Die Singles-Day-Deals von MediaMarkt laufen seit heute (10. November) um 9 Uhr und gelten in dieser Form nur bis zum 13. November um 8:59 Uhr. Der Zeitraum, in dem du sparen kannst, ist also ziemlich begrenzt, sodass wir besser direkt loslegen. Hier sind unsere Favoriten aus dem Bereich Unterhaltung, Küche und mehr.

LG OLED, Samsung-Smartphone und mehr: Unsere Entertainment-Tipps

Wir starten unsere Deal-Reise im Entertainment-Bereich mit den bekannten Marken LG, Samsung und Lenovo.

LG OLED über 100 Euro günstiger als bei der Konkurrenz

Den Anfang unserer Liste macht dieser LG OLED-TV, für den ein UVP von 1.699 Euro ausgeschrieben ist. Für kurze Zeit fällt er jetzt ordentlich im Preis und MediaMarkt verkauft dir die 42-Zoll-Variante für 744 Euro. Ein Blick auf das Preisvergleichsportal idealo verrät, dass du bei anderen Händlern um die 889 Euro für das Modell zahlen müsstest. Bei MediaMarkt sicherst du dir somit mit großem Abstand den besten Preis. Versandkosten kommen keine hinzu, eine Seltenheit bei größeren Geräten.

LG OLED TV

Für 749 Euro holst du dir einen Fernseher ins Wohnzimmer, der mit 4K-OLED evo Technologie überzeugt. Selbstleuchtende Pixel sorgen für tiefes Schwarz und zugleich satte Farben. Dank der Bildwiederholrate von 120 Hz werden Serien, Filme und Gaming-Inhalte schön flüssig und ohne Ruckler dargestellt. Für den Sound sorgt ein 40 W 2.2-Soundsystem.

Galaxy S24: Jetzt kaufen & Kopfhörer geschenkt bekommen

Einen genialen Samsung-Deal gibt es natürlich auch: MediaMarkt reduziert jetzt das Galaxy S24 von 799 auf nur noch 479 Euro. Allein das wäre bereits ein gutes Angebot, das kein anderer Händler derzeit im Netz unterbieten kann. Zusätzlich packt MediaMarkt aber auch noch die Galaxy Buds 3 Pro In-ear-Kopfhörer kostenlos dazu. Ein wirklich unfassbar starkes Angebot, sodass wir hier mit einer Ausverkaufsgefahr schon vor Ende der Aktion rechnen.

Tablet-Tipp von Lenovo: Inklusive Tab Pen

Du brauchst keinen neuen Fernseher oder Smartphone, sondern möchtest lieber ein neues Tablet? Dann könnte dieses Lenovo Idea Tab Plus eine gute Lösung für dich sein. Es kostet dich jetzt nur noch 249 Euro statt 294,99 Euro. Mit seinem 12,1 Zoll großen Display hat es eine angenehme Größe. Es löst mit 2.560 x 1.600 Pixeln auf und sein 16:10-Bildverhältnis ist eine gute Wahl für Filme, Serien und Videos. Im Lieferumfang des Android-Tabs befindet sich der passende Lenovo Tab Pen, der es dir ermöglicht, auf dem Tablet wie auf Papier zu schreiben. Es ist daher gut geeignet, wenn du dir in der Uni oder auf der Arbeit digitale Notizen machen möchtest.

Heißluftfritteuse zum Sparpreis

Wir machen nun einen Schwenk in die Küche und werfen einen Blick auf die Cosori Turbo Tower Heißluftfritteuse. Das Modell rutscht von 319,99 Euro UVP auf 177 Euro. Auch hier wirft MediaMarkt das beste Angebot in den Ring. Bei Kaufland müsstest du 186,90 Euro zahlen. Für das Geld bietet sie dir insgesamt 10,8 Liter Fassungsvermögen, aufgeteilt auf zwei Schubladen. Ein mitgeliefertes Rost-Gestell sorgt für zusätzlichen Platz.

COSORI CAF-DC121-ADER TURBO TOWER Heißluftfritteuse

Damit eignet sie sich prima zur gleichzeitigen Zubereitung von Hauptspeisen und Beilagen für die ganze Familie. Da die Schubladen übereinander gestapelt sind, findet sie selbst in kleinen Küchen Platz. Sie kommt mit sieben unterschiedlichen Kochmodi zum Frittieren, Backen, Rösten und Grillen daher. Nach dem Kochen kannst du die Einzelteile in der Spülmaschine reinigen lassen.

Für die passende musikalische Untermalung beim Kochen sorgst du mit den P41i Kopfhörern von Soundcore by Anker für 77 Euro. Die In-Ears sind mit adaptivem Noise Cancelling ausgestattet, sodass du dich voll und ganz auf dich und deine Musik konzentrieren kannst. Stark ist die Akkulaufzeit von bis zu zwölf Stunden, die sich mit dem Ladecase auf 192 Stunden erweitern lässt. Die Kopfhörer kannst du dank sechs integrierter Mikrofone auch zum Telefonieren benutzen. Ein ziemlich cooles Feature ist das im Case verbaute USB-C-Kabel, mit dem du dein Smartphone aufladen kannst. Praktisch also für unterwegs, wenn dir mal der Akku ausgeht. Eine Powerbank ersetzen die Kopfhörer aber nicht, je nach Kapazität deines Smartphones schaffen sie circa eine halbe Ladung.

MediaMarkt bietet dir neben diesen Schnäppchen natürlich noch unzählige weitere Produkte, die ordentlich im Preis gefallen sind. Spannend ist zum Beispiel auch dieser Dyson-Akkusauger für unter 200 Euro. Aber aufgepasst: Die Aktion und die damit verbundenen Rabatte laufen nur noch bis zum 13. November um 8:59 Uhr.

→ Hier geht’s zu allen Angeboten der Singles-Day-Aktion

