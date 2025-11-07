Niedrige Monatskosten von nur 14,99 Euro, ein Gerätepreis von sogar nur einem Euro – und das bei einem 5G-Tarif mit ordentlich Datenvolumen und einem starken Marken-Smartphone? Das neue Tarif-Angebot von MediaMarkt rund um das Pixel 9 hat das Potenzial, ein echter Kassenschlager zu werden. Ein Problem gibt es jedoch: Der Deal läuft nur bis zum 12. November. Verlieren wir also nicht viel Zeit.

Alle wichtigen Infos auf einen Blick

5G-Tarif mit 25 GB im Telefónica-Netz (50 MBit/s)

im Telefónica-Netz (50 MBit/s) Allnet-Flat für Telefonie und SMS + EU-Roaming

→ Für monatlich 14,99 Euro

→ Google Pixel 9 für einmalig 6,95 Euro (inklusive Versand)

(inklusive Versand) 39,99 Euro Anschlussgebühr

Mindestlaufzeit 24 Monate

Nur bis zum 12. November verfügbar!

Pixel 9 mit Tarif jetzt so günstig wie einzeln?!

Für alle, die noch mehr Infos zu den Gesamtkosten wollen, rechnen wir den Tarif-Deal auch mal fix durch – und das lohnt sich. Denn wer das Pixel-9-Bundle abschließt, hat nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten insgesamt 406,7 Euro ausgegeben. Und hier liegt der Clou: Einzeln im Netz zahlst du derzeit rund 409 Euro für das Google-Smartphone (zum Preisvergleich). Die Kombi mit dem Tarif ist also sogar minimal günstiger! Außerdem umgehst du so hohe Einmalkosten und hast durch die geringe monatliche Grundgebühr keine finanziell allzu große Belastung. Und den starken 25-GB-Tarif nutzt du natürlich ebenso.

→ Hier geht’s zum Angebot!

Das bieten dir Tarif und Smartphone im Detail

Zum Abschluss geben wir dir auch noch ein paar genauere Infos zum Pixel 9 und dem dazugehörigen Tarif mit auf den Weg.

Los geht’s mit dem Google-Smartphone. Das bietet dir zuallererst natürlich wie gewohnt pures Android mit einer flüssigen Nutzererfahrung. Dafür sorgt auch der verbaute Google Tensor G4 Prozessor mit 12 GB RAM. Das OLED-Display des Pixel 9 misst 6,3 Zoll und ist damit noch angenehm kompakt. Technisch punktet es dank 120-Hz-Darstellung aber ebenso.

Google Pixel 9 Datenblatt Allgemein Betriebssystem Android Prozessor Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 12 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ Farbe Grün

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart August 2024 Gewicht 198 g

Ein Highlight ist zudem das Kamera-Set-up rund um die Dual-Kamera (50 + 48 Megapixel). Und auch der siebenjährige Update-Support ist ein großer Pluspunkt. Beim Speicher musst du allerdings mit 128 GB vorliebnehmen.

Hinzu kommt dann die Telefónica Allnet Flat 25 GB. Wie der Name schon andeutet, bekommst du hier 25 GB im 5G-Netz von Telefónica zur Verfügung gestellt. Die Surfgeschwindigkeit beträgt dabei 50 MBit/s, was eine absolut ausreichend schnelle Geschwindigkeit für den Alltag ist. Ebenfalls Teil des Tarifs: eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Du bekommst zum kleinen Preis von monatlich nur 14,99 Euro also ein rundum gelungenes Tarif-Bundle. Doch Vorsicht: Das Angebot ist nur bis zum 12. November verfügbar.

