerter!