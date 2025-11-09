Für die meisten Anwendungen im Alltag braucht man kein Oberklasse-Smartphone. Das Samsung Galaxy A26 ist eine gute und preiswerte Alternative, die mit allen üblichen Apps und Aufgaben gut klarkommt. Zwar sind Leistung und Kamera nicht auf High-End-Niveau, aber das braucht auch nicht jeder. Dafür verspricht Samsung Updates bis 2031 für das Smartphone bereitzustellen – was es auch langfristig zu einer guten Wahl macht.

Unter 13 Euro pro Monat? So holst du dir zusätzlich 50 Euro zurück

In der MediaMarkt-Tarifwelt gibt es das Samsung Galaxy A26 jetzt für einmalig 1 Euro plus 5,95 Euro Versandkosten. Außerdem kommen 29,99 Euro Anschlusskosten hinzu. Im Monat zahlst du zusätzlich nur 12,99 Euro für den 30-GB-Tarif. 50 Euro kannst du dir aber sogar über einen Wechselbonus zurückholen, wenn du deine bisherige Rufnummer mitnimmst. Dadurch streichst du im Grunde alle einmaligen Kosten von der Rechnung, und es bleiben nur die monatlichen Tarifkosten übrig – das Smartphone bekommst du sozusagen geschenkt dazu.

Hier nochmal alle Kosten im Überblick:

1 Euro Gerätepreis

5,95 Euro Versandkosten

29,99 Euro Anschlusskosten

12,99 Euro monatliche Grundgebühr

50 Euro Wechselbonus gibt’s zurück

Samsung-Smartphone und Tarif im Check

Werfen wir einen Blick auf den Tarif, den MediaMarkt hier im Bundle dazu gibt. Der heißt Super Select M On und bietet 30 GB Datenvolumen pro Monat im schnellen und stabilen 5G-Netz von Telefónica. Damit surfst du mit bis zu 50 Mbit/s im Download und hast keine Ruckler oder langen Wartezeiten. Die Uploadgeschwindigkeit von 32 Mbit/s ist ebenfalls top und sorgt dafür, dass du zum Beispiel in Videocalls klar und deutlich rüberkommst. Außerdem ist eine Allnet- und SMS-Flat inklusive, sodass du unbegrenzt telefonieren und simsen kannst.

Das Samsung Galaxy A26 ist mit einem 6,7 Zoll großen AMOLED-Display mit FHD+-Auflösung und einer flüssigen Bildwiederholrate von 120 Hertz ausgestattet. Ein Exynos-1380-Prozessor mit 6 GB RAM sorgt zudem für eine stabile Performance. Der interne Speicherplatz beträgt 128 GB, lässt sich aber per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern. Die Hauptkamera löst mit 50 Megapixeln auf und Selfies knipst du mit 13 Megapixeln. Hiermit lassen sich also solide Bilder aufnehmen, die lediglich bei Dunkelheit etwas an Qualität verlieren.

In unserem Test konnte das Smartphone 4 von 5 Sternen sammeln – vor allem in puncto Update-Versorgung und Verarbeitungsqualität konnte es überzeugen. Leistung und Akkulaufzeit fielen im Test hingegen etwas schwächer aus. Für ein Gerät in dieser Preisklasse bekommst du aber ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis – insbesondere bei dem aktuellen MediaMarkt-Deal zusammen mit Tarif.

