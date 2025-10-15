Samsung Galaxy Watch 8 im Preissturz: Großer Samsung-Ausverkauf bei MediaMarkt!

Samsung ist nicht nur der größte Konkurrent zu Apple, sondern auch unglaublich beliebt. Neben den bockstarken Smartphones bietet das Unternehmen auch Smartwatches, Tablets und sogar smarte Kühlschränke. Bei MediaMarkt kommst du jetzt schon für weniger als 200 Euro an die Geräte des Herstellers.
MediaMarkt startet neuen Samsung-Ausverkauf: Smartphones, Tablet & Smartwatch günstiger
Der Elektrofachmarkt veranstaltet erneut eine richtig spannende Aktion rund um Samsung. Neben dem Galaxy S25, dem aktuellen Flaggschiff-Handy aus Südkorea, findest du hier sogar ein Smartphone für weniger als 200 Euro. Auch ein perfektes Alltags-Tablet oder die beliebte Galaxy Watch 8 sind jetzt reduziert erhältlich. Damit veranstaltet MediaMarkt einen waschechten Samsung-Ausverkauf. Und den schauen wir uns in den folgenden Zeilen etwas genauer an.

Smartphones im Angebot bei MediaMarkt: Eins gibt’s schon für unter 200 Euro

Für die meisten Nutzer reicht heutzutage ein preiswertes Smartphone vollkommen aus. Das Samsung Galaxy A17 etwa ist mit einem großen AMOLED-Display ausgestattet, das satte Farben liefert. Ein Samsung-Prozessor sorgt für eine flüssige Nutzung und die Triple-Kamera macht ordentliche Fotos mit bis zu 50 Megapixeln. Der 5.000-mAh-Akku bringt dich darüber hinaus locker durch den Tag. Ein Vorteil im Vergleich zu vielen teureren Geräten: Du kannst den Speicherplatz per microSD-Karte erweitern und so für wenig Geld zusätzlichen Speicher bekommen. Bei MediaMarkt sparst du aktuell 30 Euro und zahlst nur noch 199 Euro für das Smartphone.

Willst du lieber mehr Leistung, eine bessere Kamera und ein flüssigeres Display? Dann ist das Galaxy S25 vielleicht die bessere Wahl. Der Snapdragon 8 Elite Prozessor mit 12 GB RAM ist auch für aktuelle KI-Anwendungen und anspruchsvolle Spiele bestens geeignet. Die Kamera liefert noch bessere Ergebnisse als das A17 und die 120-Hz-Bildwiederholrate sorgt für besonders flüssige Bewegungen. Allerdings lässt sich hier der Speicher nicht per Karte erweitern. MediaMarkt zieht vom UVP derzeit 22 Prozent ab und verkauft es für 699 Euro. Wenn du dein altes Smartphone einschickst, erhältst du zusätzlich zum Ankaufspreis noch eine Prämie von 75 Euro. Dadurch sinkt der Preis rechnerisch sogar auf fast 600 Euro – so bekommst du ein echtes Oberklasse-Smartphone zum Sparpreis.

Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25

Samsung Tablet und Smartwatch günstiger sichern

Auch ein starkes Tablet ist Teil der Aktion: das Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Mit dem 10,9-Zoll-Display hast du eine große Fläche für Entertainment, zum Arbeiten oder für kreative Aufgaben. 90 Hz sorgen für eine flüssige Darstellung, und der Samsung Exynos 1380 Prozessor liefert die nötige Leistung. Ein 8.000-mAh-Akku bringt dich zudem problemlos durch den Tag. Dank des mitgelieferten S Pen kannst du das Tablet außerdem hervorragend zum Skizzieren, Zeichnen oder für Notizen in der Uni nutzen. Das Tablet kostet bei MediaMarkt aktuell nur 339 statt 399 Euro.

Und auch ein Top-Wearable ist Teil der Aktion: die Samsung Galaxy Watch 8. Sie ist noch schlanker als ihr Vorgänger, hilft dir beim Schlaftracking und verbessert dein Training. Das helle Display ist auch bei Sonnenlicht gut ablesbar. Bei MediaMarkt gibt es die Smartwatch jetzt für 319 statt 409 Euro – du sparst also 90 Euro im Vergleich zum UVP. Spannend ist, dass die 44-mm-Version sogar günstiger ist, als die kleinere Variante.

Die Samsung Galaxy Watch 8 an einem Arm
Die Samsung Galaxy Watch 8 an einem Arm

