Schon wieder Montag? Die Amazon-Deals von heute (13.10.) heben deine Laune!

Mit dem Montag startet nicht nur eine neue Woche, sondern wie immer auch neue Amazon-Deals des Tages. Heute haben wir eine Tefal-Pfanne mit 40 Prozent Rabatt gefunden, die sich perfekt in deiner Küche machen würde. Noch mehr Angebote kommen jetzt.

Die Top-Amazon-Deals am Montag

Amazon verkauft diese 24 cm Tefal-Pfanne mit einem Rabatt von 40 Prozent. Insgesamt stehen für dich so statt 49,99 Euro nur 29,99 Euro auf der Rechnung. Dank Antihaftversiegelung ist die Pfanne leicht wieder zu reinigen und das aufgedruckte Thermosignal zeigt an, wann die richtige Brattemperatur erreicht ist. Hier geht’s zum Angebot.

Diese USB-C- auf USB-A-Adapter von Ugreen kann man immer mal gebrauchen. Damit kannst du verschiedene Geräte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 18 W aufladen. Daten überträgst du mit 10 Gbps. Ein Dreierpack kostet dich bei Amazon aktuell nur 5,69 Euro statt 8,99 Euro. Hier geht’s zum Angebot.

Dieser Metapen Air8 Stift ist eine günstige Alternative zum Apple Pen. Er eignet sich für alle iPads ab dem Jahr 2018 und hat eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Auf den UVP von 14,99 Euro kannst du jetzt einen 20-Prozent-Rabattcode aktivieren und so noch mal deutlich sparen. Hier geht’s zum Angebot.

Einen Doppelpack der Philips Sonicare 3100 Zahnbürsten gibt’s aktuell ebenfalls mit einem Rabatt von 42 Prozent. Zusätzlich lassen sich noch mal 5 Euro sparen, sodass für dich nur 52,99 Euro statt 99,99 Euro auf der Rechnung stehen. Hier geht’s zum Angebot.

