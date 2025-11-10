Heiße Tipps: Diese 6 Adventskalender machen richtig Spaß

Bei Amazon läuft schon alles auf Weihnachten hinaus, und zugegeben, es bricht so langsam die Zeit an, Adventskalender und Geschenke zu kaufen. Wir haben uns frühzeitig umgesehen, welche Adventskalender dieses Jahr besonders spannend und beliebt sind – ein paar davon sind aktuell sogar reduziert.

Spannung pur mit diesen Rätsel-Adventskalendern

Dir hängt der Lindt-Schokoladenkalender aus dem Hals heraus? Dann versuchs doch mal mit einem Kalender, der deine frühen Morgen deutlich spannender macht. Der Adventskalender von „die drei ???“ steht gerade auf Platz eins der Spielzeug-Adventskalender und bringt 24 spannende Rätsel mit. So musst du in der Vorweihnachtszeit gemeinsam mit Justus, Peter und Bob einen geheimnisvollen Fall rund um die geheimnisvolle Sternwarte lösen. Der Kalender kostet momentan nur 15,99 Euro anstatt 24,99 Euro.

Die drei ??? Adventskalender: „Löse die 24 Rätsel der geheimnisvollen Sternwarte“

Exit-Adventskalender mit einer spannenden Geschichte

Der Exit-Kalender ist ein weiterer Rätsel-Klassiker zur Weihnachtszeit. Jeden Tag wartet ein neues Rätsel, und am Ende fügt sich die mysteriöse Geschichte der vergangenen Tage plötzlich zu einem Ganzen zusammen. Kein Wunder, dass er jedes Jahr zu den Amazon-Bestsellern zählt. „Der lautlose Sturm“ ist als Amazons Tipp ausgezeichnet und mit 4,7/5 Sternen absolut beliebt. Diesen Kalender kannst du bei Amazon aktuell für 29,99 Euro kaufen.

Exit-Adventakalender „Der lautlose Sturm“

Playmobil- und Maus-Adventskalender ab rund 20 Euro

Jeden Tag eine neue Überraschung! Hinter jedem Türchen des Playmobil-Adventskalenders versteckt sich ein kleines Back‑Accessoire oder eine Mini‑Figur – perfekt, um die eigene Weihnachtsbäckerei nachzuspielen. So können Kinder jeden Tag ein kleines Abenteuer erleben, Plätzchen dekorieren und ihre eigene Weihnachtswelt gestalten. Ein toller Spaß für kleine Bäcker und Weihnachtsfans! Der Adventskalender hat bei Amazon schon Platz 3 aller Adventskalender in der Spielzeug-Kategorie erreicht, also sei schnell, bevor er ausverkauft ist. Übrigens: Er ist jetzt 33 Prozent reduziert und kostet so weniger als 20 Euro.

Playmobil Adventskalender: „Weihnachtsbacken am Reitcafe“

Entdecker voraus!

Auch kleine Entdecker kommen bei Amazon auf ihre Kosten. Für experimentierfreudige Kinder gibt es den „Experimentier-Adventskalender mit der Maus“ von der „Sendung mit der Maus“. Er enthält 24 spannende Rätsel, Experimente und Überraschungen für Kinder ab sieben Jahren. Der Kalender ist bei Amazon 31 Prozent reduziert und kostet nur noch 23,99 Euro.

Experimentier-Kalender mit der Maus

Harry Potter Fans aufgepasst: Adventskalender aus der magischen Zauberwelt

Harry Potter Fans werden dieses Jahr auch nicht enttäuscht, denn es gibt gleich mehrere Adventskalender der beliebten Fantasy-Reihe mit Accessoires, Schmuck und anderen coolen Hogwarts-Fan-Artikeln. So kannst du dir etwa diesen schwarzen Würfel-Adventskalender schnappen, der dich jeden Morgen direkt in die magische Welt des Zauberlehrlings versetzt. Hier darfst du dich auch über einen Rabatt freuen, denn er kostet jetzt rund 13 Euro weniger als sonst, also nur noch 40,99 Euro.

Harry Potter Adventskalender mit magischen Überraschungen

Auch ein Harry Potter Kalender von Schleich mit kleinen Figuren zum Spielen lässt Kinderherzen höher schlagen. Dieser kostet dank Rabatt nur noch knapp 47 Euro. Wer die Schleich-Figuren kennt, weiß, dass diese im Handel meist einiges kosten, da kann sich der Adventskalender mit 24 Figuren durchaus lohnen.

Schleich Adventskalender: Harry Potter

Bei Amazon sollte somit dieses Jahr jeder einen tollen Adventskalender bekommen, denn die Auswahl ist riesig. Du solltest nur nicht zu lange warten, da dein Favorit sonst ausverkauft sein könnte oder zu spät ankommt. Ist nichts dabei? Dann findest du hier noch weitere Adventskalender bei Amazon.

Jetzt anmelden: So verpasst du keinen Deal mehr, auch nicht am Black Friday! Unser DEALS Newsletter versorgt dich regelmäßig mit Tipps und Hinweisen zu aktuellen Aktionen und Schnäppchen, die nicht jeder findet. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.