Lidl verkauft ab sofort diesen Marken-Akkusauger zum halben Preis

Im Onlineshop von Lidl sind wir jetzt auf einen Akkusauger von Philips gestoßen, der momentan mit einem satten Rabatt von 50 Prozent angeboten wird. Dadurch rutscht der Preis auf unter 150 Euro! Von einer guten Saugleistung samt starker 40-Minuten-Akkulaufzeit bis hin zu einem richtig praktischen Vorteil bekommst du hier zum kleinen Preis echt viel geboten.

Das zeichnet den 149-Euro-Sauger aus

Der sogenannte Phillips XC2011/01 Stielstaubsauger kann mit Blick auf die technischen Daten definitiv punkten. Die genaue Saugkraft wird dabei zwar nicht angegeben, wir wissen jedoch, dass bei dem Sauger die PowerCyclone 7 Technologie zum Einsatz kommt, welche von verschiedenen Testern insbesondere für die gute Leistung und hohe Effizienz gelobt wird. Ebenfalls lobenswert ist die Akkuleistung des Philips-Geräts. Diese wird mit bis zu 40 Minuten angegeben, was für einen Akkusauger dieser Preisklasse richtig stark ist.

Doch lieber ein Dyson? Hier kostet ein Modell jetzt nur 239 Euro

All der gesammelte Staub wird anschließend über ein 3-Stufen-Filtersystem in den Staubbehälter geleitet. Dieser fällt mit einem Volumen von maximal 0,40 Litern zwar nicht riesig, aber durchaus ordentlich groß aus. Wie bei Akkusaugern üblich, kann man das Philips-Gerät zudem natürlich ebenso als Handstaubsauger verwenden, um beim Saugen noch flexibler zu sein.

Selbstverständlich muss man aber auch gewisse Abstriche machen: So ist der Lieferumfang im Vergleich zu Dyson-Modellen recht gering. Neben der Hauptbürste wird so etwa nur eine Präzisionsdüse mitgeliefert. Diese ist dafür aber richtig praktisch und soll bis zu 1 mm nah an Wände und Kanten kommen, wodurch die Reinigung dieser sonst schwer erreichbaren Stellen deutlich leichter wird.

Lidl halbiert jetzt den Preis

Wirklich beachtlich wird all das aber vor allem erst mit Blick auf das aktuelle Lidl-Angebot. In seinem Onlineshop streicht der Discounter jetzt nämlich satte 50 Prozent vom UVP und verkauft den Akkusauger so für nur noch 149 Euro. Zwar kommen noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro dazu, preiswert ist das Ganze aber trotzdem.

Philips-Akkusauger jetzt bei Lidl für 149 Euro im Angebot (Affiliate-Link*)

Vergleicht man den Lidl-Preis etwa mit einem aktuellen Dyson-Angebot von MediaMarkt – welches bereits ein Top-Preispunkt für ein Gerät dieser Marke ist – spart man hier trotzdem nochmal satte 90 Euro.

