MediaMarkt verkauft ab sofort eine Dashcam deutlich reduziert für nur noch 132 Euro. Auch eine Heckscheibenkamera für nur 66 Euro ist verfügbar und erweitert den Aufnahmebereich. Die Angebote gelten dabei aber nur eine Woche, ab dem 20. Oktober zahlst du also wieder mehr.

Dashcam in Full HD bei MediaMarkt

Die bei MediaMarkt angebotene Dashcam ist von Nextbase, genauer gesagt ist es die 322GW Dashcam. Diese kleine Kamera nimmt in Full HD mit 60 fps auf und deckt mit einem 140°-Weitwinkel die Straße zuverlässig ab. Mit der Loop-Aufnahme wird das Verkehrsgeschehen kontinuierlich aufgezeichnet, dafür werden dauernd kurze Videosequenzen erstellt und abgespeichert.

So ist es möglich, dass die Dashcam jedes Nummernschild im Falle eines Unfalls gestochen scharf aufzeichnet. Das entscheidende Detail: eine besondere SOS-Notruf-Funktion. Diese sorgt dafür, dass die Dashcam erkennt, wenn es kracht, und automatisch Rettungsdienste alarmieren kann. Auf Wunsch kann sie sogar medizinische Daten übermitteln, wie beispielsweise Vorerkrankungen.

Nextbase 322GW Dash Cam: 140° Weitwinkel-Linse Nextbase 322gw Dashcam: Touch-Display

Mit Bluetooth 4.2 und Quick Wi-Fi landen die Clips sofort auf dem Smartphone. So kannst du sie zum Beispiel direkt mit der Versicherung teilen. Auch wenn du dein Auto geparkt hast, ist es geschützt, denn der intelligente Parkmodus startet bei Erschütterungen automatisch eine Aufnahme.

Die Bedienung erfolgt über einen 2,5-Zoll-Touchscreen, und die Installation ist dank der Click & Go PRO-Halterung einfach und ohne Kabelsalat. Wer noch mehr sehen will, kann das Dashcam-System sogar mit einer Rückfahr- oder Innenraumkamera erweitern.

Jetzt bei MediaMarkt für unter 140 Euro

Käufer scheinen ebenfalls überzeugt von der Nextbase Dashcam, denn auf MediaMarkt ergattert sie größtenteils nur positive Bewertungen (durchschnittlich 4,5 von 5 Sterne). Der Elektronikhändler senkt diese Woche zudem den Preis deutlich. Statt den UVP von fast 180 Euro zahlst du derzeit nur noch 132 Euro für die Dashcam. Ein Preisvergleich bei guenstiger.de zeigt, dass andere Verkäufer die Dashcam meist erst ab circa 140 Euro verkaufen.

Nur eine SD-Karte musst du zum Speichern der gesammelten Clips dazukaufen, falls du noch keine zu Hause hast. Bei MediaMarkt gibt’s derzeit etwa dieses Modell von SanDisk mit 256 GB satte 70 Prozent günstiger und somit für nur noch 29,99 Euro.

Heckscheibenkamera bei MediaMarkt für 66 Euro

Zusätzlich hat MediaMarkt ebenso eine Heckscheibenkamera von Nextbase für nur 66 Euro im Angebot. Das kleine Gadget kann sowohl mit als auch ohne die Dashcam betrieben werden. Einfach per selbstklebender Halterung an der Heckscheibe befestigen und das Kabel am Dach nach vorn verlegen und mit dem Bordnetz verbinden.

Anschließend sammelst du auch hinter deinem Auto Aufnahmen, etwa um Auffahr- oder Parkunfälle aufzeichnen zu können. Die Aufnahmequalität von 1080p HD sollte dabei absolut ausreichen, um im Zweifelsfall wichtige Beweise für eventuelle Rechtsstreitereien zu liefern. Praktisch: Aus den Rezensionen geht hervor, dass man die Heckscheibenkamera ebenfalls ideal als Rückfahrkamera nutzen kann. Für lediglich 66 Euro bekommst du hier also ein echt nützliches Auto-Gadget zum kleinen Preis.

