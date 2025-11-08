Lidl verkauft ab sofort diesen Marken-Akkusauger zum halben Preis

Profilbild von Cedric Litzki Cedric Litzki
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Neben den Platzhirschen Dyson und Vorwerk gibt es auch gute Akkustaubsauger von anderen bekannten Marken. Leistungstechnisch reichen diese für die meisten im Alltag ebenso aus und der große Vorteil: Sie sind deutlich günstiger. Insbesondere jetzt, wenn Lidl den Preis halbiert.
Lidl verkauft diesen Marken-Akkusauger für nur noch 149 Euro
Lidl verkauft diesen Marken-Akkusauger für nur noch 149 EuroBildquelle: Lidl / inside digital
  • Teilen

Im Onlineshop von Lidl sind wir jetzt auf einen Akkusauger von Philips gestoßen, der momentan mit einem satten Rabatt von 50 Prozent angeboten wird. Dadurch rutscht der Preis auf unter 150 Euro! Von einer guten Saugleistung samt starker 40-Minuten-Akkulaufzeit bis hin zu einem richtig praktischen Vorteil bekommst du hier zum kleinen Preis echt viel geboten.

Das zeichnet den 149-Euro-Sauger aus

Der sogenannte Phillips XC2011/01 Stielstaubsauger kann mit Blick auf die technischen Daten definitiv punkten. Die genaue Saugkraft wird dabei zwar nicht angegeben, wir wissen jedoch, dass bei dem Sauger die PowerCyclone 7 Technologie zum Einsatz kommt, welche von verschiedenen Testern insbesondere für die gute Leistung und hohe Effizienz gelobt wird. Ebenfalls lobenswert ist die Akkuleistung des Philips-Geräts. Diese wird mit bis zu 40 Minuten angegeben, was für einen Akkusauger dieser Preisklasse richtig stark ist.

All der gesammelte Staub wird anschließend über ein 3-Stufen-Filtersystem in den Staubbehälter geleitet. Dieser fällt mit einem Volumen von maximal 0,40 Litern zwar nicht riesig, aber durchaus ordentlich groß aus. Wie bei Akkusaugern üblich, kann man das Philips-Gerät zudem natürlich ebenso als Handstaubsauger verwenden, um beim Saugen noch flexibler zu sein.

Selbstverständlich muss man aber auch gewisse Abstriche machen: So ist der Lieferumfang im Vergleich zu Dyson-Modellen recht gering. Neben der Hauptbürste wird so etwa nur eine Präzisionsdüse mitgeliefert. Diese ist dafür aber richtig praktisch und soll bis zu 1 mm nah an Wände und Kanten kommen, wodurch die Reinigung dieser sonst schwer erreichbaren Stellen deutlich leichter wird.

Jetzt bei Lidl kaufen!

Lidl halbiert jetzt den Preis

Wirklich beachtlich wird all das aber vor allem erst mit Blick auf das aktuelle Lidl-Angebot. In seinem Onlineshop streicht der Discounter jetzt nämlich satte 50 Prozent vom UVP und verkauft den Akkusauger so für nur noch 149 Euro. Zwar kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro dazu, preiswert ist das Ganze aber trotzdem.

PHILIPS Kabelloser Stielstaubsauger XC2011/01 bei Lidl
Philips-Akkusauger jetzt bei Lidl für 149 Euro im Angebot (Affiliate-Link*)

Vergleicht man den Lidl-Preis etwa mit einem aktuellen Dyson-Angebot von MediaMarkt – welches bereits ein Top-Preispunkt für ein Gerät dieser Marke ist – spart man hier trotzdem nochmal satte 90 Euro.

Deal-Alarm bei WhatsApp: Jetzt abonnieren!

Schon gewusst? Mit unserem Deal-Alarm bei WhatsApp verpasst du kein Top-Schnäppchen wie dieses mehr und bist auch für den bevorstehenden Black Friday perfekt vorbereitet. Wir versorgen dich regelmäßig dann, wenn wir ein wirklich starkes Angebot gefunden haben. Hier gelangst du direkt zu unserem WhatsApp-Kanal für die besten Deals und Aktionen im Netz!

Lidl verkauft ab Montag (10.11.) diese Essentials günstig, die jeder in der Vorweihnachtszeit braucht
Jetzt weiterlesen
Lidl verkauft ab Montag (10.11.) diese Essentials günstig, die jeder in der Vorweihnachtszeit braucht

glyph-sponsored-shopping-venture glyph-sponsored-eye Über unsere Links

Mit diesen Symbolen kennzeichnen wir Partner-Links. Wenn du so einen Link oder Button anklickst oder darüber einkaufst, erhalten wir eine kleine Vergütung vom jeweiligen Website-Betreiber. Auf den Preis eines Kaufs hat das keine Auswirkung. Du hilfst uns aber, inside digital weiterhin kostenlos anbieten zu können. Vielen Dank!

Bildquellen

  • bildschirmfoto-2025-11-07-um-11.36.31: Lidl
  • Lidl verkauft ab Montag (10.11.) diese Essentials günstig, die jeder in der Vorweihnachtszeit braucht: Michelle Cassar, Unsplash.com / Lidl
  • lidl-verkauft-diesen-marken-akkusauger-für-nur-noch-149-euro: Lidl / inside digital
0 0

Jetzt weiterlesen

BLACK FRIDAY
Wo es jetzt schon richtig gute Black-Friday-Deals gibt
Ein Symbolbild für den Black Friday mit einem Einkaufswagen und einem Sale-Schild. Daneben Logos von MediaMarkt Lidl und O2, die bereits Black Week Angebote haben.
Der Black Friday ist zwar eigentlich erst am 28. November, um der großen Konkurrenz rund um das Shopping-Event zu entfliehen, starten aber immer mehr Händler bereits zuvor ihre eigenen "Black Deals". Wir geben dir hier einen Überblick, über einige spannende Aktionen, die bereits jetzt schon laufen.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Lidl Logo auf Gebäude
Lidl
Lidl verkauft Marken-Pfannen mit bis zu 76 Prozent Rabatt
Lidl verkauft ab Montag (10.11.) diese Essentials günstig, die jeder in der Vorweihnachtszeit braucht
Lidl
Lidl verkauft ab Montag (10.11.) diese Essentials günstig, die jeder in der Vorweihnachtszeit braucht
Eine Person hält den Dyson V8 in der Hand und saugt damit einen Wohnbereich.
Akkustaubsauger
MediaMarkt haut beliebten Dyson-Akkusauger für unter 250 Euro raus – aber nur für kurze Zeit!
Schnäppchen
Lidl mit Schnäppchen-Kracher: E-Bike zum Traumpreis kaufen
Lidl
Lidl verkauft ein 15-Euro-Produkt, das viele Autofahrer im Winter brauchen könnten
Lidl
Lidl-Geheimtipp im Herbst: Infrarotheizung mit fast 50 Prozent Rabatt
Küche
Lidl verkauft jetzt ein Gerät für unter 6 Euro, das dir beim Kochen enorm hilft
Media Markt
MediaMarkt verschleudert Dyson: Besteller-Akkusauger zum Tiefstpreis
Gadgets
Nur 21 Euro auf dem Etikett: Wie dieses MediaMarkt-Gadget jede Chaos-Küche rettet