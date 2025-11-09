Warum dieser 10-Euro-Adventskalender bei Netto durch die Decke geht

Viele kennen den Lindt Überraschungskalender – oder vergleichbare Adventskalender – sicher schon. Hier bekommt man neben leckerer Schokolade auch die Chance auf Gewinne. Und das scheint anzukommen: Die Top-Bewertungen bei Netto sprechen für sich. Und jetzt reduziert der Discounter den Adventskalender auch noch auf nur 9,99 Euro.

Schokolade und Gutscheine? Das ist im Lindt-Kalender drin

Na klar: Der Lindt Überraschungskalender beinhaltet natürlich auch Schokolade. Insgesamt 196 g sind hier enthalten, mit den Geschmacksrichtungen Alpenvollmilch-Schokolade, Vollmilch-, weiße, feinherbe und Edelbitter-Schokolade mit verschiedenen Füllungen.

Zur echten „Überraschung“ wird das Ganze aber erst, da neben der leckeren Schokolade auch zwei Gutscheine in jedem Kalender stecken. Möglich sind dabei:

Filial-Gutschein im Wert von mindestens 5 Euro

50 Euro Rabatt im Netto-Onlineshop

Gutscheine im Wert von bis zu 300 Euro

Alle weiteren Infos zu den Einlösebedingungen findest du auf dieser Aktionsseite (diese werden scheinbar am entsprechenden Türchen-Tag stets aktualisiert).

Jetzt bei Netto im Angebot für 9,99 Euro

Durch das aktuelle Angebot bei Lidl kostet der Lindt-Kalender jetzt bei Netto nur noch 9,99 Euro (plus Versand). Wie beliebt das Produkt ist, zeigen übrigens auch die Bewertungen: Bei über 1.000 Rezensionen hat der Überraschungskalender bei Netto eine durchschnittliche Bewertung von 5/5 Sternen! Außerdem wird er als Bestseller gekennzeichnet.

Neben dem Lindt Überraschungskalender gibt es natürlich auch noch viele vergleichbare Produkte. So haben Aldi, Ikea, Edeka und Co. jedes Jahr aufs Neue ähnliche Adventskalender im Sortiment. Insbesondere bei Aldi sind diese aber auch immer sehr schnell wieder vergriffen. Der Gedanke hinter solchen Produkten ist klar: Durch die Zugabe von Gutscheinen sollen Käufer wieder zurück in den Laden gelockt werden, um diesen für künftige Einkäufe zu nutzen. Für die Händler gibt’s so quasi ein Umsatzversprechen, während du als Käufer dir einen netten Adventskalender zum kleinen Preis schnappst.

