Stabiler Start in die wohl druckvollste Shopping-Phase des Jahres: Der Anbieter Crash macht seinem Namen alle Ehre und crasht einmal komplett die Preise für Handy-Tarife im Vodafone-Netz.

100 GB, 5G und Allnet-Flat

Eine starke Dreifach-Flat (Anrufe, SMS, Internet) gibt’s jetzt mit 100 GB Highspeed-Datenvolumen zum Preis von 11,99 Euro pro Monat. Die Ansage kommt pünktlich zum „Singles Day“, dem ersten der „November-Schnäppchen-Tage“. Wir schauen mal drauf:

100 GB Datenvolumen

Vodafone-Netz (50 Mbit/s) mit 5G

Telefonie- & SMS-Flatrate

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich

monatlich kündbar

11,99 Euro Grundgebühr pro Monat

9,99 Euro Anschlusspreis (einmalig)

Zusätzlich erhalten alle Kunden 1 Monat Readly gratis dazu! (Muss gekündigt werden)

Hier sichern und buchen

Geht’s noch besser?

Tatsächlich gibt es ein Angebot im Netz, das von den Daten sehr ähnlich und vom Preis noch besser zu sein scheint: SIMon Mobile – also ebenfalls Vodafone-Netz – bietet in seinem „Black-Deal“ die 100 GB nebst Allnet-Flat für 9,99 Euro an. Ebenfalls monatlich kündbar.

Wo Crash die Nase vorn hat? Hier gilt der Angebotspreis deutlich länger. Bei SIMon Mobile profitieren Kunden von den 100 GB nämlich lediglich 6 Monate lang. Danach würde das Highspeed-Datenvolumen wieder auf „nur“ 50 GB heruntergesetzt. Crash bleibt an der Stelle stabil und lohnt sich dann vor allem für die, die erst einmal länger im Tarif bleiben und nicht sofort von der Kündigungs-Option Gebrauch machen wollen. Dafür ist bei Crash die Readly-Option mit dabei, die nach dem ersten (Gratis-)Monat aktiv gekündigt werden muss. Auch beim Anschlusspreis hat Crash mit der einmaligen 9,99-Euro-Position noch kleine, zusätzliche Kosten.

→ Zum Tarif bei Crash (100 GB für 11,99 Euro, dauerhaft)

→ Zum Tarif bei SIMon Mobile (100 GB für 9,99 Euro, nach 6 Monaten noch 50 GB)

