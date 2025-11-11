Kinderleicht Stromkosten sparen: Diese Produkte machen's möglich

Als meine letzte Stromrechnung die 130-Euro-Marke überschritt, wurde mir doch etwas übel. Aus diesem Grund bin ich aktuell auf der Suche nach einem Balkonkraftwerk mit Speicher, um monatlich Geld zu sparen. Zum Glück ist November und zahlreiche Unternehmen haben ihre „Black Month“-Angebote auf Lager.

Auch Powerness bietet zum heutigen Singles Day spannende Deals rund um den All-in-One-Speicher EcoFlow Stream Ultra. Egal, ob Neuling oder Balkonkraftwerk-Profi – die Sets lohnen sich jetzt so richtig. Das Beste: Fährst du zu einem der Powerness-Standorte, kannst du sogar die Versandkosten sparen und wirst zudem von echten Solar-Profis beraten. Wo du dafür hin musst, findest du auf der Website des Händlers.

Warum solltest du dir ein Balkonkraftwerk mit Speicher zulegen?

Schauen wir uns zuerst einmal an, was der EcoFlow Stream Ultra so auf dem Kasten hat. Hierbei handelt es sich um einen sogenannten All-in-One-Speicher. Also ein System, das nicht nur den gewonnenen Strom speichert, sondern diesen durch einen integrierten Wechselrichter direkt in dein Hausnetz einspeist. Das Gerät selbst bietet eine Speicherkapazität von 1,92 kWh, lässt sich allerdings mit zusätzlichen Batterien auf bis zu 11,52 kWh steigern. Die maximale Ausgangsleistung liegt hingegen bei 2.000 Watt.

Der Balkonkraftwerk-Speicher ermöglicht sogar die Umgehung der 800-W-Grenze.

Du kannst hier zudem bis zu vier Solarmodule direkt anschließen. Wichtig ist, dass diese die Wechselrichterleistung übersteigen, damit sich der Speicher wirklich lohnt und das Komplettsystem auf Hochtouren läuft. Warum lohnt sich der EcoFlow Stream Ultra nun also?

Bist du beispielsweise auf der Arbeit und die Sonne knallt auf die Module, wird Strom generiert. Ohne einen solchen Solarspeicher geht dir dabei effektiv Energie verloren. Mit dem EcoFlow-System hingegen wird der Strom „gerettet“ und lässt sich anschließend intelligent auf deine Haushaltsgeräte verteilen. Zusätzlich umgehst du damit ein wenig die gesetzliche 800-W-Einspeisegrenze. Und keine Sorge: Dank Plug-and-play ist die Installation schnell erledigt, während du in der EcoFlow-App ständig den Überblick behältst.

Zum Singles Day sparen: Diese EcoFlow-Sets bekommst du günstiger

Interessierst du dich für solche Komplettsysteme, kannst du jetzt richtig sparen. Powerness reduziert den EcoFlow Stream Ultra ohne Solarmodule von 1.039 Euro auf gerade einmal 559 Euro. Hast du also schon ein Balkonkraftwerk im Einsatz, lohnt sich die Anschaffung jetzt. Bist du noch neu in der Welt der Mini-Solaranlagen, findest du aber auch folgende Angebote bei Powerness:

Die Angebote rund um die 500-W-Module sind besonders spannend. Diese sollten sich nach zwei bis drei Jahren bereits amortisieren, während die kleineren Bundles etwas länger brauchen. Klar ist, dass sich alle Angebote richtig lohnen. Zum Singles Day bekommst du hier also schon richtig starke Deals geboten.